M-Brain designa nuevo CEO

Christian posee una maestría en Economía de la Escuela de Economía Hanken en Helsinki. Su carrera se desarrolló en IBM durante los últimos 20 años, en los cuales tuvo varios cargos directivos en cinco países europeos. Christian aporta una fuerte experiencia en consultoría de ventas y a lo largo de los años trabajó en IBM Corporation en diferentes funciones liderando las relaciones con los clientes globales y los negocios de tecnología SW y HW en Finlandia. Su rol más reciente ha sido conducir el negocio de soluciones SW cognitivas (Watson) en Finlandia.

Simultáneamente, el CEO y Presidente del Directorio durante muchos años, Kim Nyberg dejará su posición como CEO. Él y Marjukka Nyberg, fundador de M-Brain, se retirarán de la compañía a fin de año. Continuarán como miembros del directorio de M-Brain.

“Realmente estoy entusiasmado de unirme al equipo de M-Brain. Estoy convencido de que podemos continuar mejorando el valor que aportamos a nuestros clientes globalmente y también desarrollando nuevos servicios y soluciones que satisfagan las demandas futuras de nuestros clientes. M-Brain ofrece una buena base sobre la cual construir, con personas talentosas, plataformas de tecnología inteligente y una comprensión excelente de la industria y los clientes”, afirma Christian Cedercreutz.

“Después de una larga trayectoria en las comunicaciones de RR.PP. durante el auge de la industria, verdaderamente disfruto de tener la oportunidad de ser parte de la construcción de otra industria destacada, la Inteligencia de los Negocios y el Mercado”, dice Kim Nyberg. “A medida que la industria avanzaba más y mas hacia soluciones basadas en IA complejas, fue vital para nosotros, encontrar a alguien con conocimiento que incluyera este saber particular. Al mismo tiempo, nuestro desafío es continuar expandiéndonos a nivel mundial. La fuerte experiencia internacional en ventas de Christian, en consecuencia, es altamente valorada”.

M-Brain ofrece los mejores servicios de inteligencia y software en su clase a través de una fuerza de trabajo de 400 expertos globales. La compañía provee valor a sus clientes a través de la combinación del gran conocimiento de mejores prácticas de la industria y el desarrollo propietario de inteligencia artificial. Con operaciones en 13 países en el mundo, M-Brain respalda sus operaciones con los clientes mediante soluciones de inteligencia optimizadas, que les permiten aprovechar las oportunidades, mitigar riesgos y tomar decisiones estratégicas basadas en una visión objetiva.

