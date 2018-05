eLichens bietet offenen Zugang zu Prognosedaten über Luftqualität in Echtzeit, um die Entwicklung neuer Dienstleistungen für Bürger zu erleichtern

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Mai 24, 2018--eLichens, Konstrukteur von patentierten Gassensoren und der ersten umfassenden Analyse- und Prognoseplattform für Luftqualität, gab heute die Einrichtung eines offenen Datenzugangs zu überregionalen Echtzeit-Analysedaten der Luftgüte für die Stadt Grenoble bekannt. Mit dieser Maßnahme soll die Entwicklung von Dienstleistungen für Gemeinden, Servicebranchen und Bürger erleichtert werden, die sich Gedanken über die Luftqualität machen.

Die von eLichens veröffentlichte, hochauflösende Karte der Luftverschmutzung von Grenoble basiert auf der Integration verschiedener Parameter: topografische Daten, Straßenverkehr in Echtzeit, Meteorologie der Stadt Grenoble, erweiterte Modelle der Gasausbreitung. Diese Parameter werden durch kontinuierliche Messungen der Luftverschmutzung in Echtzeit ergänzt, die von in Grenoble aufgestellten eLichens-Stationen und von den Referenzstationen Atmo Auvergne-Rhônes-Alpes durchgeführt werden.

Mithilfe seiner eigenen hochauflösenden mathematischen Modelle und Messstationen für die Luftqualität entwickelt eLichens Karten mit einer 10-Meter-Auflösung. Diese Karten liefern Informationen über die Luftgüte und 24-Stunden-Prognosen für wichtige Schadstoffe wie Feinstaub (PM2.5 und PM10), Stickstoffdioxid (NO2), Ozon (O3) und Kohlenmonoxid (CO).

„Wir wollen der Öffentlichkeit wertvolle Informationen über die Luftbeschaffenheit liefern, um fundierte Entscheidungen zu ermöglichen, die verschiedene Aspekte unseres Alltags beeinflussen können. So kann sich die Luftqualität beispielsweise plötzlich ändern und je nach Standort unterschiedlich sein. Wenn die Einwohner von Grenoble die Luftgüte genau kennen, können sie schnell und einfach entscheiden, ob sie am besten zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Arbeit gelangen, wann der beste Zeitpunkt zum Joggen ist und welche Straßen von Menschen mit Atembeschwerden, Kindern oder Senioren aus gesundheitlichen Gründen gemieden werden sollten“, erklärt Marc Attia, CMO von eLichens.

Wenn diese präzisen Informationen allen (auch per Smartphone) zugänglich sind, kann das Bewusstsein der Einwohner für Luftverschmutzung geschärft werden. Diejenigen, die im Hinblick auf die Luftqualität besorgt sind, können ihr Verhalten entsprechend ändern.

Die Überwachung der Luftqualität ist ein Thema, das alle Regionen weltweit betrifft. eLichens arbeitet mit Partnern zusammen, um eine wesentlich großflächiger ausgerichtete Einsatzstrategie umzusetzen.

Die hochauflösende Karte zur Luftgüte kann nach einer Authentifizierung auf map.elichens.com eingesehen werden. Die Konzentrationen der hauptsächlichen Schadstoffe und der Luftgüteindex können über die API (Programmierschnittstelle) von eLichens eingesehen werden und sind auf Anfrage erhältlich.

eLichens ist am 24. und 25. Mai 2018 auf der Vivatech in Paris (Engie-Stand) vertreten.

Über eLichens (www.elichens.com)

Die Mission des im Dezember 2014 gegründeten Startup-Unternehmens eLichens besteht darin, den Menschen bei der Digitalisierung ihrer Umwelt behilflich zu sein. Mit einem Patentportfolio, Fachkenntnissen und Qualifikationen ist das Unternehmen in der Lage, komplette Sensor-, Daten- und Servicelösungen zu entwickeln und zu vermarkten, die die Märkte für Industrieanwendungen, intelligente Städte und Verbraucherelektronik ansprechen. eLichens hat seinen Hauptsitz in Grenoble (Frankreich) und Niederlassungen in Kalifornien (USA).

