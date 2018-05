MHI Thermal Systems riceve la certificazione per la Automotive SPICE Ver. 3

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--mag 24, 2018--MHI Thermal Systems, Ltd. (MTH), azienda del Gruppo Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI)(TOKYO:7011), ha ricevuto per il suo compressore elettrico per climatizzatori per auto la certificazione di conformità alla Versione 3 (Livello 3) di Automotive SPICE (Software Process Improvement and Capability dEtermination [dEterminazione delle capacità e del miglioramento del processo software]), gli standard del settore per il processo di sviluppo software a bordo dei veicoli formulati congiuntamente dai produttori europei di automobili (veicoli finiti). La certificazione è stata fornita da DNV GL, un organismo di certificazione terza parte con sede in Norvegia, e migliorerà la competitività complessiva di MTH in Europa e sul mercato globale.

Electric Compressor for Automotive Air Conditioners (Photo: Business Wire)

La certificazione per Automotive SPICE Ver. 3 verifica la conformità al Livello 3 di 17 processi, tra cui la gestione di progetto, l’analisi dei requisiti software, la progettazione dell’architettura software, l’integrazione software e il relativo test di integrazione, il test sulla competenza software e l’assicurazione qualità.

MHI Thermal Systems ha concluso una fusione con MHI Automotive Thermal Systems, Co., Ltd. (MCCJ), specialista nei sistemi di climatizzazione per nel settore automobilistico, con effetto dal 1° gennaio 2018. Il consolidamento delle tecnologie e delle risorse aziendali hanno ampliato il perimetro aziendale e migliorato l’efficienza, e l’azienda ha lavorato per consolidare la competitività globale. Questa certificazione riflette tali misure, e per il futuro MTH utilizzerà le proprie competenze di sviluppo tecnologico avanzato verificate oggettivamente per rivolgersi ai produttori dell’industria automobilistica per cui la certificazione Automotive SPICE Ver. 3 è un requisito essenziale di un fornitore e identificherà la domanda sui mercati giapponese e d’oltremare di tecnologie di controllo elettronico di climatizzatori sempre più sofisticate.

