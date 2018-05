IDEMIA: Mergulhe no mundo da Identidade Aumentada na Money 20/20 em Amsterdã

COLOMBES, França--(BUSINESS WIRE)--mai 24, 2018--A IDEMIA, líder mundial em Identidade Aumentada, anunciou hoje sua presença na Money 20/20 Europe 2018, a maior exposição regional cobrindo o ecossistema de Pagamentos e Fintech. O evento será realizado em Amsterdã, de 4 a 6 de junho de 2018.

A IDEMIA apoia a Identidade Aumentada em um mundo conectado no qual a segurança da identidade se tornou essencial, especialmente quando se trata de transações financeiras. A IDEMIA garante transações seguras, autenticadas e verificáveis para clientes dos setores financeiros, de telecomunicações, identificação, segurança pública e Internet das Coisas (IoT).

Na Money 20/20 Europe, a IDEMIA convida você a experimentar suas soluções inovadoras para reinventar a maneira como “Transacionamos”, “Identificamos” e “Pagamos”, a partir de áreas específicas de exposição.

A IDEMIA vai apresentar uma série de inovações no seu estande, tais como:

Open banking e Autenticação forte de clientes Reconhecimento facial 3D e pagamento Pagamentos remotos e sem contato Integração de clientes digitais e soluções “Know Your Customer” (Conheça seu cliente) para Instituições Financeiras A próxima geração de cartões de pagamento com tecnologia da IDEMIA (F.CODE, BLINK, MOTION CODE TM ) Oportunidades relacionadas com os novos regulamentos do PSD2 Captura sem contato de dados biométricos e correspondência com um único movimento manual (MorphoWave)... e muito mais por descobrir.

“Cada vez mais os consumidores estão usando novas formas de realizar transações financeiras que podem fornecer uma melhor experiência ao usuário, combinando conveniência e segurança – que estão no DNA da IDEMIA. A IDEMIA é líder em soluções biométricas e vai apresentar na Money 20/20 Europe 2018 o apoio do grupo à transformação digital de seus clientes em um mundo conectado, sempre priorizando a segurança”, disse Pierre Barrial, vice-presidente executivo das atividades de Instituições Financeiras da IDEMIA.

Para descobrir o mundo da Identidade Aumentada Os palestrantes e expositores da IDEMIA estão ansiosos para receber você!

Prepare sua visita no nosso site especializado: http://money2020europe.idemia.com/

Faça uma visita ao nosso estandeE50

Participe de um painel de discussão no dia 5 de junho Nathalie Oestmann, vice-presidenta sênior de Inovação, Estratégia e Marketing da FI BU “Breaking the compromise between security & convenience” (Quebrando o compromisso entre segurança e conveniência) 12h10-12h50 – Track Room 1

Obtenha um desconto adicional de 200€ inserindo o código IDEMIA200 na fase de confirmação de pagamento

Sobre a IDEMIA

OT-Morpho é agora IDEMIA, líder mundial em Identidade Aumentada, com a ambição de capacitar os cidadãos e consumidores a interagir, pagar, conectar, comutar, viajar e até mesmo votar de maneiras que agora são possíveis em um mundo conectado.

Proteger nossa identidade se tornou uma missão essencial no mundo em que vivemos atualmente. Ao defender a Identidade Aumentada, reinventamos a forma como pensamos, produzimos, usamos e protegemos esse ativo, seja para pessoas ou para objetos. Garantimos a privacidade e confiança, além de transações seguras, autenticadas e verificáveis para clientes internacionais dos setores financeiros, de telecomunicações, de identidade, de segurança pública e de IOT.

A OT (Oberthur Technologies) e a Safran Identity & Security (Morpho) uniram forças para formar a IDEMIA. Com cerca de US $ 3 bilhões em receitas e 14 mil funcionários no mundo inteiro, a IDEMIA serve a clientes em 180 países.

Para mais informações, acesse www.idemia.com / Siga @IdemiaGroup no Twitter

