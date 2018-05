Hilton se compromete a reducir a la mitad el impacto ambiental y a duplicar la inversión con fines sociales

MCLEAN, Virginia--(BUSINESS WIRE)--may. 23, 2018--Hilton anunció hoy que reducirá a la mitad su impacto ambiental y duplicará la inversión con fines sociales para el 2030. Con este compromiso, Hilton se convertirá en la primera compañía hotelera en instituir metas científicas para reducir las emisiones de carbono y eliminar completamente el desecho de jabón en los vertederos.

La compañía también duplicará el monto que gasta con proveedores locales y minoritarios, además de su inversión en programas para ayudar a mujeres y jóvenes de todo el mundo. Estos objetivos forman parte de la estrategia de responsabilidad corporativa de Hilton, "Travel with Purpose", para promover la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 de las Naciones Unidas.

Un nuevo estudio de mercado reafirma la estrategia de responsabilidad corporativa de Hilton. Según una encuesta a 72 000 de sus huéspedes, las consideraciones sociales, ambientales y éticas son fundamentales en sus preferencias de compra, especialmente para los menores de 25 años. La encuesta de seis días se realizó en mayo de 2018 y cuestionaba si los viajeros investigaban los esfuerzos ambientales y sociales de una empresa hotelera. Estos fueron sus hallazgos:

El 33% busca activamente esta información antes de reservar. De ellos, el 60% busca información incluso si no la encuentra fácilmente. El 44% de los menores de 25 años busca activamente esta información.El 36% de los viajeros de ocio busca activamente esta información, en comparación con el 29% de los viajeros de negocios. Las mujeres que viajan (39%) tienen más probabilidades de buscar activamente esta información antes de reservar que los hombres (29%). Los huéspedes que se alojan en América Central y del Sur (46%), Oriente Medio y África (45%), Asia Pacífico (41%) y Europa continental (35%) tienen más probabilidades de buscar esta información antes de reservar.

"Durante casi 100 años, Hilton se ha guiado por su misión de tener un impacto positivo en las comunidades que rodean a nuestros hoteles", afirmó Christopher J. Nassetta, presidente y director ejecutivo de Hilton, y presidente del Consejo Mundial de Viajes y Turismo. "En esta era dorada de los viajes, asumimos un papel de liderazgo para garantizar que los destinos donde los viajeros trabajan, se relajan, aprenden y exploran sean vibrantes y resistentes para las generaciones de aventureros por venir".

En abril, Nassetta se unió a Patricia Espinosa, secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, para involucrar a los líderes de la industria de viajes y turismo en una "agenda común" con el fin de tomar medidas contra el cambio climático, implementar el Acuerdo Climático de París y adoptar objetivos para reducir las emisiones de carbono.

Las nuevas metas de Hilton para el año 2030 incluyen los siguientes objetivos sociales y ambientales:

Reducir la intensidad de las emisiones de carbono en un 61%, en línea con el Acuerdo Climático de París y aprobado por la Iniciativa de objetivos basados en la ciencia (Science Based Targets Initiative, SBTi) Reducir el consumo de agua y los desechos producidos en un 50% Eliminar las pajillas plásticas de las propiedades administradas Recurrir a fuentes sustentables de carne, aves, productos agrícolas, mariscos y algodón Expandir el programa existente de reciclado de jabón a todos los hoteles y eliminar el envío de jabón a vertederos

Duplicar la cantidad invertida en proveedores locales, pequeños y minoritarios Duplicar la inversión en programas de oportunidad para mujeres y jóvenes, entre ellas asociaciones con organizaciones locales y escuelas Contribuir con 10 millones de horas de voluntariado a través de iniciativas del Equipo de Miembros Duplicar el apoyo económico en la mitigación de desastres naturales Avanzar en las competencias de derechos humanos en la cadena de valor de Hilton para erradicar el trabajo forzado y la trata de personas

Hilton ya es un líder ambiental en la industria. Desde 2008, la compañía ha reducido tanto las emisiones de carbono como los residuos en un 30% y el consumo de energía y agua en un 20%, lo que permite ahorrar más de mil millones de dólares en eficiencia operativa. LightStay, un galardonado sistema de medición del rendimiento, calcula, analiza e informa el impacto ambiental en cada uno de los más de 5300 hoteles de Hilton. Hilton usará LightStay para rastrear su meta de reducir las emisiones de carbono en un 61% en toda su cartera para el 2030.

"La Organización Mundial del Turismo elogia el enfoque de Hilton en materia de sostenibilidad, en línea con nuestro compromiso general como agencia de la ONU dedicada a promover el turismo sostenible para el desarrollo en todo el mundo", dijo Zurab Pololikashvili, secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT). "Hilton ha sido nuestro socio en este esfuerzo, creando conciencia entre los clientes con ejemplos de prácticas recomendadas para la industria hotelera".

"Las empresas desempeñan un papel integral en la solución de nuestra crisis climática", aseguró Sheila Bonini, vicepresidenta ejecutiva de participación del sector privado del Fondo Mundial para la Naturaleza. "Al comprometerse a reducir las emisiones de intensidad significativa con argumentos científicos, Hilton está poniendo en marcha un plan que tendrá efectos dominantes en la industria hotelera al tiempo que proporcionará opciones más sostenibles para los viajeros".

Acerca de Hilton

Hilton (NYSE: HLT) es una compañía líder mundial en la industria de la hospitalidad, con una cartera de 14 marcas de clase mundial, compuesta por más de 5300 hoteles con más de 863 000 habitaciones en 106 países y territorios. Hilton se dedica a cumplir su misión de ser la empresa más hospitalaria del mundo proporcionando a sus huéspedes experiencias excepcionales en cada hotel, para cada huésped, todo el tiempo. La cartera de la compañía incluye Hilton Hotels & Resorts, Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad Hotels & Resorts, Canopy by Hilton, Curio Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton, Tapestry Collection by Hilton, Embassy Suites by Hilton, Hilton Garden Inn, Hampton by Hilton, Tru by Hilton, Homewood Suites by Hilton, Home2 Suites by Hilton y Hilton Grand Vacations. La empresa también administra el galardonado programa de lealtad Hilton Honors. Los miembros de Hilton Honors que reserven directamente a través de los canales preferidos de Hilton tienen acceso a beneficios instantáneos que incluyen un sistema flexible de pagos que les permite a los miembros elegir exactamente cuántos puntos combinar con dinero para reservar una estadía, un descuento exclusivo para miembros que no se encuentra en ningún otro lugar y conexión wi-fi estándar gratuita. Para saber más acerca de la empresa, visite newsroom.hilton.com y conéctese con Hilton en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube.

Acerca de Travel with Purpose

Travel with Purpose es la estrategia de responsabilidad corporativa de Hilton para brindar valor compartido a su negocio y sus comunidades. Para 2030, tenemos previsto duplicar nuestras iniciativas sociales y reducir a la mitad nuestra impronta ambiental. Trabajamos para monitorear, analizar e informar sobre nuestro impacto ambiental y social en cada uno de los 5300 hoteles de Hilton con LightStay, nuestro sistema galardonado de medición del rendimiento. Travel with Purpose aprovecha la escala mundial de Hilton para catalizar el crecimiento económico local; promover los derechos humanos; invertir en las personas y las comunidades locales y preservar nuestro planeta, disminuyendo nuestro impacto en los recursos naturales. Nuestra estrategia es consonante con los objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Visite cr.hilton.com para consultar más información.

