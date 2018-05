SimScale Annonce un Webinaire Gratuit sur le Confort Climatique des Piétons à l'Aide de la Simulation Numérique

MUNICH--(BUSINESS WIRE)--mai 23, 2018--SimScale annonce un webinaire gratuit le 14 juin pour enseigner aux ingénieurs et aux architectes comment utiliser la simulation de la mécanique des fluides dans le processus de conception du bâtiment et de projets urbains.

Avec la complexité des zones urbaines modernes, l’analyse du confort climatique des piétons devient un facteur critique dans la conception de l’urbanisme, qui contribue à assurer le bien-être général, la sécurité et le confort dans les zones piétonnières. Prédire et évaluer correctement le flux d’air autour d’un bâtiment est un processus difficile et coûteux lorsqu’on utilise l’approche expérimentale. Les techniques de simulation de la mécanique des fluides sont une alternative pratique, rentable et rapide comparé aux essais en soufflerie.

Ce webinaire vous permettra de mieux comprendre comment la simulation numérique peut être utilisée pour la prédiction et l’évaluation du confort climatique des piétons au stade de la conception. Les points abordés dans le webinaire :

Découvrir comment étudier le confort climatique des piétons Comprendre comment utiliser les différents outils de simulation de la mécanique des fluides de pointe, pour évaluer le confort climatique de piétons dans les zones urbaines et prévoir les facteurs de sécurité. Apprendre à utiliser la simulation numérique pour rendre la conception des bâtiments plus efficace, sûre et confortable avec des cas réels. Accéder librement à la simulation basée sur le cloud grâce à SimScale.

La participation ne nécessite aucune connaissance de simulation numérique. En ce qui concerne les logiciels nécessaires, SimScale fournit un accès gratuit au compte communautaire.

À propos de SimScale:

SimScale est une plate-forme d'ingénierie assistée par ordinateur basée sur le cloud qui donne un accès instantané aux outils d'analyse des fluides et des structures. En exploitant la puissance du cloud, SimScale révolutionne l'industrie de la simulation, permettant à chaque architecte, ingénieur et concepteur de tester virtuellement et d'optimiser leurs conceptions avec la simulation numérique. Avec SimScale, vous pouvez étudier le flux de fluide et le transfert de chaleur pour développer la meilleure conception architecturale ou le meilleur système CVC possible.

