IDEMIA : Entrez dans l’univers de l’Identité Augmentée au salon Money 20/20 à Amsterdam (4-6 juin 2018)

COLOMBES, France--(BUSINESS WIRE)--mai 24, 2018--IDEMIA, le leader mondial de l’Identité Augmentée, a annoncé aujourd'hui sa présence à Money 20/20 Europe 2018, le plus grand salon régional consacré au secteur des paiements et de la FinTech. Il se tiendra à Amsterdam du 4 au 6 juin 2018.

Sécuriser notre identité est devenu essentiel dans le monde dans lequel nous vivons. En défendant l'Identité Augmentée, IDEMIA garantit des transactions sécurisées, authentifiées et sûres à ses clients des secteurs financier, des télécommunications, de l'identité, de la sécurité publique et de l'Internet des Objets.

Au Money 20/20 Europe, IDEMIA vous invite, à travers des zones de démonstration dédiées, à découvrir ses solutions innovantes visant à réinventer notre manière d’« Effectuer des transactions », « Nous identifier » et « Payer ».

De nombreuses innovations seront présentées sur le stand d’IDEMIA, parmi lesquelles :

L’open banking et l’authentification forte du client La reconnaissance faciale en 3D et le paiement par reconnaissance faciale Les paiements à distance et sans contact Les solutions « Know Your Customer » pour l'enregistrement mobile d'un client destinées aux institutions financières La nouvelle génération IDEMIA de cartes de paiement intelligentes (F.Code, Blink, Motion Code TM ) Les possibilités offertes par la nouvelle directive PSD2 La capture et l’identification des données biométriques sans contact, en un seul geste de la main (MorphoWave)... Et bien plus à découvrir !

« Tous les consommateurs privilégient de plus en plus les nouvelles manières d’effectuer les transactions financières car elles leurs offrent une meilleure expérience utilisateur, en associant commodité et sécurité, deux atouts inscrits dans l’ADN d’IDEMIA. IDEMIA est le leader des solutions biométriques. Elle présentera, à l’occasion du Money 20/20 2018, comment le groupe négocie cette transformation financière dans un monde connecté, sans jamais compromettre la sécurité », explique Pierre Barrial, Executive Vice-President de la business unit « Financial institutions » d’IDEMIA.

Venez découvrir l’univers de l’Identité Augmentée Les intervenants d’IDEMIA seront heureux de vous accueillir !

À propos d’IDEMIA

OT-Morpho devient IDEMIA, le leader mondial de l’Identité Augmentée, et a l’ambition de fournir aux citoyens comme aux consommateurs un environnement sécurisé pour effectuer les activités indispensables du quotidien (notamment payer, se connecter, voyager et voter), aussi bien dans l'espace physique que numérique.

Sécuriser notre identité est devenu essentiel dans le monde dans lequel nous vivons. En nous engageant pour l’Identité Augmentée, nous réinventons notre manière de penser, de produire, d’utiliser et de protéger cet atout, que ce soit pour les individus ou pour les objets. Nous assurons la confiance et le respect de la vie privée en garantissant que l’ensemble des transactions soient sécurisées, authentifiées et vérifiables pour des clients internationaux des secteurs financiers, des télécommunications, de l’identité, de la sécurité publique et de l’Internet des Objets.

IDEMIA est le résultat du rapprochement entre OT (Oberthur Technologies) et Safran Identity & Security (Morpho). Avec près de 3 milliards de dollars de chiffres d’affaires et 14 000 employés dans le monde, IDEMIA sert des clients dans 180 pays.

