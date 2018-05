Nordson EFD présente une nouvelle série de robots de dosage de fluides, le robot portique séries GV, avec système de vision

EAST PROVIDENCE, RHODE ISLAND--(BUSINESS WIRE)--mai 23, 2018--Nordson EFD, une entreprise de Nordson (NASDAQ : NDSN ), premier fabricant mondial de systèmes de dosage de fluides de précision, présente le robot portique de dosage séries GV, assisté par caméra. Le logiciel DispenseMotion™ associé à une caméra CCD intelligente intégrée ou à un simple pointeur caméra permettent de configurer et de programmer rapidement le système automatisé.

La caméra CCD convertit les pixels en valeurs numériques pour fournir des images précises et en haute définition. Le logiciel de dosage confirme la présence et l’orientation des pièces et s’ajuste automatiquement en cas de variations en cours de processus.

« Avec des surfaces de travail allant de 400 mm à 800 mm et des charges utiles illimitées, la série GV est idéale pour la dépose précise de fluide sur des supports demandant de grandes surfaces de travail, sans sacrifier la répétabilité », explique Jonathan Titone, Spécialiste des Systèmes de Dosage Automatisés chez Nordson EFD. « Il est conçu pour fonctionner comme un système autonome ou une solution automatisée et s’intègre facilement à des tables tournantes ou des convoyeurs linéaires ».

Les autres avantages du système incluent une précision de positionnement dimensionnel et une répétabilité de dépose de +/- 0,2 mm pour le robot portique de 400 mm et de +/-1 mm pour le robot portique de 800 mm, ce qui se fait de mieux sur le marché. Cela assure une qualité de produit exceptionnelle et une réduction des retouches, des rejets et du gaspillage de fluide. Un logiciel et un système de vision intuitifs rationnalisent la formation des opérateurs en interne pour une installation plus rapide et une productivité plus élevée.

Pour en savoir plus, visitez Nordson EFD sur le Web à nordsonefd.com/GVSeries

À propos de Nordson EFD

Nordson EFD conçoit et fabrique des systèmes de dosage de fluides de précision pour les processus d’assemblage manuels et les lignes d’assemblage automatisées. En permettant aux fabricants de déposer la même quantité d’adhésif, de lubrifiant ou d’autre fluide d’assemblage de manière constante, les systèmes de dosage Nordson EFD aident les entreprises de secteurs très divers à augmenter leur rendement, améliorer la qualité et réduire leurs coûts de production. Parmi les autres capacités de gestion de fluides figurent les seringues et les cartouches haut de gamme pour le conditionnement de produits mono et bi-composants, ainsi qu’une vaste gamme de raccords, coupleurs et connecteurs pour le contrôle du débit des fluides dans les environnements médicaux, biopharmaceutiques et industriels. La société est également l’un des principaux formulateurs de pâtes à souder spéciales pour les applications de dispensing et de sérigraphie dans le secteur de l’électronique.

À propos de Nordson Corporation

Nordson conçoit, fabrique et commercialise des produits et des systèmes différenciés pour la dépose et le traitement d'adhésifs, de revêtements, de polymères, de produits d’étanchéité et de biomatériaux ; et pour la gestion des fluides, l'essai et l'inspection, le traitement des surfaces et le séchage sous UV. Ces produits s’appuient sur une expertise approfondie en matière d’applications ainsi que sur un réseau international de vente et d’assistance. Nous fournissons une grande variété de marchés finaux de biens de consommation non durables, de biens de consommation durables et de technologie, comprenant l’emballage, les non-tissés, l’électronique, le médical, les appareils ménagers, l’énergie, les transports, le bâtiment et la construction, ainsi que l’assemblage et la finition de produits en général. Fondée en 1954, la société a établi son siège à Westlake, dans l’état de l’Ohio, aux États-Unis. Elle exerce ses activités et dispose de bureaux d’assistance dans plus de 30 pays. Visitez Nordson sur le Web aux adresses suivantes : nordson.com, twitter.com/Nordson_Corp ou facebook.com/nordson.

