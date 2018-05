eLichens ouvre l’accès en open data à ses données temps réel et de prévision de la qualité de l’air pour favoriser l’émergence de services aux citoyens

PARIS--(BUSINESS WIRE)--mai 24, 2018--Concepteur de capteurs de gaz brevetés et de la première plateforme complète d’analyse et de prédiction de la qualité de l’air, eLichens annonce aujourd’hui offrir l’accès ouvert (open data) à ses données hyper locales temps réel et de prévision de la qualité de l’air sur la ville de Grenoble afin de permettre le développement de services aux collectivités, aux industriels de services et aux citoyens soucieux de la qualité de l’air qu’ils respirent.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20180523006380/fr/

eLichens has developed a complete platform for smart city applications, based on its dense network of air quality stations and cloud models to measure and predict air quality at a very high precision. https://www.elichens.com/smart-city

La cartographie haute résolution de la pollution atmosphérique de Grenoble publiée par eLichens est produite à partir de l’intégration de divers paramètres : données topographiques, trafic routier temps réel, météorologie de la ville de Grenoble, modèles avancés de dispersion de gaz. Ces paramètres sont assistés par des mesures de la pollution de l’air en temps réel et en continu des stations eLichens déployées dans Grenoble ainsi que celles des stations de référence de référence d’Atmo Auvergne-Rhônes-Alpes.

Grâce à ses propres modèles mathématiques en haute résolution et à ses stations de mesure de qualité de l'air, eLichens génère des cartes avec une résolution à 10 mètres et fournir des informations en temps réel sur la qualité de l'air et des prévisions sur 24 heures pour les principaux polluants tels que les particules (PM2,5 et PM10), le dioxyde d'azote (NO2), l'ozone (O3) et le monoxyde de carbone (CO).

« Notre objectif est d'offrir au public des informations précieuses sur la qualité de l'air pour permettre une prise de décision éclairée qui peut impacter divers aspects de notre vie quotidienne. Par exemple, la qualité de l'air peut changer soudainement et varier d'un endroit à l'autre, en connaissant précisément la qualité de l’air de la ville les Grenoblois peuvent rapidement et simplement identifier le meilleur chemin pour se rendre au travail le matin à pied ou à vélo, le meilleur moment pour aller courir, éviter les rues qui peuvent affecter les personnes atteintes de maladies respiratoires, les enfants et les personnes âgées » déclare, Marc Attia, CMO d’eLichens.

L’accès à ses informations précises par tous et disponibles sur smartphone permet de renforcer la prise de conscience de chaque citoyen sur la pollution de l’air qui l’entoure et d’inciter à des comportements individuels soucieux de la qualité de l’air.

La surveillance de la qualité de l'air est un sujet très important dans toutes les régions du monde. eLichens travaille avec des partenaires sur une stratégie de déploiement à plus grande échelle.

La carte haute résolution de la qualité de l’air est consultable sur map.elichens.com après authentification. Les concentrations et l'indice de qualité de l'air pour les principaux polluants sont accessibles à travers l’API (interface de programmation) d’eLichens, disponible sur simple demande.

eLichens sera présente à Vivatech, à Paris, sur le stand Engie les 24 et 25 mai 2018.

À propos d’eLichens (www.elichens.com) Créée en décembre 2014, eLichens est une start-up ayant pour mission de permettre aux individus de numériser leur environnement. La société s’appuie sur un portefeuille de brevets, un savoir-faire, des compétences, qui lui permettent de développer et commercialiser des solutions complètes, capteurs/data/services pour adresser les marchés industriels, de la smart city ainsi que les marchés grands publics. eLichens a son siège à Grenoble et des bureaux en Californie.

Consultez la version source sur businesswire.com :https://www.businesswire.com/news/home/20180523006380/fr/

CONTACT: eLichens

Marc Attia

press@elichens.com

KEYWORD: UNITED STATES EUROPE NORTH AMERICA CALIFORNIA FRANCE

INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY DATA MANAGEMENT OTHER TECHNOLOGY MOBILE/WIRELESS ENVIRONMENT

SOURCE: eLichens

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 05/24/2018 01:30 AM/DISC: 05/24/2018 01:30 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180523006380/fr