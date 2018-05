FUELSAVE GmbH: FS MARINE+ revolutioniert die Schifffahrtseffizienz, indem es Schiffsbetreibern hilft, in einer einzigartigen Win-Win-Situation umweltfreundlicher und rentabler zu agieren

HAMBURG, Deutschland--(BUSINESS WIRE)--Mai 24, 2018--FUELSAVE GmbH führt eine revolutionäre Effizienzsteigerungstechnologie für Diesel- (MGO / MDO) und Schweröl(HFO)-Motoren in Schiffen ein, die praxis- und laborerprobt ist, um den Kraftstoffverbrauch erheblich zu senken und vertraglich garantierte 10% Gesamtkraftstoffkosten zu sparen, wobei die OPEX gesenkt werden und die Rentabilität gesteigert wird, während die Emissionen (CO2 um 10-15%, FSN um 40%, NOx um 30-70% etc.) erheblich verringert werden, um die Umwelt zu schützen und Treibhausgase (GHG) mit einer sichtbaren Abgasrauchverringerung einzudämmen.

Das Durchbruchprodukt des Unternehmens, das sich nennt, ist eine Lösung zur Motoreffizienzerhöhung mit einem integrierten Wasserstoff-Syngas-Generator, der unterschiedliche Prozesse zum Gas- und Flüssigwasser-Methanol-Einspritzen kombiniert, um die Verbrennungseffizienz erheblich zu verbessen und den Kraftstoffverbrauch und Emissionen zu senken. Er kann an jedem Schiff nachgerüstet werden, entspricht der IMO Tier I und II für ältere Schiffe und ist die weltweit erste Lösung, die von der DNV GL zugelassen wurde.

Die ökonomischen und ökologischen Vorteile von FS MARINE+ wurden in einer 2,5 Jahre langen Machbarkeitsstudie auf einem von Europas größten Schwergutkranschiffen aufgezeigt. Es gab keine negativen Auswirkungen auf den Motorbetrieb, stattdessen wurde der Motorzustand dank einer saubereren Verbrennung, besseren Schmierölqualität und eines reibungsloseren Motorlaufens mit weniger Schwingungen verbessert.

FUELSAVE GmbH wurde mit FS MARINE+ zum besten KMU in Europa und besten KMU in Deutschland, da es die höchste Bewertung aller Unternehmen im Rahmen des Horizon 2020 der Europäischen Union Forschungs- und Innovationsprogramm - SME Phase 2 - in der letzten Runde erhielt, nachdem es den Preis der zwei Exzellenzsiegel der EU-Kommission im Rahmen des H2020-Programms 2017 gewonnen hatte.

FUELSAVE GmbH erhält daraufhin von der EU-Kommission eine Finanzierung in Höhe von 1,6 Mio. Euro für die weitere Forschung und Entwicklung von FS MARINE+ und sieht den Einsatz einer derart einzigartigen CleanTech-Lösung mit hohem Potential/hoher Auswirkung für die Schifffahrtsindustrie vor, mit dem Gesamtpotential, die Erzeugung von weltweit 49,65 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente (CO2, NOX etc.) pro Jahr zu senken, was 5,3% der globalen Emissionen 2017 darstellt.

Die herausragenden Testergebnisse von FS MARINE+ wurden durch unabhängige Analysen und Berichte von Motorwartungs- und Instandhaltungsunternehmen sowie von einem Universitätsprüfinstitut überprüft und es erhielt Genehmigungen und Freigaben von einschlägigen Zertifizierungs- und Zulassungsbehörden.

FS MARINE+ hat sich als einzigartige Lösung zur Senkung von Emissionen bewährt, mit einer herausragenden und marktweit führenden Kapitalrendite (ROI) und kurzer Amortisationszeit von 3 Jahren innerhalb der Gewährleistungszeit von maximal 15 Jahren, um Schiffsbetreiber in einer einzigartigen Win-Win-Situation dabei zu unterstützen, rentabler und nachhaltiger zu wirtschaften und die Auswirkungen auf die Umwelt zu verringern.

