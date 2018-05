La GCEL publie une étude de cas sur les pays du G20 impliquant 90 ministères, ONG et OIG, définissant des lignes directrices pour l'ère de l'économie numérique

BRUXELLES--(BUSINESS WIRE)--mai 23, 2018--La GCEL (Coalition mondiale pour une logistique efficace), INSME (Réseau International pour les Petites et Moyennes Entreprises), BVMW (union allemande des PME) et CONFAPI (confédération italienne des PME) ont signé des accords stratégiques au Parlement européen pour déployer la plate-forme d'économie numérique (DEP) via le programme HumaWealth de la GCEL qui numérise un marché B2B de 140 billions de dollars. Ces accords mettront en œuvre les recommandations de l'étude de cas sur les pays du G20 récemment publiée, pour réduire les coûts annuels du commerce intérieur et international de 3,7 billions USD, augmenter les échanges commerciaux de 7,7 billions USD, créer un fonds pour les PME d’1 billion USD et générer 300 millions d’emplois dans l'industrie, l’agriculture et les services d'ici 2030.

GCEL, INSME, BVMW and CONFAPI executed a strategic agreement at the European Union Parliament to deploy the Digital Economy Platform in collaboration with the world's leading technology firms to digitize the USD 140 trillion B2B marketplace (Photo: Business Wire)

L'accord a été signé par le Capitaine Samuel Salloum, coprésident de la GCEL, le Dr Sergio Arzeni, président de l'INSME, M. Patrick Meinhardt, membre du conseil exécutif de la BVMW et Mme Annalisa Guidotti, directrice de la communication et du marketing de la CONFAPI.

Le programme HumaWealth de la GCEL inclut la volonté de “Connecter les forces de la communauté mondiale pour créer le bien-être dans l'humanité”, en fournissant de nouveaux outils numériques pour accroître l'efficacité et la transparence, écartant ainsi les risques commerciaux, réduire les coûts commerciaux excessifs, faciliter l'accès au financement et connecter les entreprises avec les marchés mondiaux. Le programme augmentera le pouvoir d'achat des pays à revenus moyens et faibles, créant une nouvelle demande pour les pays à revenus élevés et faisant ainsi progresser le commerce mondial et les PME du monde entier.

La plateforme DEP comprend des outils intégrés de commerce électronique, de financement électronique, d'assurance électronique, de logistique électronique et de subventions électroniques qui seront déployés par les plus grandes entreprises technologiques du monde, sans frais pour l'utilisateur final.

L’accord stratégique signé entre la GCEL et l’INSME implique le déploiement de la DEP à travers 4 voies commerciales de référence (BTL pour benchmark trade lanes) sur une période de 18 mois, et où seront numérisées les activités commerciales en Europe, en Asie, aux Amériques , au Moyen-Orient et en Afrique. Cet accord permet une coopération transnationale à travers un partenariat public-privé pour déployer des technologies innovantes bénéficiant aux PME dans le monde.

Le capitaine Samuel Salloum a déclaré : « Il s'agit d'une étape importante dans la naissance d'une nouvelle industrie de l'économie numérique du 21 e siècle menant à la mise en œuvre des directives du G20 sur l'économie numérique pour atteindre une croissance économique durable. » Il a ajouté : « Nous devons concentrer nos efforts pour augmenter la richesse économique mondiale en répondant aux besoins du marché B2B et en fournissant à l'industrie de la technologie de nouveaux revenus pour répondre aux attentes des actionnaires. »

En outre, l’INSME et la GCEL ont signé un accord stratégique avec la BVMW et la CONFAPI pour lancer la BTL européenne entre l'Italie et l'Allemagne qui créera une interconnectivité numérique conduisant à une plus grande efficacité commerciale et compensant les politiques commerciales protectionnistes qui se développent. La BVMW est la plus grande association de PME en Allemagne et la CONFAPI est la première organisation de PME en Italie.

Le Dr Sergio Arzeni a commenté : « Ces accords sont une étape naturelle pour faciliter le commerce B2B entre les PME et stimuler la croissance et l'emploi. »

La BTL met en œuvre les recommandations de la récente étude de cas sur les pays du G20 de la GCEL, une évaluation diagnostique de l'efficacité commerciale basée sur ce que la technologie rend possible.

L'étude de cas a été réalisée avec 90 ministères du G20, des organisations intergouvernementales, des ONG, des universitaires et des experts privés, recueillant près de 1,2 million de points de données grâce à des entretiens en face à face dans 19 secteurs d’activités. Les résultats suivants ont été obtenus : 90,4 % des répondants n'ont pas de système intégré et 94,5 % veulent la DEP.

Le déploiement de la plateforme DEP sera dirigé par le World Logistics Council, qui a conclu des accords stratégiques avec les 26 plus grandes sociétés technologiques du monde pour la sélection des outils de la DEP et la possibilité d’atteindre un marché de 400 milliards de dollars, multipliant plusieurs fois les revenus d'ici 2030.

