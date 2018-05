Nordson EFD stellt neuen Gantry-Flüssigkeitsdosierroboter der GV-Serie mit Visionstechnologie vor

EAST PROVIDENCE, Rhode Island--(BUSINESS WIRE)--Mai 23, 2018--Nordson EFD, ein Unternehmen der Nordson-Gruppe (NASDAQ: NDSN ) und der weltweit führende Hersteller von Präzisionsdosiersystemen, stellt den kameragesteuerten Gantry-Flüssigkeitsdosierroboter der GV-Serie vor. Die spezialisierte DispenseMotion ™ -Software und eine integrierte CCD-Smart-Vision-Kamera ermöglichen ein schnelles Einrichten und Programmieren der automatisierten Systeme.

The new GV Series gantry robot from Nordson EFD is ideal for precision fluid dispensing onto substrates that require large working envelopes with market-leading deposit placement repeatability. (Photo: Business Wire)

Die CCD-Kamera konvertiert Pixel in digitale Werte, um präzise und qualitativ hochwertige Bilder zu liefern. Die proprietäre Dosiersoftware bestätigt die Anwesenheit und Platzierung des Werkstücks und passt sich automatisch an, wenn Abweichungen im Prozess auftreten.

„Mit Bearbeitungsspektren von 400 mm bis 800 mm und unbegrenzten Werkstück-Traglasten ist die GV-Serie ideal für die präzise Flüssigkeitsdosierung auf Substraten, die große Bearbeitungsspektren erfordern, ohne die Wiederholgenauigkeit zu beeinträchtigen“, sagte Johnathan Titone, Produktlinienspezialist - Automated Dispensing Systems bei Nordson EFD. „Der Roboter wurde entwickelt, um als eigenständiges System oder als automatisierte Lösung zu funktionieren und lässt sich problemlos in Drehtische oder automatisierte Förderbandanlagen integrieren.“

Weitere Vorteile des Systems sind die marktführende Positionierungsgenauigkeit und die Wiederholgenauigkeit bei der Platzierung mit +/- 0,02 mm für den 400 mm Gantry-Roboter und +/- 0,01 mm für den 800 mm Gantry-Roboter. Dies sorgt für eine außergewöhnliche Produktqualität und verringert Nacharbeit, Ausschuss und Materialrückstände. Die intuitive Software und Visionstechnologie rationalisieren die Einarbeitung von internen Anwendern, was für eine schnellere Einrichtung und höhere Produktivität sorgt.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website von Nordson EFD unter nordsonefd.com/GVSeries, facebook.com/NordsonEFD oder linkedin.com/company/nordson-efd, per E-Mail an info@nordsonefd.com, oder telefonisch unter der Rufnummer +1 401.431.7000 oder 800.556.3484.

Über Nordson EFD

Nordson EFD entwickelt und produziert Präzisionsdosiersysteme für Flüssigkeiten, die bei der Tischmontage und automatisierten Fließbandvorgängen verwendet werden. EFD-Dispensersysteme sorgen für die gleichbleibend gleichmäßige Abgabe von Kleb- und Schmierstoffen und anderen Montageflüssigkeiten bei jedem Werkstück und sind somit Herstellern in einem breiten Spektrum von Branchen behilflich, Durchsatz und Qualität zu steigern und die Produktionskosten zu senken. Zu weiteren Produkten aus dem Fluidmanagement gehören hochwertige Kartuschen für Ein- und Zweikomponentenmaterialien zusammen mit einer breiten Vielfalt von Formteilen, Verbindungsstücken und Anschlüssen zur Steuerung von Flüssigkeiten im medizinischen, biopharmazeutischen und weiteren industriellen Bereichen. Das Unternehmen ist auch ein führender Entwickler spezieller Lotpasten für Dosier- und Druckanwendungen in der Elektronikindustrie.

Über die Nordson Corporation

Nordson entwickelt, produziert und vermarktet differenzierte Produkte und Systeme, die zum Auftragen und Verarbeiten von Klebstoffen, Beschichtungen, Polymeren, Dichtungsmitteln und Biomaterialien sowie beim Flussmanagement, der Qualitätsprüfung und -inspektion, Oberflächenbehandlung und Aushärtung zum Einsatz kommen. Die Produkte des Unternehmens werden durch umfangreiches Applikationsfachwissen und globalen Direktvertrieb und Service unterstützt. Nordson beliefert eine breite Vielfalt von Endmärkten für kurzlebige und langlebige Verbraucher- und Technologieprodukte der Bereiche Verpackung, Textilverbundstoffe, Elektronik, Medizin, Geräte, Energie, Transport, Bau und allgemeine Produktmontage sowie Fertigung. Das seit 1954 bestehende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Westlake im US-Bundesstaat Ohio und unterhält Betriebs- und Service-Niederlassungen in über 30 Ländern. Besuchen Sie Nordson auf www.nordson.com, www.twitter.com/Nordson_Corp oder www.facebook.com/nordson.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

