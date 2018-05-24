Wednesday's Major League Linescores

|AMERICAN LEAGUE
|Detroit
|100
|200
|001—4
|10
|0
|Minnesota
|100
|000
|000—1
|5
|0
Fulmer, Coleman (6), Jimenez (8), Greene (9) and Greiner; Gibson, Hildenberger (7), Rogers (8), Pressly (9) and Wilson. W_Fulmer 2-3. L_Gibson 1-3. Sv_Greene (11). HRs_Detroit, Goodrum (5).
___
|NATIONAL LEAGUE
|Arizona
|020
|000
|000—2
|4
|2
|Milwaukee
|100
|700
|10x—9
|10
|0
Godley, Salas (4), McFarland (5), Bradley (7), Boxberger (8) and Murphy; Suter, Williams (6), Logan (7), Woodruff (8) and Bandy. W_Suter 4-3. L_Godley 4-4. HRs_Arizona, Goldschmidt (5), Murphy (4). Milwaukee, Shaw (11), Saladino (2).