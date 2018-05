Pavillon français de la 16e Exposition internationale d'architecture – La Biennale di Venezia

VENISE, Italie--(BUSINESS WIRE)--mai 25, 2018--Le concept de Lieux infinis, développé par l'équipe Encore Heureux, avec à sa tête les architectes Nicola Delon, Julien Choppin et Sébastien Eymard, présente des lieux issus de procédés nouveaux et inventifs, créant ainsi des procédés architecturaux de valeur. Ce projet d'exposition, qui considère le territoire dans son ensemble, met en avant des initiatives émanant de la société civile et des communautés qui incarnent un certain esprit libre d'expérimentation, ainsi que les possibilités qu'offre l'architecture. Ces projets sont l'expression d'une liberté et d'une générosité de programmation, et sont à la hauteur du thème "Freespace" (espace de liberté) adopté par les deux commissaires de la 16 e Exposition internationale d'architecture – La Biennale di Venezia, les architectes irlandaises Yvonne Farrell et Shelly McNamara.

French Pavilion Venice Architectural Biennale, copyright S. Scher

Déclaration des curatrices

"À travers l'exposition Lieux infinis, nous cherchons à mettre en parallèle et à raconter l'histoire de dix lieux innovants qui explorent de nouveaux chemins pour répondre aux défis d'aujourd'hui, par le biais de procédés audacieux et tactiques. À nos yeux, l'intégration d'espaces non programmés, la création d'espaces de liberté ou que les citoyens peuvent s'approprier, sont bien la preuve que certains espaces s'adaptent aux expérimentations sociales. Ce sont des "lieux tiers" destinés à du travail temporaire, des installations publiques, des logements participatifs – des lieux de travail et culturels (…) répartis sur tout le territoire.

Le titre Lieux infinis évoque l'éventail de possibilités offertes par ceux qui créent ces endroits. En partageant les conditions d'existence de ces lieux, en observant dans le détail les expériences qui en sont issues, nous voyons un désir commun d'expérimentation à travers une multitude d'autres mondes-lieux, au-delà des dix situations spécifiques. Des singularités, oui, mais aussi une volonté et des inventions collectives qui posent la question du sens même de l'architecture:

Doit-on simplement ériger des bâtiments, ou bien chercher à fabriquer des lieux?" Encore Heureux

Parmi les lieux présentés figurent: Le Centquatre (Paris), l’Hôtel Pasteur (Rennes), La Grande Halle (Colombelles), Les Ateliers Meìdicis (Clichy-sous-Bois-Montfermeil), La Friche la Belle de Mai (Marseille), Le Tri Postal (Avignon), Les Grands Voisins (Paris), le 6B (Saint-Denis), La Convention (Auch), La Ferme du Bonheur (Nanterre).

Le projet Pavillon français est commissionné par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et le ministère de la Culture et mis en œuvre par l'Institut français, l'institution publique en charge des actions culturelles françaises à l'étranger.

