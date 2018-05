M-Brain nomeia novo diretor executivo

HELSINQUE--(BUSINESS WIRE)--mai 24, 2018--M-Brain, líder global em soluções de inteligência de mercado e mídia, nomeou Christian Cedercreutz como diretor executivo a partir de 13 de agosto de 2018.

Christian tem mestrado em Economia pela Hanken School of Economics, em Helsinque. Sua carreira foi construída com a IBM nos últimos 20 anos, onde ocupou vários cargos de gerência em cinco países europeus diferentes. Christian traz uma forte experiência em vendas consultivas e, ao longo dos anos, trabalhou na IBM Corporation em cargos como de líder global de relacionamento com clientes e diretor de empresas de tecnologia de software e hardware na Finlândia. Seu papel mais recente foi de liderar o negócio de soluções cognitivas de software (Watson) na Finlândia.

Simultaneamente, o diretor executivo e presidente do conselho de administração de longa data da empresa, Kim Nyberg, deixará o cargo de diretor executivo. Ele e Marjukka Nyberg, o fundador da M-Brain, vão se aposentar da empresa até o final do ano. Eles continuarão como membros do conselho da M-Brain.

“Estou realmente muito empolgado em participar da equipe M-Brain. Estou convencido de que podemos continuar a aprimorar o valor que trazemos aos nossos clientes no mundo inteiro e também desenvolver novos serviços e soluções que atendam às exigências futuras de nossos clientes. A M-Brain oferece uma boa base onde se construir, com pessoas talentosas, plataformas de tecnologia inteligentes e excelente conhecimento da indústria e do cliente”, disse Christian Cedercreutz.

“Após uma longa carreira em Relações Públicas e Comunicação durante a recuperação do setor, eu realmente gostei de ter a oportunidade de fazer parte do desenvolvimento de mais uma indústria proeminente, a Business and Market Intelligence”, disse Kim Nyberg. “À medida que as empresas se deslocam cada vez mais em direção a soluções complexas com base em IA (inteligência artificial), era vital encontrar alguém cuja experiência incluísse esse conhecimento específico. Ao mesmo tempo, nosso desafio é continuar nossa expansão a nível global. Por isso, a forte experiência de vendas internacionais de Christian é altamente apreciada.”

A M-Brain oferece os melhores serviços de inteligência e software da categoria, através de uma força de trabalho de 400 especialistas globais. A empresa agrega valor a seus clientes por meio de uma combinação de experiência em melhores práticas do setor e desenvolvimento de inteligência artificial proprietária interna. Com atuação em 13 países do mundo inteiro, a M-Brain oferece suporte às operações de seus clientes, com soluções de inteligência otimizadas, que permitem o aproveitamento de oportunidades, redução dos riscos e tomadas de decisão estratégicas de negócios com base em insights objetivos.

