New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Wednesday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Jul 2661 Up 33 Jul 2608 2635 2585 2618 Up 29 Sep 2650 2676 2626 2661 Up 33 Dec 2665 2691 2647 2680 Up 32 Mar 2655 2685 2645 2676 Up 34 May 2648 2673 2637 2667 Up 31 Jul 2635 2672 2635 2665 Up 31 Sep 2671 2672 2653 2668 Up 31 Dec 2662 2675 2656 2669 Up 31 Mar 2670 2670 2670 2670 Up 31