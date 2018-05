Rimini Street proporciona soporte SAP de primera calidad a Solar Frontier

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--may. 25, 2018--Rimini Street, Inc., (Nasdaq: RMNI), proveedor global de productos y servicios para software empresarial y proveedor independiente líder de soporte para productos de software de Oracle y SAP, anunció hoy que Solar Frontier K.K., desarrollador y distribuidor líder de paneles solares de cobre, indio y selenio (Copper, Indium and Selenium, CIS) para aplicaciones residenciales e industriales con sede en Japón, ha elegido a Rimini Street para el soporte de sus aplicaciones para la planificación de recursos empresariales (Enterprise Resource Planning, ERP) de SAP. Solar Frontier se cambió al soporte de terceros de Rimini Street a fin de reducir los costos anuales de mantenimiento de proveedores SAP, lograr eficiencias comerciales y ayudar a impulsar las inversiones en otras áreas críticas del negocio, que incluyen la gestión de la cadena de suministro y el análisis de datos.

El valor limitado del soporte anual de proveedores impulsa el cambio

Solar Frontier comenzó a utilizar el sistema SAP ECC 6.0 en 2010 cuando la compañía matriz Showa Shell Sekiyu completó su implementación de SAP. Con solo algunas personalizaciones y complementos mínimos, la aplicación de SAP de Solar Frontier era estable y madura, y la frecuencia del uso de soporte era baja. Sin embargo, la respuesta de los proveedores a los problemas era lenta, a veces incluso tardaba varias semanas. Solar Frontier determinó que el nivel de servicios y respuestas de SAP no era acorde a los costos de mantenimiento anuales pagados. Además, la compañía buscaba lograr mayor eficiencia en la organización y ahorros de costos al integrar y modernizar su infraestructura de TI administrada por separado y al reducir el costo para administrar sus aplicaciones. Al analizar las opciones para optimizar el costo de mantenimiento de diversos servicios de TI y de software de aplicación, Solar Frontier recurrió a Rimini Street.

El soporte de primera calidad de Rimini Street llama la atención

Poco después de las conversaciones iniciales con Rimini Street, Solar Frontier empezó a demostrar un gran interés en las capacidades de soporte de primera calidad de la compañía.

“Al principio, solo analizamos las ventajas de los costos de Rimini Street, pero rápidamente nos dimos cuenta de que su calidad de soporte es muy superior comparada a la de SAP, según las conversaciones que tuvimos con varios clientes y analistas de la industria”, dijo Yasuharu Takeuchi, gerente del departamento de Promoción y Planificación de TI de Solar Frontier K.K. “Mi interés en Rimini Street se incrementó y me convencí de que no había motivo para no contratar sus servicios. De hecho, me sorprendí de saber que había una compañía que proporcionara tales servicios”.

Como sucede con todos los clientes de Rimini Street, Solar Frontier tiene asignado un ingeniero de soporte principal (Primary Support Engineer, PSE) de nivel sénior con un promedio de 15 años de experiencia. Los PSE de Rimini Street brindan soporte para todos los problemas las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año, incluido soporte para personalizaciones, con un tiempo de respuesta garantizado de 15 minutos o menos para casos críticos de Prioridad 1.

Los ahorros conducen a las nuevas inversiones para prepararse para el futuro

Al usar los ahorros generados por el cambio a Rimini Street, Solar Frontier impulsará iniciativas estratégicas y pretende expandir una amplia gama de sistemas que ayudarán a la compañía a prepararse para el futuro.

“El criterio para lograr nuestros objetivos en la inversión de TI es sobre la base de si los costos contribuyen finalmente en el desempeño de la compañía. Es importante revisar regularmente nuestros gastos a fin de determinar si las inversiones son significativas”, dijo Mitsuyoshi Sano, del departamento de Promoción y Planificación de TI de Solar Frontier K.K. “Reconstruimos nuestros sistemas de análisis de datos y gestión de ventas el año pasado, que hoy se usan principalmente en el departamento de Ventas. Además, estamos mejorando la funcionalidad de nuestros sistemas periféricos para los usuarios de administración y de otros departamentos, con el objetivo de ayudar a mejorar el desempeño integral de la compañía”.

Solar Frontier también optimizará las inversiones de TI para fortalecer los sistemas relacionados con la cadena de suministro, tales como la gestión de inventario y logística.

“Casi todas las compañías japonesas están actualmente promoviendo la transformación digital como parte de su estrategia de crecimiento de la organización, con la optimización de costos que sigue siendo una importante oportunidad de negocios”, indicó Yorio Wakisaka, gerente general de Nihon Rimini Street en Japón. “Solar Frontier ha logrado mejorar muchas áreas de su negocio, que incluye la eficiencia operacional y las inversiones estratégicas. Al buscar posicionarse en su próximo nivel de reformas de costos para incluir la integración de la infraestructura de TI junto con los servicios de soporte de Rimini Street, ahora pueden desplegar personal para los proyectos estratégicos y han obtenido ventajas de costos y flexibilidad para permitir la futura hoja de ruta de sus sistemas centrales. Este es un beneficio que muchas otras compañías también pueden disfrutar”.

