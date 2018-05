Nordson EFD presenta nuevo robot de pórtico dosificador de líquidos con visión de la serie GV

EAST PROVIDENCE, Rhode Island.--(BUSINESS WIRE)--may. 23, 2018--Nordson EFD, una compañía Nordson (NASDAQ: NDSN ) y fabricante líder mundial en sistemas de dosificación de fluidos de precisión, presenta el nuevo robot de pórtico dosificador de líquidos automatizado de la Serie GV con visión. El software Specialized DispenseMotion ™ y una cámara CCD integrada con visión inteligente o una simple cámara lápiz facilitan y agilizan la configuración de los sistemas automatizados y los hacen más sencillos de programar.

The new GV Series gantry robot from Nordson EFD is ideal for precision fluid dispensing onto substrates that require large working envelopes with market-leading deposit placement repeatability. (Photo: Business Wire)

La cámara CCD convierte los píxeles en valores digitales para ofrecer imágenes precisas y de excelente calidad. El software de dosificación patentado confirma la presencia y colocación de la pieza de trabajo y se ajusta automáticamente a medida que ocurren variaciones en el proceso.

"Con áreas de trabajo que van desde los 400 mm hasta los 800 mm y cargas útiles ilimitadas, la serie GV es ideal para la dosificación precisa líquidos sobre sustratos que deban manejar grandes dotaciones de trabajo sin sacrificar la capacidad de repetir la dosis sin alteraciones", comentó Johnathan Titone, especialista en línea de productos de Automated Dispensing Systems de Nordson EFD. "Está diseñado para funcionar como sistema independiente o solución automatizada y se puede integrar fácilmente en mesas rotativas o automatización con cintas transportadoras".

Otros beneficios del sistema incluyen la precisión del posicionamiento dimensional líder en el mercado y la capacidad de repetir la colocación de los depósitos a +/- 0,02 mm con el robot de pórtico de 400 mm y +/- 0.01 mm con el robot de pórtico de 800 mm. Esto logra una calidad del producto excepcional y reduce las correcciones, los rechazos y el desecho de líquidos. El software y la visión intuitivos agilizan la capacitación de los operadores internos para acelerar la configuración y aumentar la productividad.

Para obtener más información, visite Nordson EFD en la web: nordsonefd.com/GVSeries, facebook.com/NordsonEFD o linkedin.com/company/nordson-efd, envíe un correo electrónico a info@nordsonefd.com, o llame al +1 401-431-7000 o al 800-556-3484.

Acerca de Nordson EFD

Nordson EFD diseña y fabrica sistemas dosificadores de fluidos de precisión para procesos en mesas y líneas de montaje automatizadas. Al permitir que los fabricantes puedan aplicar la misma cantidad de adhesivo, lubricante u otro fluido de montaje en cada parte en todo momento, los sistemas de dosificación EFD ayudan a las compañías de una amplia variedad de industrias, a aumentar su producción, mejorar la calidad y reducir sus costos de producción. Otras habilidades de gestión de fluidos incluyen jeringas y cartuchos de calidad superior para envasar materiales de uno y dos componentes, junto con una amplia variedad de accesorios, acopladores y conectores para control de flujo de fluidos en ambientes médicos, biofarmacéuticos e industriales. La empresa también es un formulador líder de pastas de soldadura especiales para aplicaciones de dosificación e impresión en la industria electrónica.

Acerca de Nordson Corporation

Nordson diseña, fabrica y comercializa productos y sistemas diferenciados que se utilizan para la dosificación y procesamiento de adhesivos, revestimientos, polímeros, selladores y biomateriales y para administrar líquidos, pruebas e inspección de calidad, así como para tratar superficies y curado. Estos productos son respaldados por una amplia experiencia en aplicaciones y servicios y ventas directas a nivel mundial. Atendemos a una amplia variedad de mercados finales de productos de consumo no durables, durables y de tecnología, incluidos los envases, las telas no tejidas, la electrónica, los productos médicos, los dispositivos, la energía, el transporte, la construcción y montaje y el acabado general de productos. Fundada en 1954 y con sede en Westlake, Ohio, la compañía tiene operaciones y oficinas de asistencia en más de 30 países. Visite a Nordson en la web: nordson.com, twitter.com/Nordson_Corp o facebook.com/nordson.

