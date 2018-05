Giro d'Italia Results

Thursday Prato Nevoso, Italy 18th Stage

A 196-kilometer ride from Abbiategrasso to Prato Nervoso, with a Category 1 finishing climb

1. Maximilian Schachmann, Germany, Quick-Step Floors, 4:55:42.

2. Ruben Plaza, Spain, Israel Cycling Academy, :10 behind.

3. Mattia Cattaneo, Italy, Androni Giocattoli-Sidermec, :16.

4. Christoph Pfingsten, Germany, Bora-Hansgrohe, 1:10.

5. Marco Marcato, Italy, UAE Team Emirates, 1:26.

6. Michael Morkov, Denmark, Quick-Step Floors, 1:36.

7. Viacheslav Kuznetsov, Russia, Katusha Alpecin, 1:52.

8. Jos van Emden, Netherlands, LottoNL-Jumbo, 3:22.

9. Alex Turrin, Italy, Wilier Triestina-Selle Italia, 3:29.

10. Davide Ballerini, Italy, Androni Giacattoli-Sidermec, 5:09.

Also

12. Domenico Pozzovivo, Itlay, Bahrain-Merida, 11:03.

13. Tom Dumoulin, Netherlands, Sunweb, same time.

14. Chris Froome, Britain, Sky, same time.

20. Simon Yates, Britain, Mitchelton-Scott, 11:31.

24. Thibaut Pinot, France, Groupama-FDJ, 11:36.

Overall Standings (After 18 of 21 stages)

1. Simon Yates, Britain, Mitchelton-Scott, 75:06:24.

2. Tom Dumoulin, Netherlands, Sunweb, :28.

3. Domenico Pozzovivo, Itlay, Bahrain-Merida, 2:43.

4. Chris Froome, Britain, Sky, 3:22.

5. Thibaut Pinot, France, Groupama-FDJ, 4:24.

6. Miguel Angel Lopez, Colombia, Astana, 4:54.

7. Rohan Dennis, Australia, BMC Racing, 5:09.

8. Pello Bilbao, Spain, Astana, 5:54.

9. Richard Carapaz, Ecuador, Movistar, 5:59.

10. Patrick Konrad, Austria, Bora-Hansgrohe, 7:05.