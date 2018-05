Hilton s’engage à réduire de moitié son empreinte écologique et à doubler son investissement dans l'impact social

MCLEAN, Virginie--(BUSINESS WIRE)--mai 23, 2018--Hilton a annoncé aujourd’hui son intention de diviser par deux son empreinte écologique et de doubler son investissement dans l'impact social d’ici 2030. Avec cet engagement, Hilton deviendra le premier groupe hôtelier majeur à instaurer des objectifs basés sur la science pour réduire ses émissions de carbone et ne plus envoyer aucun savon en décharge.

Par ailleurs, la société doublera la somme qu’elle dépense avec les fournisseurs locaux et appartenant à des minorités, et doublera ses investissements dans des programmes visant à aider les femmes et les jeunes à travers le monde. Ces objectifs font partie de la stratégie de responsabilité d’entreprise Travel with Purpose (voyager avec un but) de Hilton visant à faire avancer l’Agenda 2030 pour le développement durable des Nations unies.

Une nouvelle étude de consommation réaffirme la stratégie de responsabilité d’entreprise de Hilton. Selon un sondage effectué auprès de 72 000 clients de Hilton, les considérations sociales, écologiques et éthiques occupent une place prépondérante dans leurs préférences d’achat, en particulier chez les moins de 25 ans. Dans le cadre de ce sondage, réalisé en mai 2018 sur une période de six jours, il a été demandé aux voyageurs s’ils se documentaient sur les efforts environnementaux et sociaux des groupes hôteliers. Ce sondage a révélé que :

33 % recherchent activement cette information avant de réserver – parmi eux, 60 % effectuent une recherche même si l’information n’est pas facilement accessible 44 % des moins de 25 ans recherchent activement cette information36 % des voyageurs d'agrément recherchent activement cette information, contre 29 % des voyageurs d’affaires Les voyageuses (39 %) sont davantage susceptibles que les voyageurs (29 %) de rechercher activement cette information avant d’effectuer une réservation Les clients séjournant en Amérique centrale/du Sud (46 %), au Moyen-Orient/en Afrique (45 %), dans la zone Asie-Pacifique (41 %) et en Europe continentale (35 %) sont davantage susceptibles de rechercher cette information avant de réserver

« Depuis près d’un siècle, Hilton est guidée par sa mission consistant à avoir un impact positif sur les communautés entourant ses hôtels », a déclaré Christopher J. Nassetta, président et DG de Hilton, et président du Conseil mondial du voyage et du tourisme. « Dans l’actuel âge d’or des voyages, nous assumons un rôle de leadership pour garantir que les destinations où les voyageurs travaillent, se détendent, apprennent et explorent restent vivantes et résilientes pour les générations d’aventuriers à venir. »

Au mois d’avril, M. Nassetta a rejoint Patricia Espinosa, secrétaire exécutive de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, pour engager les leaders du secteur des voyages et du tourisme dans un "agenda commun" en vue de lutter contre les changements climatiques, de mettre en œuvre l’accord de Paris sur le climat et d’adopter des objectifs basés sur la science pour réduire les émissions de carbone.

Les nouveaux objectifs de Hilton pour 2030 incluent les objectifs sociaux et environnementaux suivants :

Réduire l’intensité des émissions de carbone de 61 % conformément à l’accord de Paris sur le climat, une réduction validée par l’ initiative des objectifs basés sur la science Réduire la consommation d’eau et les déchets produits de 50 % Supprimer les pailles en plastique des établissements gérés Avoir un approvisionnement durable en viande, volaille, denrées, fruits de mer et coton Étendre le programme existant de recyclage du savon à tous les hôtels et ne plus envoyer aucun savon en décharge

Doubler la somme dépensée avec les fournisseurs locaux, ceux appartenant à des minorités et les petits fournisseurs Doubler les investissements dans des programmes d'action pour les femmes et les jeunes, notamment en s’associant avec des organisations locales et des écoles Contribuer à hauteur de 10 millions d’heures de bénévolat par le biais d’initiatives de membres de l’équipe Doubler le soutien financier aux efforts d'assistance déployés à la suite de catastrophes naturelles Faire progresser les capacités des droits de l’homme dans la chaîne de valeur de Hilton en vue d’éradiquer le travail forcé et la traite

Hilton est déjà un leader en matière d'environnement dans le secteur. Depuis 2008, la société a réduit ses émissions de carbone et ses déchets de 30 % et sa consommation d’énergie et d’eau de 20 %, économisant ainsi plus d’un milliard de dollars grâce à l’efficience opérationnelle. LightStay, un système primé de mesure des performances, calcule, analyse et déclare l’impact environnemental dans chacun des plus de 5 300 hôtels de Hilton. Hilton utilisera LightStay pour suivre son objectif de réduction des émissions de carbone de 61 % dans son portefeuille d’ici 2030.

« L'Organisation mondiale du tourisme salue Hilton pour l’accent qu’elle met sur le développement durable, qui est conforme à notre engagement global en tant qu’agence des Nations unies se consacrant à la promotion du tourisme durable pour le développement dans le monde entier », a affirmé Zurab Pololikashvili, secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT). « Hilton est notre partenaire dans cette entreprise, sensibilisant les clients avec des exemples de meilleures pratiques pour le secteur hôtelier. »

« Les sociétés jouent un rôle essentiel pour résoudre la crise climatique que nous traversons », a expliqué Sheila Bonini, vice-présidente directrice du département Engagement du secteur privé au WWF (Fonds mondial pour la nature). « En s’engageant à d’importantes réductions des émissions basées sur la science, Hilton met en mouvement un plan qui aura des répercussions dans tout le secteur hôtelier, tout en procurant aux voyageurs des options plus durables. »

Cliquez ici pour plus d'informations sur Travel with Purpose et sur les Objectifs pour 2030.

À propos de Hilton

Hilton (NYSE : HLT), l’un des plus importants groupes hôteliers au monde, possède un portefeuille composé de 14 grandes enseignes mondiales regroupant plus de 5 300 établissements avec plus de 863 000 chambres dans 106 pays et territoires. Hilton s’engage à remplir sa mission consistant à être la société la plus accueillante au monde en proposant des expériences exceptionnelles – dans chaque hôtel, pour chaque client et à chaque fois. Le portefeuille de la société inclut Hilton Hotels & Resorts, Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad Hotels & Resorts, Canopy by Hilton, Curio Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton, Tapestry Collection by Hilton, Embassy Suites by Hilton, Hilton Garden Inn, Hampton by Hilton, Tru by Hilton, Homewood Suites by Hilton, Home2 Suites by Hilton et Hilton Grand Vacations. La société gère par ailleurs un programme de fidélité primé, Hilton Honors. Les membres Hilton Honors qui réservent directement par le biais des canaux privilégiés de Hilton ont accès à des avantages immédiats, dont un curseur de paiement flexible qui leur permet de choisir exactement le nombre de Points qu’ils souhaitent combiner avec de l’argent, une remise exclusive pour les membres n’existant nulle part ailleurs et une connexion Wifi standard gratuite. Consultez le site newsroom.hilton.com pour de plus amples informations et retrouvez Hilton sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram et YouTube.

À propos de Travel with Purpose

Travel with Purpose est la stratégie de Hilton en matière de responsabilité d’entreprise visant à redéfinir et promouvoir les voyages durables à l’échelle mondiale. D’ici 2030, nous prévoyons de doubler notre impact social et de réduire de moitié notre empreinte écologique. Nous suivons, analysons et déclarons notre impact environnemental et social dans chacun des 5 300 hôtels de Hilton via LightStay, notre système primé de mesure des performances. Travel with Purpose profite de l'échelle mondiale de Hilton pour catalyser la croissance économique locale ; promouvoir les droits de l'homme ; investir dans les individus et les communautés locales et préserver notre planète en réduisant notre impact sur les ressources naturelles. Notre stratégie est alignée avec les objectifs de développement durable des Nations Unies. Consultez le site cr.hilton.com pour obtenir de plus amples renseignements.

