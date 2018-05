Rimini Street bietet Solar Frontier hochwertigen SAP Support

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Mai 24, 2018--Rimini Street, Inc., (Nasdaq: RMNI), ein globaler Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Unternehmenssoftware, und führender Drittpartei-Support-Anbieter für Oracle und SAP, gab heute bekannt, dass Solar Frontier K.K., ein führender Entwickler und Vertreiber von CIS-Solarzellen [CIS: Copper, Indium, Selenium, (Kupfer, Indium und Selen)] für den Heim- und Industriebetrieb mit Sitz in Japan, Rimini Street als Support-Anbieter für seine SAP-ERP-Anwendungen gewählt hat. Solar Frontier hat sich für Rimini Street als Drittpartei-Supportanbieter entschieden, um seine jährlichen SAP-Wartungskosten zu reduzieren, seine Geschäfte effizienter zu gestalten und Investitionen in anderen wichtigen Geschäftsbereichen voranzutreiben, wie etwa Datenanalyse und Lieferkettenmanagement.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180524006158/de/

Solar Frontier K.K., a leading developer and distributor of residential and industrial solar panels based in Japan, has adopted Rimini Street for support of its SAP ERP applications. (Photo: Business Wire)

Begrenzter Wert von Support-Dienstleistungen des Softwarehändlers bewirkt Wechsel

Solar Frontier begann mit der Nutzung von SAP ECC 6.0 im Jahr 2010, als seine Muttergesellschaft Showa Shell Sekiyu die Implementierung von SAP vollzog. Angesichts der wenigen Anpassungen und minimalen Add-ons war die SAP-Anwendung von Solar Frontier stabil und ausgereift, und Support-Leistungen wurden relativ selten in Anspruch genommen. Dennoch war die Reaktionszeit des Softwarehändlers lang, in manchen Fällen betrug sie mehrere Wochen. Solar Frontier stellte fest, dass das Serviceniveau und die Reaktionszeit von SAP nicht den jährlich gezahlten Wartungskosten entsprachen. Darüber hinaus war das Unternehmen bestrebt, organisatorische Effizienzverbesserungen und Kostenersparnisse zu erzielen, zum einen durch die Integration und Rationalisierung seiner separat verwalteten IT-Infrastruktur, zum anderen durch die Reduzierung der Kosten der Verwaltung seiner Anwendungen. Auf der Suche nach Optionen, die Kosten der Aufrechterhaltung der verschiedenen Anwendungssoftware- und IT-Dienste zu optimieren, wendete sich Solar Frontier an Rimini Street.

Hochwertiger Support von Rimini Street gewinnt an Aufmerksamkeit

Kurz nach den ersten Gesprächen mit Rimini Street entwickelte Solar Frontier großes Interesse an den hochwertigen Support-Kapazitäten des Unternehmens.

„Zuerst betrachteten wir nur die Kostenvorteile von Rimini Street, jedoch wurde uns nach Gesprächen mit verschiedenen Kunden und Branchenanalysten bald klar, dass das Unternehmen hinsichtlich der Qualität seiner Supportleistungen SAP weit überlegen ist“, so Yasuharu Takeuchi, Abteilungsleiter, IT Planning & Promotion Department, Solar Frontier K.K. „Mein Interesse an Rimini Street stieg und ich kam zu der Überzeugung, dass es keinen Grund gab, die Dienstleistungen des Unternehmens nicht in Anspruch zu nehmen. In der Tat war ich davon beeindruckt, dass es ein Unternehmen gab, das solche Dienstleistungen anbietet.“

Wie alle Kunden von Rimini Street verfügt Solar Frontier über einen zugeteilten Primary Support Engineer (PSE) auf Senior Level, der mindestens 15 Jahre Erfahrung mitbringt. Der Support durch die PSEs von Rimini Street steht Kunden das ganze Jahr über 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche zur Verfügung, einschließlich Support für individuelle Anpassungen, mit einer garantierten Reaktionszeit von weniger als 15 Minuten für Priorität-1-Fälle.

Ersparnisse führen zu neuen Investitionen zur Vorbereitung auf die Zukunft

Die Ersparnisse, die Solar Frontier durch den Wechsel zu Rimini Street erzielt, werden in strategische Initiativen fließen. Das Unternehmen plant, eine große Bandbreite von Systemen auszubauen, um sich auf die Zukunft vorzubereiten.

„Das Bewertungskriterium für das Erreichen unserer Ziele bei IT-Investitionen ist, dass die Kosten letztendlich zu der Leistung des Unternehmens beitragen müssen. Es ist wichtig, dass wir unsere Ausgaben regelmäßig überwachen, um zu beurteilen, ob die Investitionen zweckmäßig sind“, so Mitsuyoshi Sano, IT Planning & Promotion Department, Solar Frontier K.K. „Letztes Jahr vollzogen wir die Umstrukturierung unserer Datenanalyse- und Vertriebsmanagement-Systeme, die heute hauptsächlich von unserer Vertriebsabteilung verwendet werden. Darüber hinaus verbessern wir die Funktionalität unserer Peripheriesysteme für das Management und Nutzer aus anderen Abteilungen mit dem Ziel, die allgemeine Geschäftsleistung zu verbessern.“

Solar Frontier wird zudem IT-Investitionen optimieren, um Lieferkettensysteme zu stärken, wie etwa die Verwaltung von Inventar und Logistik.

„Fast alle japanischen Unternehmen fördern heutzutage den digitalen Wandel im Rahmen ihrer Wachstumsstrategie, wobei Kostenoptimierung immer noch eine wichtige Geschäftschance darstellt“, so Yorio Wakisaka, Geschäftsführer – Japan, Nihon Rimini Street. „Solar Frontier hat in vielen Bereichen seines Unternehmens Verbesserungen erzielt, darunter Betriebseffizienz und strategische Investitionen. Indem das Unternehmen in seiner nächsten Stufe von Kostenreformen IT-Infrastruktur und Support-Services von Rimini Street einschließt, ist es in der Lage, Personal für strategische Projekte einzusetzen, während es Flexibilität und Kostenvorteile erzielt, die den zukünftigen Fahrplan für seine Kernsysteme ermöglichen. Dieser Vorteil kann von vielen weiteren Unternehmen wahrgenommen werden.“

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) ist ein internationaler Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Unternehmenssoftware und der führende externe Supportanbieter für Oracle- und SAP-Softwareprodukte. Das Unternehmen setzt durch sein innovatives und preisgekröntes Programm seit 2005 neue Maßstäbe für Software-Support-Dienstleistungen und ermöglicht Lizenznehmern von IBM, Microsoft, Oracle, Salesforce, SAP und anderen Enterprise-Software-Anbietern Einsparungen von bis zu 90 % ihrer gesamten Supportkosten. Kunden können ihre aktuellen Softwareversionen mindestens 15 Jahre lang beibehalten, ohne dass Upgrades erforderlich werden. Mehr als 1.580 Fortune-500-Unternehmen, mittelständische Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen und andere Organisationen aus vielen verschiedenen Branchen weltweit haben sich für Rimini Street als unabhängigen Supportanbieter ihres Vertrauens entschieden. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie https://www.riministreet.com/, folgen Sie @riministreet auf Twitter und besuchen Sie Rimini Street auf Facebook und LinkedIn. (C-RMNI)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Mitteilung handelt es sich nicht um historische Fakten, sondern um zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen werden im Allgemeinen begleitet von Wörtern wie „möglicherweise“, „sollte“, „würde“, „planen“, „beabsichtigen“, „annehmen“, „glauben“, „schätzen“, „vorhersagen“, „potenziell“, „scheinen“, „anstreben“, „weiterhin“, „zukünftig“, „werden“, „erwarten“, „Prognose“ oder anderen ähnlichen Wörtern, Wendungen oder Ausdrücken. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten unter anderem Aussagen zu unserem Umsatzausblick für das zweite Quartal und das Gesamtjahr 2018, zur Branchenentwicklung, zukünftigen Ereignissen, zukünftigen Möglichkeiten und Wachstumsinitiativen, Personalbeschaffungspläne, Schätzungen bezüglich des Gesamtzielmarkts von Rimini Street und Prognosen über kundenseitige Einsparungen. Diese Aussagen basieren auf verschiedenen Annahmen sowie auf den aktuellen Erwartungen der Geschäftsführung. Bei diesen Aussagen handelt es sich weder um Vorhersagen tatsächlicher Ergebnisse noch um historische Fakten. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten hinsichtlich der Geschäfte von Rimini Street, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich davon abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem Veränderungen im geschäftlichen Umfeld, in dem Rimini Street tätig ist, einschließlich Inflation und Zinssätzen sowie allgemeiner finanzieller, wirtschaftlicher, regulatorischer und politischer Bedingungen, die Einfluss auf die Branche haben, in der Rimini Street tätig ist; widrige Entwicklungen in Rechtsstreitigkeiten oder staatliche Untersuchungen; der endgültige Betrag und der Zeitpunkt der Rückzahlungen von Oracle im Zusammenhang mit unserem Rechtsstreit; unsere Fähigkeit, bestehende Verbindlichkeiten zu günstigen Bedingungen zu refinanzieren; Veränderungen hinsichtlich Steuern, Gesetzen und Richtlinien; Produkt- und Preismaßnahmen von Wettbewerbern; Schwierigkeiten, Wachstum profitabel zu handhaben; der Erfolg unserer jüngst angekündigten Produkte und Dienstleistungen, einschließlich Rimini Street Mobility, Rimini Street Analytics, Rimini Street Advanced Database Security sowie Services für Salesforce-Sales-Cloud und Service-Cloud-Produkte; der Verlust einer oder mehrerer Mitglieder des Managementteams von Rimini Street; und die Ungewissheit in Bezug auf den langfristigen Wert von RMNI-Stammaktien. Weiterhin gehören zu diesen Risiken und Ungewissheiten jene, die unter der Überschrift „Risk Factors“ in dem am 15. März 2018 eingereichten Jahresbericht von Rimini Street auf Formblatt 10-K erörtert werden und regelmäßig durch die Quartalsberichte von Rimini Street auf Formblatt 10-Q, aktuellen Berichten auf Formblatt 8-K sowie anderen Einreichungen von Rimini Street bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC aktualisiert werden. Es können noch weitere Risiken vorliegen, die Rimini Street zurzeit bekannt sind oder die Rimini Street derzeit für unwesentlich hält, die jedoch ebenfalls dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Inhalten der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Weiterhin kommen in den zukunftsgerichteten Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Rimini Street hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Ansichten zum Datum dieser Mitteilung zum Ausdruck. Rimini Street geht davon aus, dass nachfolgende Ereignisse und Entwicklungen zu einer Veränderung der Einschätzungen von Rimini Street führen werden. Während sich Rimini Street das Recht vorbehält, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnt Rimini Street eine diesbezügliche Verpflichtung ausdrücklich ab, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben. Es wird darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen in Bezug auf die Einschätzungen von Rimini Street nach dem Datum dieser Mitteilung nicht als verbindlich angesehen werden dürfen.

© 2018 Rimini Street, Inc. Alle Rechte vorbehalten. „Rimini Street“ ist eine in den USA und anderen Ländern gesetzlich geschützte Marke von Rimini Street, Inc., und Rimini Street, das Rimini-Street-Logo und Kombinationen davon sowie weitere mit TM gekennzeichnete Marken sind Marken von Rimini Street, Inc. Alle sonstigen Marken bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer, und sofern nichts anderes angegeben ist, erhebt Rimini Street keine Ansprüche auf eine Zugehörigkeit zu, Billigung von oder Verbindung mit derartigen Markeninhabern oder anderen in dieser Mitteilung genannten Unternehmen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen:https://www.businesswire.com/news/home/20180524006158/de/

CONTACT: Rimini Street, Inc.

Michelle McGlocklin, +1 925-523-8414

mmcglocklin@riministreet.com

KEYWORD: UNITED STATES ASIA PACIFIC NORTH AMERICA CANADA NEVADA JAPAN

INDUSTRY KEYWORD: ENERGY ALTERNATIVE ENERGY TECHNOLOGY DATA MANAGEMENT INTERNET SOFTWARE SECURITY

SOURCE: Rimini Street, Inc.

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 05/24/2018 02:19 PM/DISC: 05/24/2018 02:18 PM

http://www.businesswire.com/news/home/20180524006158/de