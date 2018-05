Une nouvelle recherche de Displaydata et Planet Retail RNG estime que les détaillants internationaux ont dépensé 104 milliards USD pour changer leurs étiquettes de prix manuellement en 2017

BRACKNELL, Royaume-Uni--(BUSINESS WIRE)--mai 23, 2018--Une nouvelle recherche publiée aujourd'hui par Displaydata et Planet Retail RNG révèle qu'une tarification inexacte et incohérente et un manque de technologie numérique en magasin coûtent cher aux détaillants en termes de perte de ventes et de confiance du consommateur, alors que les acheteurs attentifs aux prix cherchent une meilleure affaire et une meilleure expérience en ligne.

Le rapport de recherche, Analogue to Automated : Retail in the Connected Age (Analogique à automatisé : le détail dans l'ère connectée) – qui a sondé 5 000 consommateurs et 1 000 détaillants – cherchait à comprendre ce que les consommateurs attendent de leurs magasins physiques et comment les détaillants y répondent. Les conclusions montrent clairement que les détaillants ne parviennent pas à s'adapter aux attitudes changeantes des consommateurs en termes de prix et de promotions et sont incapables d'interagir avec les acheteurs numériquement, en temps réel, quand ils sont dans leur magasin.

Les consommateurs accueillent favorablement une tarification agile

Les bonnes nouvelles pour les détaillants, confrontés à la hausse des loyers, à des marges réduites et à la concurrence en ligne, sont que les acheteurs sont résolument tolérants de la tarification « agile » ou « dynamique » si elle leur économise de l'argent et réduit les gaspillages. En fait, contrairement aux spéculations récentes, la recherche a déterminé que :

Près de deux tiers (65 %) des consommateurs accueilleraient favorablement des changements de prix tout au long de la journée si un produit approche sa date limite de vente. Toutefois, un quart des détaillants ne sont pas convaincus que le client accepterait que les prix soient changés plus fréquemment, faisant ressortir un obstacle à la tarification agile qui n'existe pas dans l'esprit des consommateurs. Comme l'étiquetage des prix et des promotions se fait encore manuellement, 65 % des détaillants sont incapables de faire le nombre de changements qu'ils souhaitent faire. Le processus est également coûteux : 67 % des détaillants dépensent jusqu'à 4,99 % du chiffre d'affaires mensuel de leur magasin pour changer les prix et les promotions. Ceci équivaut à environ 104 milliards USD de ventes (basés sur les ventes de détail de 2017) sur les 10 marchés sondés. 1 Ceci indique bien à quel point les magasins physiques sont compromis en termes de tarification agile, comparé aux magasins en ligne qui peuvent actualiser des millions de prix tout au long de la journée. La majorité des détaillants (84 %) s'accordent pour dire que la capacité à fixer le prix avec rapidité et agilité peut contribuer à améliorer les marges et l'efficacité des magasins ; 78 % des détaillants souhaitent pouvoir faire des changements plus souvent pour offrir des prix plus avantageux et de meilleures affaires aux clients.

Désir des acheteurs pour des technologies numériques

La recherche met aussi fortement en lumière le fait que les consommateurs souhaitent de plus en plus une expérience d'achat plus numérique et connectée répondant à leurs attentes en termes de tarification, promotions et disponibilité, et correspondant aux informations que les acheteurs peuvent obtenir en ligne, telles que, entre autres, les prix et niveaux de stock des concurrents :

Plus de deux tiers des acheteurs veulent des technologies qui optimisent leur expérience dans les magasins. 33 % veulent recevoir directement les promotions sur leurs appareils mobiles ; 31 % veulent des étiquettes électroniques de gondole (EEG) qui indiquent les prix exacts en temps réel, les promotions, et des informations détaillées sur les produits ; et 27 % veulent être identifiés comme des clients fidèles. L'attrait des services numériques corrèle avec la mauvaise expérience que près de la moitié des acheteurs (42 %) prétendent avoir eu en magasin en raison d'un manque de Wi-Fi, d'un manque d'information sur le rebord de l'étagère, et des différences en termes de disponibilité des produits en magasin et en ligne.

« Notre recherche montre que, malgré les énormes changements qui se sont produits ces dernières années dans le détail, un prix juste et exact, cohérent à l'échelle des canaux, demeure le facteur d'achat clé pour la vaste majorité des acheteurs », a déclaré Andrew Dark, PDG de Displaydata. « Toutefois, pour exploiter efficacement la puissance des prix, prospérer malgré la concurrence en ligne et conserver la confiance des acheteurs, les détaillants doivent créer un environnement numériquement connecté afin de répondre aux fortes attentes des clients qui sont façonnées par leur expérience en ligne. »

« Les consommateurs d'aujourd'hui peuvent accéder numériquement à des informations en temps réel sur des produits, et ils sont plus attentifs aux prix que jamais auparavant », a ajouté Sarah Herrlein, analyste principale du détail chez Planet Retail. « Notre recherche montre qu'ils attendent une expérience automatisée et plus cohérente, mais leur confiance et leur foi dans le magasin diminuent en raison des inefficacités technologiques de base. Alors que les détaillants dépensent des milliards sur des choses, telles que les changements de prix manuels, l'argument en faveur du déploiement de technologies numériques optimisant l'efficacité, l'offre d'une meilleure expérience ET d'une meilleure valeur en magasin au client n'a jamais été aussi fort. »

Méthodologie

Displaydata a chargé PlanetRetail RNG de sonder 1 000 détaillants et 4 811 consommateurs, dans 10 pays. Chaque personne interrogée occupait un poste de haute direction ou supérieur et travaillait pour une organisation de détail exploitant des magasins physiques et des magasins en ligne ou des magasins physiques uniquement, générant plus de 100 millions USD de chiffre d'affaires annuel. Chaque consommateur âgé de 18 à 65 ans avait fait un achat dans un magasin dans la semaine précédant l'enquête. Les pays suivants étaient inclus dans l'enquête : Autriche, Belgique, Bulgarie, Allemagne, Hongrie, Pays-Bas, Pologne, Suisse, Royaume-Uni et États-Unis**.

**n=100 détaillants et n=350 consommateurs sondés par marché, sauf pour le Royaume-Uni et les États-Unis, où n=1 000 consommateurs par marché.

À propos de Displaydata

Displaydata est le leader mondial de la conception et de la fourniture de solutions d’affichage utilisant des étiquettes électroniques de gondoles (EEG) entièrement graphiques. Nous avons été les premiers à commercialiser les EEG en trois couleurs et nous maintenons notre position de leader dans cette catégorie, ayant expédié des millions d’étiquettes. Nous collaborons étroitement avec bon nombre des plus grandes marques de vente au détail et nous avons des opérations aux États-Unis, en Europe en Amérique latine (Latin America, LATAM) et en Asie. Nous aidons les détaillants à optimiser leurs recettes et leurs marges en améliorant l’expérience client en rayon, où sont prises la plupart des décisions d’achat.

Les EEG de Displaydata, avec l'option de balises Bluetooth faible consommation intégrées, permettent aux détaillants de contrôler et d'offrir des promotions et des réductions en ligne avec rapidité, agilité et cohérence. Entièrement graphiques et disponibles en trois coloris différents, les EEG affichent le nom du produit, son prix, la promotion, les niveaux de stock, des évaluations sur les réseaux sociaux, des informations concernant la devise utilisée et plus encore. Les EEG de Displaydata s’intègrent à une architecture conçue en partenariat avec les détaillants afin d’être adaptées à l’entreprise. La plateforme de confiance est simple à installer et nécessite un équipement minimal en magasin pour le détaillant. Le réseau sans fil est sécurisé et le logiciel performant permet une gestion centralisée de toutes les EEG dans un nombre illimité de magasins. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.displaydata.com

À propos de Planet Retail RNG

Planet Retail RNG est une entreprise mondiale de veille et de conseils exclusivement axée sur le détail. Nous suivons plus de 2 000 grands détaillants et avons élaboré un modèle macro-économique exclusif et globalement comparable, avec plus de 4,5 millions de points de données. En appliquant notre méthodologie STEIP, nous identifions des stratégies gagnantes qui donnent à nos clients un avantage concurrentiel en sachant où jouer et comment gagner. 18 des 20 plus grands détaillants mondiaux et des centaines de marques mondiales collaborent avec nous pour identifier et stimuler l'avenir du détail et les achats des consommateurs . Pour en savoir plus, visiter www.planetretailnetgroup.com

1 Plus de deux tiers des détaillants sondés ont confirmé qu'ils dépensaient entre 1 et 4,99 % de leur chiffre d'affaires annuel pour changer leurs étiquettes. PlanetRetail RNG a calculé le pourcentage moyen des ventes dans chaque pays pour calculer le coût comparatif de ces changements manuels sur les ventes, en se fondant sur sa base de données de ventes bannières totales.

