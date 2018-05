M-Brain nomme son nouveau chef de la direction

HELSINKI--(BUSINESS WIRE)--mai 24, 2018--M-Brain, un chef de file international des solutions de veille des marchés et des médias, vient de nommer Christian Cedercreutz au poste de chef de la direction, avec prise d'effet au 13/8/2018.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20180524006275/fr/

M-Brain, a global leader in market and media intelligence solutions, has appointed Christian Cedercreutz Chief Executive Officer as of 13.8.2018. (Photo: Business Wire)

Christian est diplômé d'un Master of Economics de la Hanken School of Economics de Helsinki. Il a construit sa carrière chez IBM pendant ces 20 dernières années, pendant lesquelles il a occupé divers postes de gestion dans cinq pays européens différents. Christian apporte une solide expérience de vente consultative et a travaillé au fil des ans dans l'ensemble d'IBM Corporation à des postes de direction des relations internationales avec les clients, ainsi que des unités technologiques logicielles et hardware en Finlande. Son poste le plus récent était celui de responsable des solutions logicielles cognitives (Watson) en Finlande.

Kim Nyberg, chef de la direction et président du conseil de longue date de la société, laissera son poste de CEO. Avec Marjukka Nyberg, fondatrice de M-Brain, ils quitteront la société d'ici la fin de l'année. Il conserveront leurs postes de membres du conseil de M-Brain.

"Je suis ravi d'intégrer l'équipe M-Brain. Je suis convaincu que nous pouvons continuer à optimiser la valeur que nous apportons à nos clients au niveau mondial, mais aussi développer de nouveaux services et de nouvelles solutions pour répondre à la future demande de nos clients. M-Brain offre une base solide sur laquelle s'appuyer, avec des personnes talentueuses, des plateformes technologiques connectées et une excellente compréhension du secteur et des clients", déclare Christian Cedercreutz.

"Après une longue carrière dans les relations et les communications durant l'essor du secteur, j'ai eu la chance de pouvoir prendre part à la construction d'un nouveau secteur de taille, la veille commerciale et des marchés", déclare Kim Nyberg. "À l'heure où le secteur se tourne de plus en plus vers des solutions complexes basées sur l'IA, il était crucial pour nous de trouver quelqu'un dont l'expertise couvre ces connaissances particulières. En parallèle, notre défi est de continuer notre expansion mondiale. La solide expérience internationale dans la vente de Christian est donc un atout majeur."

M-Brain propose des services de veille et des logiciels de la meilleure qualité via son réseau de 400 experts internationaux. La société génère de la valeur pour ses clients par le biais d'une expertise dans les meilleures pratiques, combinée au développement en interne d'une intelligence artificielle exclusive. Présent dans 13 pays du monde entier, M-Brain soutient les activités de ses clients avec des solutions de veille optimisée pour leur permettre de saisir des opportunités, atténuer les risques et prendre des décisions commerciales stratégiques basées sur des informations objectives.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com :https://www.businesswire.com/news/home/20180524006275/fr/

CONTACT: M-Brain

Kim Nyberg

kim.nyberg@m-brain.com

+358 400 430538

ou

Christian Cedercreutz

christian.cedercreutz@gmail.com

+358 400 613249

KEYWORD: EUROPE NORTH AMERICA CANADA FINLAND

INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY SOFTWARE PROFESSIONAL SERVICES OTHER PROFESSIONAL SERVICES COMMUNICATIONS OTHER COMMUNICATIONS

SOURCE: M-Brain

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 05/24/2018 03:26 PM/DISC: 05/24/2018 03:26 PM

http://www.businesswire.com/news/home/20180524006275/fr