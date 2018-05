Zebra Medical Vision annonce l'approbation CE de son septième algorithme d'imagerie IA pour la détection des lésions en mammographie

SHEFAYIM, Israël--(BUSINESS WIRE)--mai 23, 2018--Zebra Medical Vision ( http://zebra-med.com/ ) a annoncé aujourd'hui l'approbation réglementaire CE pour son tout nouvel algorithme, qui sera intégré à sa plateforme d'analyse d'imagerie à apprentissage profond. Capable de détecter des lésions malignes suspectées lors de mammographies, cet algorithme est le dernier ajout à une gamme d'outils automatisés annoncés antérieurement dans le cadre de son modèle commercial "tout-en-un" AI1, comportant des algorithmes détectant automatiquement les hémorragies cérébrales, fractures vertébrales, coronaropathies, l'ostéoporose et autres affections.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20180523006558/fr/

Credit: Zebra Medical Vision

Selon l'American Cancer Society, le cancer du sein représente jusqu'à 25% de tous les nouveaux diagnostics de cancer chez la femme à l'échelle nationale, avec près de 1,7 million de femmes diagnostiquées chaque année. Même s'ils s'améliorent, les taux de survie varient suivant les régions. Dans les pays avec des soins avancés, le taux est de 80 à 90 pour cent pour les femmes diagnostiquées en première phase, et 24 pour cent lorsque le diagnostic se produit à une phase ultérieure. Dans les pays en développement, le taux de mortalité est nettement supérieur, en grande partie à cause de capacités de diagnostic précoce insuffisantes. Les programmes de criblage revêtent donc une grande importance, ainsi que la capacité de détecter le cancer du sein à des stades précoces.

Les solutions logicielles existantes, appelées Mammo CAD (détection assistée par ordinateur) sont commercialisées depuis un certain nombre d'années, avec pour objectif d'aider les mammographistes à identifier des lésions suspectes lors d'examens. Malheureusement, le nombre important de fausses alertes, ainsi qu'une tarification qui a rendu ces produits uniquement accessibles aux systèmes de santé les plus riches, ont empêché une adoption généralisée à l'échelle mondiale.

L'algorithme de mammographie de Zebra-Med vise à inverser la vapeur, en fournissant un produit dernier cri en matière d'assistance à la décision clinique, à un prix sans précédent. La première version commercialisée fonctionnera avec les dispositifs 2D Hologic. Zebra Medical Vision projette d'ajouter une compatibilité avec des fournisseurs supplémentaires, ainsi qu'une compatibilité 3D courant 2019. L'algorithme élargit la gamme AI1 "tout-en-un" d'analyse d'imagerie de Zebra-Med, qui a déjà analysé plus d'un million de mammographies dans plus de cinq pays.

"La détection précoce du cancer du sein est un élément crucial dans la prévention de la maladie", déclare Dr Michael Fishman, radiologue en imagerie mammaire au Beth Israel Deaconess Medical Center à Boston, dans le Massachusetts. "Un assistant IA précis peut s'avérer particulièrement utile pour les radiologues voulant apporter les meilleurs soins à leurs patients grâce à une détection optimisée et à la limitation des faux positifs."

"Nous avons pris un soin considérable lors de la production d'un assistant hautement performant pour la détection de lésions potentiellement malignes", déclare Elad Benjamin, cofondateur et chef de la direction de Zebra Medical Vision. "Les outils de mammographies ont eu un passé en dents de scie, et nous projetons d'ouvrir la voie à un nouveau niveau de performance avec cet algorithme et ses versions ultérieures."

À propos de Zebra Medical Vision Zebra Medical Vision utilise l'apprentissage profond pour créer et fournir des produits et services de prochaines génération à l'industrie des soins de santé. Sa plateforme d'analyse d'imagerie permet aux institutions de soins de santé d'identifier les patients présentant un risque pathologique, et de proposer des protocoles thérapeutiques préventifs optimisés afin d'améliorer les soins. Basée à Kibbutz Shefayim, Israël, la Société a été créée en 2014 par ses cofondateurs Eyal Toledano, Eyal Gura et Elad Benjamin, et financée par Khosla Ventures, Marc Benioff, Intermountain Investment Fund, OurCrowd et Dolby Ventures. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.zebra-med.com.

