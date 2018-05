FUELSAVE GmbH: FS MARINE+ está revolucionando a eficiência do envio de remessas ao ajudar os operadores de navios a se tornarem mais limpos e obterem mais lucros, com benefícios para todas as partes

HAMBURGO, Alemanha--(BUSINESS WIRE)--mai 24, 2018--FUELSAVE GmbH está lançando uma tecnologia revolucionária de melhoria da eficiência para motores diesel (MGO/MDO) e de óleo combustível pesado (HFO) em embarcações marítimas. Comprovada em campo e laboratórios e visando reduzir significativamente o consumo de combustível e economizar contratualmente 10% dos custos totais de combustível, reduzir o OPEX e aumentar a lucratividade, ela diminui significativamente as emissões (CO2 em 10-15%, FSN em 40%, NOx em 30-70% etc.) para salvar o meio ambiente e reduzir os gases de efeito estufa (GEE) com uma redução visível de fumaça de escape.

A unidade inovadora da empresa, chamada , é uma solução de melhoria da eficiência do motor, com um gerador de gás de hidrogênio integrado que combina diferentes processos de injeção de metanol para melhorar significativamente a eficiência da combustão, reduzir o consumo de combustível e diminuir as emissões. Ela pode ser adaptada em qualquer embarcação, cumpre os níveis I e II da IMO para navios mais antigos e é a primeira solução do mundo aprovada pela DNV GL.

Os benefícios econômicos e ecológicos da FS MARINE+ foram demonstrados em um ensaio de prova de conceitos de dois anos e meio a bordo de uma das maiores embarcações de guindastes pesados da Europa. Não houve efeitos negativos na operação do motor, e sim uma melhoria na saúde do motor devido a uma combustão mais limpa, melhor qualidade do óleo lubrificante e funcionamento mais suave do motor – com menos vibrações.

FUELSAVE GmbH com a FS MARINE+, foi declarada a Melhor PME da Europa e Melhor PME na Alemanha, recebendo a pontuação mais alta de todas as empresas do programa de pesquisa e inovação Horizon 2020 da União Europeia – SME Fase 2 – na última apresentação de propostas, na sequência da adjudicação de dois selos de

excelência pela Comissão da UE ao abrigo do programa H2020, em 2017.

FUELSAVE GmbH está recebendo um financiamento de 1,6 milhão de euros da Comissão da UE para mais pesquisa e desenvolvimento na FS MARINE+ e planejando a implementação de tal solução de alto potencial/alto impacto e única tecnologia limpa para a indústria de transporte marítimo com o potencial geral de reduzir 49,65 milhões de toneladas de CO2 equivalente (CO2, NOx etc.) por ano a nível mundial, o que representa 5,3% das emissões globais de 2017, respectivamente.

Os excelentes resultados dos testes da FS MARINE+ foram verificados por meio de análises e relatórios independentes de empresas de serviço e manutenção de motores, bem como por um instituto de ensaios universitários, e receberam revisões e aprovações de autoridades de certificação e aprovação relevantes.

FS MARINE+ demonstrou ser uma solução única para a redução de emissões, com um excelente retorno sobre investimento (ROI) e uma amortização curta de três anos dentro do período máximo de garantia de 15 anos, ajudando os operadores a obterem mais lucros, serem mais sustentáveis e reduzirem o impacto no meio ambiente gerando benefícios para todas as partes.

