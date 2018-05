MHI Thermal Systems obtient la certification pour Automotive SPICE Version 3

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--mai 24, 2018--MHI Thermal Systems, Ltd. (MTH), une société de Groupe de Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI)(TOKYO:7011), a obtenu la certification de conformité à la Version 3 (Niveau 3 [Level 3]) d'Automotive SPICE (Software Process Improvement and Capability dEtermination), la norme industrielle pour le processus de développement de logiciel embarqué, formulée conjointement par des constructeurs automobiles européens (véhicules finis), pour son compresseur électrique pour climatiseurs automobiles. La certification, accordée par DNV GL, un organisme de certification tiers basé en Norvège, optimisera la compétitivité globale de MTH en Europe et sur le marché mondial.

La certification pour Automotive SPICE Version 3 confirme la conformité de Niveau 3 pour 17 processus, y compris la gestion de projet, l'analyse des exigences logicielles, la conception de l'architecture logicielle, l'intégration logicielle et les tests d'intégration, les tests de compétence logicielle, et l'assurance qualité.

MHI Thermal Systems a fusionné avec MHI Automotive Thermal Systems, Co., Ltd. (MCCJ), un spécialiste en systèmes de climatisation automobile, avec prise d'effet le 1er janvier 2018. La consolidation des technologies et des ressources d'entreprise a élargi la portée commerciale et optimisé l'efficacité, et la société a travaillé pour renforcer sa compétitivité mondiale. Cette certification reflète ces mesures, et, à l'avenir, MTH utilisera ses capacités de développement technologique avancées confirmées avec objectivité pour cibler les constructeurs automobiles pour lesquels la certification Automotive SPICE Ver. 3 est une exigence essentielle pour un fournisseur, et déterminer la demande qui existe sur les marchés japonais et étrangers pour des technologies de contrôle électronique de climatiseur automobile de plus en plus sophistiquées.

