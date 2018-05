CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 530 1-4 Sep 547 Dec 566 1-2 Mar 583 1-4 May 591 3-4 Jul 593 1-2 Sep 597 1-2 Dec 605 1-2 Mar 611 May 611 Jul 606 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 404 1-4 Sep 413 Dec 422 1-2 Mar 430 3-4 May 435 1-4 Jul 439 1-4 Sep 416 1-2 Dec 420 Mar 428 3-4 May 432 3-4 Jul 436 1-2 Sep 425 Dec 421 3-4 Jul 433 1-2 Dec 422 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 244 Sep 248 Dec 254 Mar 258 1-4 May 261 1-2 Jul 266 1-2 Sep 267 3-4 Dec 267 3-4 Mar 267 3-4 May 267 3-4 Jul 266 1-4 Sep 266 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 1035 3-4 Aug 1039 3-4 Sep 1042 3-4 Nov 1047 1-2 Jan 1050 3-4 Mar 1034 1-2 May 1030 3-4 Jul 1035 1-2 Aug 1028 3-4 Sep 1010 1-2 Nov 998 1-4 Jan 1003 Mar 1001 3-4 May 1003 Jul 1012 1-4 Aug 1005 Sep 1003 1-4 Nov 985 1-2 Jul 1000 3-4 Nov 992 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 31.71 Aug 31.82 Sep 31.98 Oct 32.12 Dec 32.50 Jan 32.75 Mar 33.07 May 33.36 Jul 33.63 Aug 33.74 Sep 33.84 Oct 33.91 Dec 34.15 Jan 34.34 Mar 34.53 May 34.76 Jul 34.81 Aug 34.80 Sep 34.80 Oct 34.80 Dec 34.70 Jul 34.70 Oct 34.70 Dec 34.70 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 377.30 Aug 377.60 Sep 377.30 Oct 376.40 Dec 375.90 Jan 373.00 Mar 359.90 May 353.70 Jul 353.50 Aug 350.90 Sep 347.00 Oct 339.90 Dec 338.30 Jan 337.80 Mar 337.80 May 337.80 Jul 339.60 Aug 339.60 Sep 339.60 Oct 339.60 Dec 334.20 Jul 337.10 Oct 337.10 Dec 347.20