Nous sommes cool, c'est officiel ! Price f(x) est désigné par Gartner® « fournisseur cool en commerce électronique de Gartner® »

Price f(x), un chef de file de l'optimisation tarifaire et les SaaS de gestion, a été désigné « fournisseur cool en commerce électronique" dans le rapport 2018 de Gartner ®, Inc. 1

Price f(x) est le pionnier des solutions flexibles, fonctionnelles et rapides d'optimisation tarifaire et de SaaS de gestion (« PO&M SaaS »). Dans son rapport, Gartner ® présente Price f(x) comme un véritable disrupteur dans ce segment logiciel grâce à une approche sans compromis centrée sur le client, ce qui se reflète notamment dans sa solution commerciale de tarification comme service (« PraaS™ »). « Nous nous engageons en faveur de la simplicité, la pertinence et la souplesse, mais avant tout pour l'équité commerciale. Notre solution est conçue, aussi bien d'un point de vue technique que commercial, pour générer rapidement de la valeur pour des entreprises de toutes tailles, quel que soit le secteur, en B2B, B2C et en B2B2C. Et proposer tout cela sans le moindre coût de mise en œuvre dans notre gamme PraaS™, c'est vraiment cool », déclare Marcin Cichon, CEO de Price f(x).

Selon Gartner ®, « (…) le modèle PraaS™, combiné à des clauses contractuelles d'à peine trois mois, transpose une grande partie des risques du projet vers le fournisseur et ne nécessite aucune dépense en capital de la part du client. Le coût total d'un projet Price f(x) peut être inférieur d'un quart à celui de ses concurrents les plus sérieux. Les clients Gartner ® considèrent cette solution à zéro dépense en capital et à faibles risques comme optimale, et indiquent avoir été satisfaits des résultats de leur projet. 1 »

« Nous sommes très heureux que notre approche commerciale unique visant l'élimination totale des risques client liés à l'adoption de notre technologie et son impact total sur le marché aient été reconnus par Gartner ®" », déclare Billy Graham, V.-P. en charge de l'écosystème chez Price f(x).

Depuis son entrée sur le marché à la fin 2012, Price f(x) est la société logicielle à plus forte croissance du secteur PO&M SaaS. En 2017, Price f(x) a lancé « PFX Platform » et son intégration frontale dans les principales applications CRM au niveau mondial, à savoir Salesforce ®, SAP Hybris C4C ® et Microsoft Dynamics ®. Il ne s’agit pas seulement de proposer des applications tarifaires aux fonctionnalités limitées en supplément de ces solutions CRM, mais de les intégrer parfaitement avec une optimisation tarifaire puissante, la gestion des promotions et des rabais, ainsi qu'une fonctionnalité tarifaire transactionnelle, ce qui marque une nouvelle dimension dans le commerce électronique.

« Être nommé fournisseur cool de Gartner ® représente pour nous une validation indéniable de notre approche commerciale », déclare Patrick Adams, V.-P. principal en charge de l'excellence commerciale chez Price f(x). « Notre modèle unique en son genre fonctionne véritablement dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il fournit à nos clients une valeur inégalée et une accélération de l'adoption, tout en nous permettant de nous développer rapidement en vue d'une croissance rentable."

Sonoco, un des nombreux clients de marque de Price f(x), et son précieux partenaire Big Data Pricing, organiseront conjointement le 5 juin prochain un séminaire web pour analyser la manière dont la gestion du changement stimule la réussite de la transformation tarifaire, et démontrer comment les technologies « cool » peuvent contribuer à l'adoption de solutions et permettre une gestion réussie du changement lors de la mise en place de solutions tarifaires complexes. Nous encourageons tout le monde à s'inscrire sur https://go.pricefx.eu/sonoco-bdp-2018-webinar pour s'inspirer de cette véritable réussite.

Les abonnés et clients de Gartner peuvent consulter le rapport ici : Gartner Cool Vendors in Digital Commerce.

1 Gartner, Inc., « Cool Vendors in Digital Commerce » par Mark Lewis, et al., 16 mai 2018.

À propos de Price f(x)

Créée en 2011 en Allemagne, Price f(x) AG propose une solution « Logicielle comme Service » (SaaS) complète pour l'optimisation, la gestion de la tarification et la CPQ (configuration, prix, devis), s'appuyant sur une architecture nuagique native, avec une assistance étendue et souple durant tout le cycle de vie de la gestion des prix, y compris la stratégie, la maîtrise, la fixation, l'optimisation et la mise en application tarifaire. Notre solution convient parfaitement aux clients B2B et B2C, ainsi qu'à tout acteur confronté aux défis, à la fois classiques et spécifiques, en termes de tarification, quelle que soit la taille et la situation géographique de l'organisation. L'objectif de Price f(x) est de devenir et de rester le leader SaaS pour la tarification et la CPQ grâce à des solutions exhaustives faciles à utiliser, rapides à déployer, souples, sans risque et abordables. Le modèle commercial de Price f(x) se fonde entièrement sur la satisfaction et la fidélisation de sa clientèle, et non sur des engagements à long terme.

