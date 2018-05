GCEL presenta caso de estudio de las Naciones del G20 con la participación de 90 ministerios, ONG y OIG, que define las pautas para la era de la economía digital

BRUSSELS--(BUSINESS WIRE)--may. 23, 2018--GCEL, INSME, BVMW y CONFAPI firmaron un acuerdo estratégico en el Parlamento de la Unión Europea para implementar una plataforma de economía digital (Digital Economy Platform, DEP) a través del Programa HumaWealth de GCEL que digitaliza el mercado B2B, valuado en u$s 140 billones. Estos acuerdos implementarán las recomendaciones recientemente publicadas del caso de estudio de las naciones del G20, que proporcionan la hoja de ruta para reducir los costos comerciales nacionales e internacionales anuales u$s 3700 millones, aumentar el comercio u$s 7700 millones, crear un fondo para PyMEs de u$s 1 billón y generar 300 millones de puestos de trabajo en la industria manufacturera, agrícola y de los servicios para 2030.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20180523006478/es/

GCEL, INSME, BVMW and CONFAPI executed a strategic agreement at the European Union Parliament to deploy the Digital Economy Platform in collaboration with the world's leading technology firms to digitize the USD 140 trillion B2B marketplace (Photo: Business Wire)

El acuerdo fue firmado por el Capitán Samuel Salloum, el copresidente de GCEL, el Dr. Sergio Arzeni, presidente de INSME, Patrick Meinhardt, miembro de la Junta Ejecutiva de BVMW y Annalisa Guidotti, directora de comunicación y marketing de CONFAPI.

El programa HumaWealth de GCEL incluye "Conectar las fortalezas de la comunidad mundial para generar bienestar en toda la humanidad", mediante la entrega de nuevas herramientas digitales para aumentar la eficiencia y la transparencia que eliminarán el riesgo del comercio, reducirán los costos comerciales excesivos, facilitarán el acceso a la financiación y conectarán a las empresas con los mercados mundiales. El programa aumentará el poder de compra de los países de medianos y bajos ingresos, generando una nueva demanda para los países de altos ingresos, aumentando el comercio mundial y beneficiando a las PyMEs de todo el mundo.

La DEP incluye herramientas integradas de comercio, finanzas, seguros, logística y subsidios electrónicos, que serán implementadas por las firmas de tecnología más importantes del mundo, sin costo para el usuario final.

El acuerdo estratégico firmado entre GCEL e INSME implica el despliegue de la DEP en cuatro rutas comerciales de referencia (Benchmark Trade Lanes, BTL) durante 18 meses, que digitalizarán las actividades comerciales en Europa, Asia, América, Medio Oriente y África. Este acuerdo permite la cooperación transnacional a través de una asociación público privada para implementar tecnologías innovadoras que benefician a las PyMEs en todo el mundo.

El capitán Samuel Salloum comentó, "este es un paso importante en el nacimiento de un nuevo Siglo 21 en la industria de la economía digital, en pos de la implementación de las directivas de política de Economía Digital del G20 para lograr un crecimiento económico sostenible. Por otra parte, agregó, "debemos enfocar nuestros esfuerzos para ampliar la torta económica internacional, atendiendo las necesidades del mercado B2B y dándole a la industria de la tecnología nuevos ingresos para cumplir con las expectativas de los accionistas".

Además, INSME y GCEL firmaron un acuerdo estratégico con BVMW y CONFAPI para lanzar el BTL europeo entre Italia y Alemania que creará una interconectividad digital para impulsar una mayor eficiencia comercial que contrarreste las crecientes políticas comerciales de corte proteccionista. BVMW es la asociación de PyMEs más grande de Alemania y CONFAPI es la organización de PyMEs líder en Italia.

El Dr. Sergio Arzeni comentó, "estos acuerdos son un paso natural para facilitar el comercio B2B entre las PyMEs e impulsar el crecimiento y el empleo".

El BTL implementa las recomendaciones del caso de estudio de las Naciones del G20 de GCEL, de reciente elaboración, que realizó una evaluación de diagnóstico sobre la eficiencia comercial basada en las posibilidades que genera la tecnología.

El caso de estudio se realizó con 90 ministerios del G20, OIG y ONG, académicos y expertos del sector privado, recabando casi 1,2 millones de puntos de datos mediante entrevistas personales en 19 industrias. Los resultados arrojaron que el 90,4 % de los encuestados no tiene un sistema integrado y el 94,5 % quiere la DEP.

El despliegue de la DEP estará liderado por el Consejo Mundial de Logística que ha celebrado acuerdos estratégicos con las 26 empresas tecnológicas más importantes del mundo para seleccionar las herramientas de la DEP y materializar una nueva oportunidad de mercado valuada en u$s 400 mil millones, impulsando un aumento de las ganancias en diversos planos para 2030.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20180523006478/es/

CONTACT: CONSULTA DE PRENSA:

GCEL

Dalia Bou Mitri

+1 313-324-6462

info@gcel.net

o

INSME

Giovanni Zazzerini

+39 06-6880-6803

secretariat@insme.it

KEYWORD: UNITED STATES BELGIUM EUROPE NORTH AMERICA CANADA NEW YORK

INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY DATA MANAGEMENT INTERNET NETWORKS SOFTWARE SMALL BUSINESS PROFESSIONAL SERVICES BANKING FINANCE OTHER PROFESSIONAL SERVICES

SOURCE: GCEL and INSME

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 05/23/2018 06:00 PM/DISC: 05/23/2018 06:01 PM

http://www.businesswire.com/news/home/20180523006478/es