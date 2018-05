CORRIGE ET REMPLACE Les robots distributeurs de yaourt glacé Reis & Irvy’s arrivent au Canada

CALGARY, Alberta--(BUSINESS WIRE)--mai 24, 2018--Veuillez remplacer le communiqué daté du 22 mai 2018 par la version corrigée ci-dessous en raison de multiples révisions.

LES ROBOTS DISTRIBUTEURS DE YAOURT GLACE REIS & IRVY’S ARRIVENT AU CANADA

Suite au leur franc succès sur les marchés américains, les robots distributeurs de yaourt glacé de Reis & Irvy’s (OTC: VEND) s’apprêtent à remettre en question le secteur au Canada.

Reis & Irvy’s est arrivé pour la première fois au Canada au début 2018, et compte déjà plus de 120 commandes fermes de robots. A peine plus grand que le distributeur moyen, et totalement autonome, le robot Reis & Irvy’s a prouvé être à l’avant-garde de l’innovation et peut être installé pratiquement partout avec un succès immédiat, représentant un investissement sécurisé pour les propriétaires de franchise.

« Une fois que les utilisateurs ont compris le produit et sa technologie, ils se rendent immédiatement compte à quel point ces robots sont uniques et cools. Pour les avoir vus fonctionner, je peux garantir qu’ils excéderont les attentes déjà élevées des utilisateurs », déclare Brett Beninger, président de Reis & Irvy’s Canada.

Retrouvez la vidéo promotionnelle créée par Generation Next, San Diego: https://vimeo.com/160788415

Alors que les sociétés alimentaires telles que McDonald’s et Domino’s se sont tournées vers l’automatisation des commandes, Reis & Irvy’s automatise à la fois les commandes et le processus de préparation, éliminant ainsi totalement la nécessité d’intervention du personnel.

« J’ai entendu parler de Reis & Irvy’s pour la première fois aux Etats-Unis et, dès que j’ai vu l’annonce, j’ai voulu savoir comment faire partie de cette nouvelle technologie prometteuse. Une fois que j’ai trouvé Reis & Irvy’s au Canada, je me suis rapidement engagé à acheter plusieurs robots et je projette dans acheter bien plus encore », déclare Barry Ehlert, entrepreneur de Calgary.

A propos de Reis & Irvy’s:

Développé par Generation Next Franchise Brands, Inc., à San Diego, Californie, la franchise Reis & Irvy’s aura un impact majeur dans le monde des franchisés. (OTC: VEND). Révolutionnaires, les comptoirs robotisés proposent des yaourts glacés dans des emplacements pratiques, tout en conservant la meilleure qualité de produit. Reis & Irvy’s illustre comment l’innovation peut aussi bien aider les propriétaires que les clients.

