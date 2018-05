Hilton se compromete a cortar pela metade as influências no meio ambiente e dobrar o investimento em impacto social

MCLEAN, Virgínia--(BUSINESS WIRE)--mai 23, 2018--A Hilton anunciou hoje que irá cortar pela metade sua influência ambiental e dobrar seu investimento em impacto social até 2030. Com este compromisso, a Hilton irá se tornar a primeira e principal empresa de hotelaria a instituir alvos baseados em fatores científicos a fim de reduzir as emissões de carbono e eliminar resíduos de sabão em aterros.

A empresa também irá dobrar o montante que gasta com fornecedores locais e minoritários, bem como duplicar seu investimento em programas para ajudar mulheres e jovens ao redor do mundo. Estas metas são parte da estratégia de responsabilidade corporativa Travel with Purpose da Hilton para continuar a Agenda de Desenvolvimento Sustentável 2030 das Nações Unidas.

A nova pesquisa com clientes reafirma a estratégia de responsabilidade corporativa da Hilton. Segundo uma enquete com 72.000 hóspedes da Hilton, considerações sociais, ambientais e éticas são fundamentais para suas preferências de compra, especialmente aqueles com menos de 25 anos de idade. A enquete de seis dias foi realizada em maio de 2018 e questionou os viajantes se pesquisam os esforços ambiental e social da empresa hoteleira. Ela descobriu que:

33% buscam ativamente esta informação antes de reservar – destes, 60% realizam a pesquisa mesmo se a informação não estiver facilmente acessível 44% com menos de 25 anos buscam ativamente esta informação36% dos viajantes a lazer buscam ativamente esta informação, comparados com 29% dos viajantes a negócios Viajantes do sexo feminino (39%) têm mais probabilidade de buscar ativamente esta informação antes de reservar, do que os viajantes do sexo masculino (29%) Hóspedes que estão na América Central / do Sul (46%), Oriente Médio / África (45%), Ásia Pacífico (41%) e Europa Continental (35%) têm mais probabilidade de buscar esta informação antes de reservar

"Durante quase 100 anos, a Hilton vem sendo conduzida por nossa missão de ter um impacto positivo nas comunidades em torno de nossos hotéis", disse Christopher J. Nassetta, presidente e diretor executivo da Hilton, e presidente do Conselho Mundial de Viagem e Turismo. "Neste Período Promissor de Viagens, assumimos um papel de liderança a fim de assegurar que os destinos onde os viajantes trabalham, relaxam, aprendem e exploram sejam vibrantes e resilientes para gerações de aventureiros ainda por vir".

Em abril, Nassetta uniu forças à Patricia Espinosa, secretária executiva da Convenção Estrutural sobre Mudanças Climáticas das Nações Unidas, a fim de estimular líderes de empresas de viagem e turismo em uma "agenda comum" a tomar uma atitude sobre mudanças climáticas, implementar o Acordo Climático de Paris e adotar alvos baseados em fatores científicos para reduzir as emissões de carbono.

As novas metas da Hilton para 2030 incluem os seguintes alvos sociais e ambientais:

Reduzir a intensidade das emissões de carbono em 61%, alinhado com o Acordo Climático de Paris e aprovado pela Iniciativa de Alvos Baseados em Fatores Científicos (SBTi) Reduzir o consumo de água e resíduos produzidos em 50% Remover canudos plásticos de propriedades gerenciadas Fornecer de modo sustentável carnes em geral, frangos, frutas, frutos do mar e algodão Expandir o programa existente de reciclagem de sabão para todos os hotéis e eliminar resíduos de sabão em aterros

Dobrar o valor gasto com fornecedores locais, pequenos e minoritários Duplicar o investimento em programas de oportunidades para mulheres e jovens, incluindo parcerias com organizações locais e escolas Contribuir com 10 milhões de horas de voluntariado através de iniciativas de Membros de Equipes Dobrar o suporte monetário para esforços de ajuda em desastres naturais Avançar em capacidades de Direitos Humanos na cadeia de valor agregado da Hilton a fim de erradicar o trabalho forçado e o tráfico

A Hilton já é líder em meio ambiente na indústria. Desde 2008, a empresa reduziu as emissões de carbono e resíduos em 30%, energia e consumo de água em 20%, poupando mais de US$ 1 bilhão em eficiências operacionais. LightStay, um sistema premiado de medição do desempenho calcula, analisa e registra o impacto ambiental em cada um dos mais de 5.300 hotéis da Hilton. A Hilton irá utilizar o LightStay para rastrear sua meta de reduzir as emissões de carbono em 61% mediante seu portfólio até 2030.

"A Organização Mundial de Turismo elogia o foco da Hilton em sustentabilidade, que está alinhado com nosso compromisso geral uma vez que a agência da ONU está dedicada em promover o turismo sustentável para o desenvolvimento mundial", disse Zurab Pololikashvili, secretário geral da Organização Mundial de Turismo (UNWTO). "A Hilton tem sido nossa parceria neste esforço de aumentar a consciência entre os clientes com exemplos de melhores práticas para a indústria da hospitalidade."

"Empresas representam um papel pleno na solução de nossas crises climáticas", disse Sheila Bonini, vice-presidente sênior do Fundo Mundial de Vida Selvagem e Compromisso do Setor Privado. "Ao se comprometer com reduções de emissões de significativa intensidade baseadas em fatores científicos, a Hilton está se movendo a um plano que terá efeitos de difusão através da indústria de hospitalidade enquanto proporciona opções mais sustentáveis aos viajantes."

Clique aqui para saber mais sobre Travel with Purpose e as Metas até 2030.

Sobre a Hilton

Hilton (NYSE: HLT) é uma empresa de hospitalidade com liderança mundial, com um portfólio de 14 marcas de classe internacional abrangendo mais de 5.300 propriedades com mais de 863.000 quartos em 106 países e territórios. A Hilton está dedicada a cumprir sua missão de ser a empresa de maior hospitalidade do mundo ao fornecer experiências excepcionais – em cada hotel, a cada hóspede, a qualquer momento. O portfólio da empresa inclui a Hilton Hotels & Resorts, Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad Hotels & Resorts, Canopy by Hilton, Curio Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton, Tapestry Collection by Hilton, Embassy Suites by Hilton, Hilton Garden Inn, Hampton by Hilton, Tru by Hilton, Homewood Suites by Hilton, Home2 Suites by Hilton e Hilton Grand Vacations. A empresa também administra um programa premiado de fidelidade de clientes, o Hilton Honors. Os membros do Hilton Honors que fazem reservas diretamente por canais preferenciais da Hilton têm acesso a benefícios instantâneos, incluindo um controle flexível de pagamento que permite os membros escolherem exatamente quantos pontos combinam com dinheiro, um desconto exclusivo para membros que não pode ser encontrado em nenhum outro lugar, e Wi-Fi padrão gratuito. Visite newsroom.hilton.com para mais informações e se conecte com a Hilton no Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram e YouTube.

Sobre Travel with Purpose

A Travel with Purpose é a estratégia de responsabilidade corporativa da Hilton para redefinir e avançar em viagens sustentáveis a nível mundial. Até 2030, planejamos dobrar nosso impacto social e reduzir pela metade nossa influência ambiental. Rastreamos, analisamos e registramos nosso impacto ambiental e social em cada um dos 5.300 hotéis da Hilton através do LightStay, nosso sistema premiado de medição do desempenho. A Travel with Purpose capitaliza a escala global da Hilton a fim de catalisar o crescimento econômico local; promover os direitos humanos; investir em pessoas e comunidades locais bem como preservar nosso planeta ao reduzir nosso impacto em recursos naturais. Nossa estratégia está alinhada com as metas de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Visite cr.hilton.com para saber mais.

