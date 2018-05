Rimini Street lance un service client pour les produits Salesforce Sales Cloud et Salesforce Service Cloud

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--mai 23, 2018--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), un fournisseur mondial de services et produits de support logiciel aux entreprises, et le premier prestataire de service tiers pour les logiciels Oracle et SAP, a annoncé aujourd’hui le lancement de son nouveau service client pour les produits Salesforce Sales Cloud et Salesforce Service Cloud. Les clients Salesforce peuvent désormais tirer parti des services d’assistance, ultra-réactifs, primés de Rimini Street pour compléter et optimiser leur programme essentiel de maintenance, offert par Salesforce afin d’accélérer la livraison des fonctionnalités, d’optimiser les coûts d’exploitation totaux et d’améliorer le retour sur investissement. Ces nouveaux services vont permettre aux clients Salesforce de bénéficier du support opérationnel éprouvé 24 h/24, 7 j/7 et 365 j/an, de Rimini Street qui leur garantit une réponse dans les 15 minutes pour les problèmes urgents, en plus des services gérés d’administration systèmes et des services de configuration, personnalisation et intégration, de la Société.

Rimini Street Launches Support for Salesforce Sales Cloud and Salesforce Service Cloud Products (Photo: Business Wire)

« Nous sommes ravis d’accueillir Rimini Street en tant que nouveau partenaire Salesforce, et impatients de travailler avec Rimini Street à la fois comme client global et à long terme de Salesforce et, désormais, comme nouveau fournisseur de services d’assistance dans l’écosystème des services Salesforce », a déclaré Dan Smoot, vice-président exécutif de Global Partner Sales, Salesforce.

« Nous avons déjà récolté les bénéfices de l’assistance haut de gamme de Rimini Street pour notre plateforme SAP, et nous avons économisé des sommes importantes en informatique que nous avons réorientées vers des initiatives plus stratégiques au sein de notre organisation », a ajouté Brice Salle, directeur des services d’information chez Touchpoint, Inc. « Nous sommes ravis que Rimini Street applique désormais son modèle d’assistance aux produits Salesforce Sales Cloud et Salesforce Service Cloud. Les clients Salesforce qui utilisent SAP ou d’autres applications ERP stratégiques pourront désormais choisir un fournisseur d’assistance unique, rentable et de haute qualité, à la fois pour leurs applications cloud et traditionnelles, ce qui les aidera à gérer les coûts opérationnels et à atteindre l’agilité métier. »

L’assistance Rimini Street comble un écart de service essentiel

Les services d’assistance de Rimini Street fournissent aux clients Salesforce Sales Cloud et Salesforce Service Cloud l’appui d’un ingénieur-conseil principal (Primary Support Engineer, PSE) assigné qui simplifie la gestion de diverses ressources, fournisseurs, tâches opérationnelles et projets en cours. Et ces fonctionnalités sont offertes avec rapidité et agilité. Le modèle d’assistance unifié de la Société permet aux clients de consigner des requêtes pour plusieurs applications et pour plusieurs services auprès d’un seul prestataire de services, doté d’une assistance logicielle complète et d’une expertise opérationnelle et d’intégration.

« Les clients Salesforce peuvent choisir parmi des milliers de partenaires de service, mais très peu de ces partenaires ont aujourd’hui la capacité de répondre à ce besoin crucial en offrant un support réactif, personnalisé et rentable », a souligné Rebecca Wettemann, vice-présidente de la Recherche, chez Nucleus Research. « Les options d’assistance offrant un ingénieur expérimenté soutenu par des experts fonctionnels pour résoudre le problème du client où qu’il survienne, que ce soit dans l’application Salesforce, ou dans la personnalisation et l’intégration avec d’autres applications, représentent la prochaine étape du service client SaaS. Ces options vont permettre aux clients Salesforce de répondre rapidement aux besoins changeants de l’activité. »

« Nous sommes ravis d’étendre notre modèle d’assistance éprouvé et primé, ainsi que nos capacités globales aux produits SaaS, en commençant par ce lancement d’un service client pour les produits Salesforce Sales Cloud et Salesforce Service Cloud », a conclu Seth A. Ravin, PDG de Rimini Street. « Notre objectif est d’aider nos clients à atteindre un plus grand succès en optimisant leurs investissements dans l’ensemble de l’infrastructure hybride de leur entreprise, qui inclut désormais la maintenance des logiciels d’entreprise sous licence traditionnelle et SaaS. En plus de mettre ces nouveaux services Salesforce à la disposition de nos clients, nous sommes également fiers d’utiliser ces services pour soutenir notre propre implémentation à l’échelle mondiale, des produits Salesforce Sales Cloud et Salesforce Service Cloud. »

Salesforce, Service Cloud, Sales Cloud et les autres appellations sont des marques de commerce de salesforce.com, inc.

À propos de Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq : RMNI) est un fournisseur mondial de services et produits logiciels d’entreprise, et le premier fournisseur de services de support tiers pour les produits logiciels Oracle et SAP. Depuis 2005, la Société redéfinit les services de support de logiciels d’entreprise avec un programme innovant et primé permettant aux titulaires de licences IBM, Microsoft, Oracle, SAP et d’autres fournisseurs de logiciels d’entreprise d’économiser jusqu’à 90 % du total de leurs coûts de support. Les clients peuvent continuer à utiliser leur version logicielle actuelle, sans qu’il soit nécessaire d’exécuter de mise à niveau pendant au moins 15 ans. Plus de 1 580 organisations du classement Fortune 500, du marché intermédiaire et du secteur public, ainsi que d’autres organisations de secteurs très divers dépendent actuellement de Rimini Street comme fournisseur de support tiers de confiance. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.riministreet.com, suivez @riministreet sur Twitter, et rejoignez Rimini Street sur Facebook et LinkedIn. (C-RMNI)

Déclarations prévisionnelles

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué ne constituent pas des faits historiques, mais sont des déclarations prévisionnelles aux fins des dispositions de règle refuge de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prévisionnelles sont généralement accompagnées de mots, tels que « pourrait », « devrait », « aurait », « projette », « envisage de », « prévoit de », « croit », « estime », « prédit », « potentiel », « semble », « cherche à », « continue de », « futur », « s’attend à », « perspectives », l’emploi du futur ou du conditionnel ou d’autres mots, phrases ou expressions similaires. Ces déclarations prévisionnelles incluent, mais sans s’y limiter, des déclarations concernant nos résultats financiers cibles pour le premier trimestre et l’ensemble de l’exercice 2018, l’industrie en général, les événements futurs, les opportunités et initiatives de croissance futures, les estimations du marché potentiel total de Rimini Street, et les projections des économies réalisées par les clients. Ces déclarations sont basées sur diverses hypothèses et sur les attentes actuelles de la direction, et ne constituent ni des prédictions de la performance réelle, ni des faits historiques. Ces déclarations sont assujetties à un certain nombre de risques et d’incertitudes concernant les activités de Rimini Street, et les résultats réels pourront être sensiblement différents. Ces risques et incertitudes comprennent, sans toutefois s’y limiter, les changements de l’environnement commercial dans lequel évolue Rimini Street, notamment l’inflation et les taux d’intérêt, ainsi que les conditions financières, économiques, réglementaires et politiques générales affectant le secteur dans lequel opère Rimini Street ; les évolutions défavorables des litiges ou des enquêtes gouvernementales ; le montant final et le moment de tout remboursement d’Oracle lié à notre litige ; notre capacité à refinancer la dette existante selon des conditions favorables ; tous changements dans les taxes, les lois gouvernementales et les réglementations ; les produits et les politiques en matière de tarifs de la concurrence ; les difficultés de gestion de la rentabilité de la croissance ; le succès de nos produits et services récemment annoncés, notamment Rimini Street Mobility, Rimini Street Analytics, Rimini Street Advanced Database Security, et du service client pour les produits Salesforce Sales Cloud et Salesforce Service Cloud ; la perte d’un ou de plusieurs membres de l’équipe de direction de Rimini Street ; l’incertitude quant à la valeur à long terme des actions ordinaires RMNI ; ainsi que tous risques et incertitudes mentionnés dans le rapport annuel de Rimini Street déposé sur Formulaire 10-K le 15 mars 2018, sous l’intitulé « Facteurs de risque », tels que mis à jour périodiquement dans les rapports trimestriels de Rimini Street sur Formulaire 10-Q, les rapports courants sur Formulaire 8-K et les autres documents de Rimini Street, déposés auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (« Securities and Exchange Commission »). Il se peut qu’il existe des risques supplémentaires que Rimini Street connaît actuellement ou que Rimini Street considère dans l’immédiat comme insignifiants, qui pourraient également faire différer les résultats réels de ceux contenus dans les déclarations prévisionnelles. En outre, ces déclarations prévisionnelles expriment les attentes, projets ou prévisions d’événements et de points de vue, futurs de Rimini Street à la date de ce communiqué. Rimini Street s’attend à ce que ses évaluations changent en réponse à des événements et à des développements ultérieurs. Cependant, même si Rimini Street décide d’actualiser ces déclarations prévisionnelles à l’avenir, Rimini Street décline expressément toute obligation de le faire. Le lecteur est prié de ne pas considérer ces déclarations prévisionnelles comme représentant les évaluations de Rimini Street à une quelconque date postérieure à la date du présent communiqué.

© 2018 Rimini Street, Inc. Tous droits réservés. « Rimini Street » est une marque de commerce déposée de Rimini Street, Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays, et Rimini Street, le logo Rimini Street, et les combinaisons de ces derniers, ainsi que les autres marques identifiées par le symbole TM sont des marques de commerce de Rimini Street, Inc. Toutes les autres marques de commerce demeurent la propriété de leurs propriétaires respectifs et, sauf indication contraire, Rimini Street ne revendique aucune affiliation, aucun cautionnement, ni aucune association avec tout titulaire de marque ou avec toutes autres sociétés, mentionnés dans les présentes.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

