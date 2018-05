GCEL Lança Estudo de Caso das Nações do G20 Envolvendo 90 Ministros, ONGs & OIGs Definindo as Diretrizes para a Era da Economia Digital

BRUXELAS--(BUSINESS WIRE)--mai 23, 2018--GCEL, INSME, BVMW e CONFAPI assinaram um acordo estratégico no Parlamento da União Europeia para implantar a Plataforma de Economia Digital (DEP) mediante o Programa HumaWealth da GCEL que digitaliza USD 140 trilhões em mercados B2B. Estes acordos irão implementar as recém lançadas recomendações do Estudo de Caso das Nações do G20, proporcionando o roteiro para reduzir os custos comerciais domésticos e internacionais por ano em USD 3,7 trilhões, aumentar o comércio em USD 7,7 trilhões, criar um fundo de USD 1 trilhão para PME e gerar 300 milhões de empregos na indústria, agricultura e serviços até 2030.

O acordo foi assinado pelo Capitão Samuel Salloum, Co-Presidente da GCEL, Dr. Sergio Arzeni, Presidente da INSME, Sr. Patrick Meinhardt, Membro do Conselho Executivo da BVMW e Sra. Annalisa Guidotti, Diretora de Comunicação e Marketing da CONFAPI.

Programa HumaWealth da GCEL inclui a "União de Esforços da Comunidade Mundial para Proporcionar Bem-Estar à Humanidade", fornecendo novas ferramentas digitais para aumentar a eficiência e a transparência que irá diminuir o risco comercial, reduzir o excesso de custos comerciais, facilitar o acesso a financiamentos e conectar empresários com mercados globais. O programa irá aumentar o poder de compra de países de média e pequena renda, criar nova demanda para países de alta renda, aumentar o comércio mundial e beneficiar as PME em todo o mundo.

A DEP inclui ferramentas de e-commerce, e-finance, e-insurance, e-logistics e e-grant perfeitamente integradas a serem implantadas pelas principais empresas de tecnologia do mundo, sem custo para o usuário final.

O acordo estratégico assinado entre a GCEL e a INSME envolve a implantação da DEP através de 4 Vias Comerciais de Referência (BTL) durante 18 meses que irão digitalizar atividades comerciais na Europa, Ásia, Américas e Oriente Médio / África. Este acordo permite a cooperação transnacional mediante uma parceria público-privada a fim de implantar tecnologias inovadoras que beneficiem PME em todo o mundo.

O Capitão Samuel Salloum citou, "Este é um importante passo para o 'nascimento de uma nova Indústria da Economia Digital no Século 21' direcionado à implementação das diretrizes de políticas da Economia Digital do G20 para alcançar o crescimento econômico sustentável." Ele declarou, "devemos concentrar nossos esforços para ampliar a esfera econômica global ao atender as necessidades do mercado B2B e fornecer à indústria tecnológica novas receitas para satisfazer as expectativas dos acionistas."

Além disto, a INSME e a GCEL assinaram um acordo estratégico com a BVMW e a CONFAPI para lançar a BTL europeia entre a Itália e a Alemanha que irá criar a interconectividade digital para conduzir à maior eficiência comercial, compensando as crescentes políticas comerciais protecionistas. A BVMW é a maior associação de PME da Alemanha e a CONFAPI a principal organização de PME da Itália.

Dr. Sergio Arzeni comentou, "estes acordos são um passo natural para facilitar o processo B2B entre as PME e impulsionar o crescimento e o emprego."

A BTL implementa as recomendações do Estudo de Caso das Nações do G20 recentemente concluído pela GCEL, uma avaliação e diagnóstico da eficiência comercial com base no que a tecnologia possibilita.

O Estudo de Caso foi realizado com 90 ministros do G20, OIGs/ONGs, acadêmicos e especialistas privados, coletando cerca de 1,2 milhão de pontos de dados através de entrevistas face a face em 19 indústrias. Os resultados obtidos: 90,4% dos entrevistados não têm sistema integrado e 94,5% desejam a DEP.

A implantação da DEP será conduzida pelo Conselho Mundial de Logística que assinou acordos estratégicos com as 26 principais empresas de tecnologia do mundo direcionados à seleção para fornecer as ferramentas da DEP e aproveitar uma nova oportunidade de mercado de USD 400 bilhões, impulsionando múltiplos aumentos de renda até 2030.

