GCEL veröffentlicht unter Beteiligung von 90 Ministerien, NGOs und IGOs erstellte G20-Nationen-Fallstudie und definiert darin die Richtlinien für das Zeitalter der digitalen Wirtschaft

BRÜSSEL--(BUSINESS WIRE)--Mai 23, 2018--GCEL, INSME, BVMW und CONFAPI haben im Parlament der Europäischen Union eine strategische Vereinbarung geschlossen, in der sie übereinkommen, die digitale Wirtschafts-Plattform (Digital Economy Platform, DEP) mithilfe des HumaWealth-Programms der GCEL bereitzustellen, das den B2B-Markt, der ein Volumen von 140 Billionen US-Dollar aufweist, digitalisiert. Diese Vereinbarungen werden die Empfehlungen der neu veröffentlichten G20-Nationen-Fallstudie umsetzen, die den Fahrplan für die Senkung der Kosten im inländischen und internationalen Handel um 3,7 Billionen US-Dollar, die Steigerung des Handels um 7,7 Billionen US-Dollar, die Einrichtung eines KMU-Fonds in Höhe von 1 Billion US-Dollar und die Schaffung von 300 Mio. Arbeitsplätzen im produzierende Gewerbe, in der Landwirtschaft und im Dienstleistungssektor bis 2030 aufstellen.

Die Vereinbarung wurde von Captain Samuel Salloum, GCEL Co-Chairman, Dr. Sergio Arzeni, INSME President, Patrick Meinhardt, BVMW Executive Board Member, und Annalisa Guidotti, CONFAPI Director for Communication and Marketing, unterzeichnet.

Zum HumaWealth-Programm der GCEL gehört „die Verbindung der Stärken der Weltgemeinschaft, das Schaffen des Wohlbefindens der Menschheit”. Dies soll durch die Bereitstellung neuer digitaler Tools zur Steigerung von Effizienz und Transparenz erreicht werden, die das Handelsrisiko senken, übermäßige Handelskosten reduzieren, den Zugang zu Finanzmitteln erleichtern, und Unternehmen mit den globalen Märkten verbinden. Das Programm wird die Kaufkraft der Länder mit mittlerem und niedrigem Einkommen steigern, neue Nachfrage für Länder mit hohem Einkommen schaffen, den globalen Handel steigern, und den KMU weltweit nutzen.

Die DEP umfasst nahtlos integrierte E-Commerce-, E-Finance-, E-Insurance-, E-Logistics- und E-Grant-Tools, die von den führenden Technologieunternehmen der Welt kostenfrei für den Endbenutzer bereitgestellt werden.

Die zwischen GCEL und INSME geschlossene strategische Vereinbarung sieht die Bereitstellung der DEP mithilfe von 4 Benchmark Trade Lanes (BTL) über einen Zeitraum von 18 Monaten vor, die eine Digitalisierung der Handelsaktivitäten in Europa, Asien, Nord- und Lateinamerika und Nahost/Afrika umsetzen werden. Diese Vereinbarung ermöglicht die transnationale Zusammenarbeit über eine öffentlich-private Partnerschaft, die zum Wohl von KMU in aller Welt innovative Technologien bereitstellt.

Captain Samuel Salloum sagte: „Dies ist ein wichtiger Schritt bei der ‚Geburt einer neuen digitale Wirtschaft des 21. Jahrhunderts' in Richtung auf die Umsetzung der „G20 Digital Economy”-Richtlinien, mit denen nachhaltiges Wirtschaftswachstum erreicht werden soll.” Er äußerte: „Wir müssen unser Anstrengungen, den globalen Wirtschaftskuchen größer zu machen, konzentrieren, in dem wir auf die die Bedürfnisse des B2B-Markts eingehen und der Technologiebranche neue Umsätze ermöglichen, damit sie die Erwartungen der Aktionären erfüllen können.”

Außerdem unterzeichneten INSME und GCEL eine strategische Vereinbarung mit BVMW und CONFAPI, die den Start der europäischen BTL zwischen Italien und Deutschland vorsieht. Die damit geschaffene digitale Interkonnektivität soll die Handelseffizienz steigern und eine zunehmend protektionistische Handelspolitik ausgleichen. Der BVMW ist der größte deutsche KMU-Verband und CONFAPI ist der führende italienische KMU-Verband.

Dr. Sergio Arzeni kommentierte: „Die Vereinbarung sind ein natürlicher Schritt zur Förderung des B2B-Handels zwischen KMU und zur Stimulierung von Wachstum und Beschäftigung.”

Die BTL setzt die Empfehlungen der jüngst fertiggestellten G20-Nationen-Fallstudie um, die eine diagnostische Beurteilung der Handelseffizienz auf der Grundlage des technologisch Möglichen vornimmt.

Die Fallstudie wurde unter Einbeziehung von 90 G20-Ministerien, IGOs/NGOs, wissenschaftlicher Forschung und privaten Experten erstellt und sammelte fast 1,2 Millionen Datenpunkte durch persönliche Interviews in 19 Branchen. Die Ergebnisse zeigten: 90,4% der Umfrageteilnehmer haben kein integriertes System und 94,5% wollen die DEP.

Die Implementierung der DEP erfolgt unter der Führung des World Logistics Council, das strategische Vereinbarungen mit den 26 führenden Technologieunternehmen der Welt in Hinblick auf die Auswahl geschlossen hat, um die Bereitstellung der DEP-Tools und die Wahrnehmung einer neuen Marktchance in Höhe von 400 Mrd. US-Dollar, die eine mehrfache Steigerung der Erträge bis 2030 herbeiführen soll, zu ermöglichen.

