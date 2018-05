MHI Thermal Systems Ontvangt Certificering voor Automotive SPICE Ver. 3

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--mei 24, 2018--MHI Thermal Systems, Ltd. (MTH), een groepsvennootschap van Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI)(Tokio:7011), heeft certificering ontvangen voor zijn elektrische compressor voor automobiele airconditioners conform Versie 3 (Level 3) van Automotive SPICE (Software Process Improvement and Capability Determination), de industrienormen voor het ingebouwde softwareontwikkelingsproces gezamenlijk geformuleerd door Europese autofabrikanten (voltooide voertuigen). Certificering werd verschaft door DNV GL, een certificeringsorgaan van derden gevestigd in Noorwegen, en zal de algemene concurrentiepositie van MTH in Europa en de wereldmarkten verbeteren.

Dit persbericht bevat multimedia. Bekijk hier het volledige persbericht: https://www.businesswire.com/news/home/20180524006430/nl/

Electric Compressor for Automotive Air Conditioners (Photo: Business Wire)

De certificering voor Automotive SPICE Ver. 3 verifieert Level 3 naleving voor 17 processen, inclusief projectmanagement, softwarebehoeften-analyse, software-design, software-integratie en integratietesten, software-competentietesten en kwaliteitsborging.

MHI Thermal Systems is gefuseerd met MHI Automotive Thermal Systems, Co., Ltd. (MCCJ), een specialist in automobiele airconditioningsystemen, van kracht 1 januari, 2018. De versterking van technologieën en zakelijke middelen verruimde de bedrijfsactiviteiten, verbeterde de efficiëntie en het bedrijf heeft gewerkt aan het versterken van zijn mondiale concurrentiepositie. De certificering is een weerspiegeling van die maatregelen, en in de toekomst zal MTH zijn objectieve geavanceerde technologieontwikkeling gebruiken om de autofabrikanten te bereiken voor wie Automotive SPICE Ver. 3 certificering is een essentiële vereiste in een leverancier en om de vraag in kaart te brengen van de Japanse en overzeese markten voor steeds geavanceerdere airconditioningtechnologieën voor auto’s.

Over Mitsubishi Heavy Industries Group

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI), met hoofdkantoor in Tokio, is wereldwijd een van de leidende industriële ondernemingen met 80.000 werknemers in de groep en een jaarlijkse opbrengst van 38 miljard Amerikaanse dollars. Al meer dan 130 jaar zet het bedrijf groots denken om in innovatieve en geïntegreerde oplossingen die de wereld vooruit helpen. MHI is eigenaar van een unieke bedrijfsportfolio die land, zee, lucht en zelfs ruimte omvat. MHI levert innovatieve en geïntegreerde oplossingen over een breed scala van industrieën, van commerciële luchtvaart en transport tot en met energiecentrales en gasturbines, en van machineparken en infrastructuur tot en met geïntegreerde defensie- en ruimtevaartsystemen. Ga voor meer informatie naar de website van MHI: www.mhi-global.com Voor technologie, trends en koers van het bedrijf (Technology, Trends and Tangents) ga naar MHI’s nieuwe online media SPECTRA: spectra.mhi.com

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Bekijk het oorspronkelijke bericht op businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20180524006430/nl/

CONTACT: PERSCONTACT:

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

James Bennett, +81-(0)3-6716-2168

Global Marketing Communications Manager

mediacontact_global@mhi.co.jp

Fax: +81-(0)3-6716-5860

KEYWORD: EUROPE ASIA PACIFIC NORWAY JAPAN

INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY HARDWARE SOFTWARE MANUFACTURING AUTOMOTIVE MANUFACTURING AUTOMOTIVE GENERAL AUTOMOTIVE

SOURCE: Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 05/24/2018 05:52 PM/DISC: 05/24/2018 05:52 PM

http://www.businesswire.com/news/home/20180524006430/nl