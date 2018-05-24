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Wednesday's Major League Linescores

By The Associated Press,Associated Press
2018/05/24 04:22
AMERICAN LEAGUE
Detroit 100 200 001—4 10 0
Minnesota 100 000 000—1 5 0

Fulmer, Coleman (6), Jimenez (8), Greene (9) and Greiner; Gibson, Hildenberger (7), Rogers (8), Pressly (9) and Wilson. W_Fulmer 2-3. L_Gibson 1-3. Sv_Greene (11). HRs_Detroit, Goodrum (5).

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NATIONAL LEAGUE
Arizona 020 000 000—2 4 2
Milwaukee 100 700 10x—9 10 0

Godley, Salas (4), McFarland (5), Bradley (7), Boxberger (8) and Murphy; Suter, Williams (6), Logan (7), Woodruff (8) and Bandy. W_Suter 4-3. L_Godley 4-4. HRs_Arizona, Goldschmidt (5), Murphy (4). Milwaukee, Shaw (11), Saladino (2).