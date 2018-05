FUELSAVE GmbH: FS MARINE+ révolutionne l'efficience maritime en aidant les exploitants de navires à devenir plus propres et plus rentables via un partenariat gagnant-gagnant unique en son genre

HAMBOURG, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--mai 24, 2018--FUELSAVE GmbH lance une technologie révolutionnaire d'optimisation de l'efficience pour les moteurs diesel (MGO / MDO) et à fioul lourd (HFO) des navires, dont il a été prouvé sur le terrain et en laboratoire qu'elle réduit nettement la consommation en carburant et permet d'économiser 10% contractuellement garantis sur les coûts globaux de carburant, afin de réduire les dépenses opérationnelles et augmenter la rentabilité, tout en diminuant substantiellement les émissions (de 10 à 15% pour le CO2, de 40% pour le FSN, de 30 à 70% pour le NOx, etc.) dans le but de préserver l'environnement et de réduire les gaz à effet de serre, avec une réduction notoire de la fumée d'échappement.

FS MARINE+ Next Generation Efficiency Enhancement for Maritime Vessels

, l'unité de pointe de la société, est une solution d'optimisation de l'efficience motrice, avec un générateur embarqué de gaz de synthèse d'hydrogène, qui comprend divers procédés d'injection de gaz et d'eau liquide/méthanol afin d'améliorer significativement l'efficience de la combustion, réduire la consommation en carburant et les émissions. Adaptable à tout type de navire, répondant aux exigences de conformité IMO de rang I et II pour les bateaux anciens, la solution est la première au monde à avoir été approuvée par DNV GL.

Les avantages économiques et écologiques de FS MARINE+ ont été démontrés lors d'un essai de démonstration de faisabilité de deux ans et demi à bord d'une des plus grandes grues flottantes d'Europe. Aucun impact négatif ne s'est produit sur le moteur. Au contraire, son état s'est amélioré grâce à une combustion plus propre, une meilleure qualité du lubrifiant et à un fonctionnement plus doux, avec moins de vibrations.

FUELSAVE GmbH et FS MARINE+ sont devenus la meilleure PME d'Europe et d'Allemagne, ayant reçu le plus haut score de toutes les entreprises du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne - PME Phase 2 - lors du dernier appel à propositions, après l'obtention de deux Sceaux

d'excellence remis par la Commission européenne, dans le cadre de son programme H2020, en 2017.

FUELSAVE GmbH reçoit un important financement de 1,6 million d'euros de la part de la Commission européenne pour continuer ses activités de R&D pour FS MARINE+ et stipulant le déploiement d'une solution propre avec un tel potentiel et impact pour l'industrie maritime, qui pourrait permettre une réduction de 49,65 millions de tonnes équivalent CO2 (Co2, NoX, etc.) par an dans le monde, soit 5,3% des émissions mondiales en 2017.

Les excellents résultats des essais de FS MARINE+ ont été vérifiés par une analyse et des rapports indépendants réalisés par des sociétés d'entretien et de révision de moteurs, ainsi que par un institut de recherche universitaire, et la solution a reçu des évaluations et des approbations des autorités compétentes en matière de certification et d'autorisation.

FS MARINE+ s'est avéré être une solution unique pour la réduction des émissions, avec un retour sur investissement inégalé sur le marché et un amortissement à court terme (trois ans), avec une période de garantie de 15 ans maximum, afin d'aider les exploitants de navires à devenir plus rentables, durables et respectueux de l'environnement dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant.

