Jetzt ist es offiziell – Cool! Price f(x) zum „Gartner® Cool Vendor in Digital Commerce“ gekürt

PFAFFENHOFEN, Deutschland--(BUSINESS WIRE)--Mai 25, 2018--Price f(x), führender Anbieter von Preismanagement- und Optimierungs-SaaS, wurde im Bericht 2018 von Gartner ®, Inc. als „Cool Vendor“ (cooler Anbieter) im Bereich der digitalen Wirtschaft ausgezeichnet. 1

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180525005441/de/

Als Pionier für native Price Optimization & Management SaaS („PO&M SaaS“) bietet Price f(x) unübertroffen flexible, funktionsreiche und schnell umsetzbare Lösungen. In seinem Bericht unterstreicht Gartner ® die Rolle von Price f(x) als wahren Disruptor in diesem Softwarebereich, dessen ausgeprägte Kundenorientierung am deutlichsten durch das kommerzielle Angebot des „Pricing-as-a-Service“ („PraaS™“) widergespiegelt wird. „Wir engagieren uns für Einfachheit, Relevanz und Agilität, vor allem jedoch für kommerzielle Fairness. Unsere Lösung ist in technischer und kommerzieller Hinsicht so konstruiert, dass sie schnell Mehrwert für Unternehmen jeder Größe und in jeder Branche – B2B, B2C sowie B2B2C – generiert. Und es entstehen in unserem PraaS™-Angebot keine Implementierungskosten dafür – das ist wirklich cool“, so Marcin Cichon, CEO von Price f(x).

Laut Gartner ® „(...) verlagert das PraaS™-Modell den größten Teil des Projektrisikos auf den Anbieter, bietet Vertragslaufzeiten von nur drei Monaten und erfordert keinen Kapitaleinsatz durch den Kunden. Die Gesamtkosten eines Price f(x)-Projekts können durchaus weniger als ein Viertel der Kosten bei etablierten Branchenakteuren ausmachen. Kunden von Gartner ® bezeichnen dieses risikoarme Angebot ohne erforderlichen Kapitaleinsatz als unwiderstehlich und sind mit den Projektergebnissen zufrieden.“ 1.

„Unser einzigartiger kommerzieller Ansatz konzentriert sich auf die vollständige Eliminierung der Risiken für Kunden, die mit der Einführung unserer Technologien einhergehen. Wir freuen uns sehr, dass Gartner ® diesen Aspekt und dessen weitreichenden Auswirkungen auf den Markt anerkennt“, erklärte Billy Graham, VP Ecosystem bei Price f(x).

Seit seinem Markteintritt Ende 2012 hat sich Price f(x) zum Softwareunternehmen mit dem stärksten Wachstum im Markt für PO&M SaaS entwickelt. 2017 führte Price f(x) die „PFX Platform“ und ihre Frontend-Integration in die weltweit führenden CRM-Anwendungen Salesforce ®, SAP Hybris C4C ® und Microsoft Dynamics ® ein. Die Entscheidung, nicht nur Pricing-Apps mit begrenzter Funktionalität als Ergänzung zu diesen CRM-Lösungen anzubieten, sondern ein nahtloses Mashup der Apps mit leistungsstarker Preisoptimierung sowie Promotion- und Bonusmanagement vorzunehmen und mit Transaktions-Pricing-Funktionen anzureichern, schuf eine neue Dimension in der digitalen Wirtschaft.

„Zur Liste der ‚Gartner ® Cool Vendor‘ gekürt zu werden, bedeutet für uns eine unbestreitbare Marktvalidierung unseres attraktiven wirtschaftlichen Ansatzes“, kommentierte Patrick Adams, SVP Commercial Excellence bei Price f(x). „Unser beispielloses Modell funktioniert in beide Richtungen: Es bietet unseren Kunden unübertroffenen Wert und eine beschleunigte Markteinführung, während wir schnell expandieren können, um ein profitables Wachstum zu erreichen.“

Einer der zahlreichen Hauptkunden von Price f(x), Sonoco, und der geschätzte Partner des Unternehmens, Big Data Pricing, werden am 5. Juni zusammen ein Online-Webinar mit dem Titel How Change Management Drives Price Transformation Success veranstalten, um zu demonstrieren, wie „coole“ Technologie die Einführung von Lösungen unterstützen und dem Change Management bei der Umsetzung komplexer Pricing-Lösungen zum Erfolg verhelfen kann. Wir empfehlen jedem, sich unter https://go.pricefx.eu/sonoco-bdp-2018-webinar anzumelden, um sich von dieser echten Erfolgsgeschichte inspirieren zu lassen.

Abonnenten und Kunden von Gartner können den Bericht hier lesen: Gartner Cool Vendors in Digital Commerce.

1 Gartner, Inc., „Cool Vendors in Digital Commerce“ von Mark Lewis, et al, 16. Mai 2018.

Vorgeschriebene Ausschlussklausel

Gartner ® empfiehlt keinen der Lösungsanbieter, Produkte oder Dienstleistungen in seinen Forschungspublikationen und rät den Nutzern der Technologien auch nicht, ausschließlich Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Einstufungen zu wählen. Die Forschungspublikationen von Gartner ® stellen die Meinung der Forschungsabteilung von Gartner ® dar und dürfen nicht als Tatsachenbericht verstanden werden. Gartner ® schließt alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen hinsichtlich dieser Recherche aus, einschließlich jeglicher Gewährleistung in Bezug auf Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über Price f(x)

Die 2011 in Deutschland gegründete Price f(x) AG bietet eine umfassende Preisoptimierungs-, Preismanagement- und CPQ-SaaS-Lösung basierend auf einer nativen Cloudarchitektur, die eine breite und flexible Unterstützung über den gesamten Preismanagement-Lebenszyklus hinweg bietet, einschließlich Preisstrategie, Controlling, Festsetzung, Optimierung und Realisierung. Die Lösung ist für B2B und B2C sowie jede Branche geeignet, die sich mit den klassischen, aber auch ganz spezifischen Pricing-Herausforderungen kommerzieller Unternehmen jeder Größe und geographischen Lage konfrontiert sieht. Die Vision von Price f(x) ist es, seine Position als führender Anbieter von SaaS-Pricing- und CPQ-Lösungen zu wahren, indem das Unternehmen agile, flexible und günstige umfassende Lösungen ohne Risiko für die Kunden anbietet. Das Geschäftsmodell von Price f(x) basiert ausschließlich auf der Zufriedenheit und Treue seiner Kunden, nicht auf deren langfristiger vertraglichen Bindung.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, stellt die offizielle und autorisierte Version dar. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen:https://www.businesswire.com/news/home/20180525005441/de/

CONTACT: Price f(x)

Medien und Inverstorbeziehungen

Billy Graham, VP Ecosystem

+420 226 254 980

billy.graham@pricefx.eu

KEYWORD: EUROPE GERMANY

INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY DATA MANAGEMENT NETWORKS SOFTWARE PROFESSIONAL SERVICES FINANCE

SOURCE: Price f(x)

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 05/25/2018 11:13 AM/DISC: 05/25/2018 11:12 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180525005441/de