Rimini Street annonce ses résultats financiers du premier trimestre de l’exercice 2018

mai 23, 2018--Rimini Street, Inc. (Nasdaq : RMNI), un fournisseur mondial de produits et services liés aux logiciels d'entreprise, et le prestataire numéro un de support tiers pour les produits logiciels Oracle et SAP, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 31 mars 2018.

« Rimini Street a enregistré d’excellents résultats au premier trimestre 2018, en termes de chiffre d’affaires, de prestation de services et d’opérations mondiales », a déclaré Seth A. Ravin, cofondateur et PDG de Rimini Street. « Nous avons accru nos investissements commerciaux et marketing, et investi dans le développement de plusieurs nouvelles solutions de produits et de services, lancées en avril et en mai. Nous avons également obtenu des évolutions positives dans notre litige en cours avec Oracle, puisque la Cour d’appel américaine a annulé certains verdicts, et ordonné à Oracle de rembourser quelques 50 millions de dollars (ce qu’Oracle a fait, une partie ayant été mise en entiercement). Rimini Street prévoit de poursuivre sa croissance et de continuer à améliorer son levier opérationnel en recrutant et nommant de nouveaux cadres supérieurs, en augmentant encore les investissements commerciaux et marketing, en dynamisant les ventes de nouveaux produits et services, et en développant les capacités mondiales de prestation de services. »

« Durant le premier trimestre de l’exercice 2018, le chiffre d’affaires s’est inscrit dans notre fourchette de prévisions, soutenu par une croissance équilibrée dans toutes les zones géographiques. Le remboursement du litige de 21,5 millions de dollars que nous avons reçu d’Oracle au cours du trimestre a servi principalement à rembourser les dettes contractées aux termes de notre facilité de crédit le 3 avril 2018 », a déclaré Tom Sabol, directeur financier de Rimini Street. « Cela nous a permis de réduire notre dette totale et d’alléger notre service de la dette. De plus, nous restons déterminés à réduire davantage notre coût de capital et à améliorer les flux de trésorerie disponibles pour financer les investissements dans des opportunités de croissance. »

Lancement de nouvelles solutions de produits et de services

Le 24 avril, Rimini Street a annoncé la disponibilité immédiate de Rimini Street Mobility et de Rimini Street Analytics, ses plus récentes offres dans une nouvelle gamme de solutions destinées à offrir un plus grand avantage concurrentiel aux entreprises ayant d’importants investissements matures dans les logiciels d’entreprise. Rimini Street Advanced Database Security a été la première offre de cette nouvelle gamme de produits, lancée en 2017. Les nouvelles solutions de Rimini Street offrent à une organisation la possibilité de moderniser rapidement et à moindre coût ses logiciels d’entreprise actuels avec les dernières fonctionnalités et capacités souhaitées, de pérenniser ses plateformes techniques face à des changements technologiques encore inconnus, et de sécuriser ses systèmes face à des menaces qui évoluent constamment. Les nouvelles solutions de Rimini Street permettent aux organisations de tirer parti de leurs systèmes existants et de s’en servir comme base solide pour une stratégie informatique hybride innovante.

Rimini Street a par ailleurs annoncé aujourd’hui l’extension de son modèle éprouvé et primé ainsi que de ses capacités globales de prise en charge des produits SaaS, en commençant par le lancement de services client pour les produits Salesforce Sales Cloud et Salesforce Service Cloud. La Société a pour objectif de garantir que ses clients parviennent à de meilleurs résultats en optimisant leurs investissements dans l’ensemble de leur infrastructure d’entreprise hybride, ce qui à présent inclut la maintenance des logiciels d’entreprise sous licence traditionnelle et SaaS. Les clients Salesforce peuvent tirer parti des services d’assistance ultra-réactifs et primés de Rimini Street pour compléter et optimiser leur programme essentiel de maintenance fourni par Salesforce afin d’accélérer la livraison des fonctionnalités, d’optimiser les coûts d’exploitation totaux et de maximiser le retour sur investissement. Ces nouveaux services vont permettre aux clients Salesforce de bénéficier du support opérationnel éprouvé de Rimini Street 24 h/24, 7 j/7 et 365 j/an , avec une réponse garantie dans les 15 minutes pour les problèmes urgents, en plus des services d’administration et de configuration du systèmes, de personnalisation et d’intégration de projets.

Les communiqués de presse contenant des informations supplémentaires sur les nouveaux produits et services sont disponibles sur le site Web de la Société.

Résultats financiers notables du premier trimestre 2018

Le chiffre d’affaires net s’est élevé à 59,8 millions de pour le trimestre, soit une hausse de 22 % comparé aux 49,1 millions de dollars pour la même période de l’exercice précédent. Les recettes d’abonnement annualisées ont atteint 239 millions de pour le trimestre, en hausse de 22 % par rapport aux 196 millions de dollars pour la même période de l’exercice précédent. Le nombre de clients actifs au 31 mars 2018 était de 1 581, marquant une hausse de 23 % par rapport aux 1 285 clients actifs au 31 mars 2017. Le taux de maintien du revenu a atteint 92,9 % pour la période de 12 mois qui s’est achevée le 31 mars 2018, comparativement à 93,6 % pour la période correspondante achevée le 31 mars 2017. Le pourcentage de la marge brute a atteint 60,6 % pour le trimestre contre 62,6 % pour la même période l’an dernier, reflétant l’augmentation des investissements dans les infrastructures et prestations fiscales, juridiques et réglementaires pour certains pays. Le résultat d’exploitation a atteint 25,2 millions de dollars pour le trimestre, par rapport à 2,8 millions de dollars pour la période correspondante de l’exercice précédent, et englobe le remboursement de 21,3 millions de dollars afférents au litige Oracle. Le résultat d’exploitation hors PCGR a atteint 6,1 millions de dollars pour le trimestre, par rapport à 7,1 millions de dollars pour la période correspondante de l’exercice précédent. Le bénéfice net s’est établi à 3,5 millions de dollars, soit un bénéfice dilué par action de 0,05 dollar, sur la base d’un nombre moyen pondéré d’actions en circulation de 68,2 millions, comparativement à une perte nette de 14,5 millions de dollars, soit une perte diluée par action de 0,59 dollars, sur la base d’un nombre moyen pondéré d’actions en circulation de 24,4 millions pour la période correspondante de l’exercice précédent. La perte nette hors PCGR pour le trimestre a atteint 16,3 millions de dollars, comparativement à 4,5 millions de dollars pour la période correspondante de l’exercice précédent. Le flux de trésorerie généré par les opérations s’est élevé à 18,7 millions de dollars pour le trimestre, comparativement à 6,6 millions de dollars pour la même période de l’exercice précédent. Le BAIIA ajusté pour le trimestre a été de 6,7 millions de dollars, par rapport à un BAIIA ajusté de 7,7 millions de dollars pour la période correspondante de l’exercice précédent. En mars 2018, la cour d’appel des États-Unis a ordonné à Oracle de rembourser les quelques 50 millions de dollars versés par Rimini Street à Oracle pour des indemnités annulées, afférentes au litige. Le 30 mars 2018, Rimini Street a reçu d’Oracle 21,5 millions de dollars. En outre, comme convenu entre Rimini Street et Oracle, Oracle a, le 2 mai 2018, placé 28,5 millions de dollars supplémentaires dans un compte d’entiercement contrôlé par le tribunal. Ce montant sera distribué après l’application d’une décision de renvoi sur les honoraires d’avocat. Nous nous attendons actuellement à ce que le tribunal du district fédéral américain statue sur cette question en 2018.

Les rapprochements des mesures financières hors PCGR à leurs mesures financières PCGR les plus directement comparables, établis dans ce communiqué de presse sont fournis dans les tableaux financiers inclus à la fin de ce communiqué de presse. Une explication de ces mesures et de la façon dont elles sont calculées est également fournie sous la rubrique « À propos des mesures financières hors PCGR et de certains indicateurs clés ».

Réussites notables de Rimini Street pour le premier trimestre 2018

A élargi l’équipe de direction de Rimini Street en nommant Gregory Symon au poste de vice-président principal, Opérations de terrain mondiales. M. Symon cumule 30 années d’expérience dans la vente de logiciels et de technologies d’entreprise avec un succès avéré à la direction des équipes de vente, ainsi que dans le développement commercial et la stratégie des affaires, car il a occupé des postes de direction commerciale chez Intel, Red Hat et Sitecore. A nommé Hyungwook « Kevin » Kim au poste de directeur de pays pour la Corée du Sud. M. Kim rejoint Rimini Street avec plus de 20 années d’expérience dans la vente et le leadership commercial. Il a, tout récemment, occupé le poste de directeur commercial principal chez Oracle Korea et, avant cela, travaillé dans les ventes chez SAP Korea. Depuis son arrivée, les clients ont économisé plus de 3 milliards de dollars en frais d’entretien à ce jour. A résolu plus de 7 000 cas d’assistance dans 49 pays, et a, une fois de plus, obtenu un score de satisfaction clientèle, de 4,8 sur 5 (où 5 signifie « excellent »). Ses équipes de Ventes et Service clientèle ont reçu 5 Prix Stevie, notamment ceux du Service clientèle de l’année et de Leader du service clientèle de l’année. A effectué diverses présentations dans le cadre de 11 conventions de dirigeants de services informatiques et logistiques dans le monde entier, notamment au Brésil, au Japon, aux Pays-Bas, en Corée du Sud, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Objectifs financiers pour le deuxième trimestre 2018

La Société prévoit actuellement que son chiffre d’affaires pour le deuxième trimestre de l’année 2018 se situera entre 60,0 et 61,0 millions de dollars environ.

Prévisions de chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’exercice 2018

La Société réaffirme que son chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’exercice 2018 se situera entre 250 et 270 millions de dollars environ.

Informations concernant la web-émission et la téléconférence

Rimini Street diffusera une téléconférence et une web-émission pour discuter des résultats du premier trimestre 2018 à 17 h EST (Eastern Time) / 14 h PT (Pacific Time) / 23h CET (France) le 10 mai 2018. Une webdiffusion en direct de l’événement sera disponible sur le site des Relations avec les investisseurs de Rimini Street, à l’adresse https://investors.riministreet.com/events-and-presentations/upcoming-and-past-events. Les participants peuvent accéder à la téléconférence en composant le (855) 213-3942 aux États-Unis et au Canada, et en saisissant le code 3094007. Une rediffusion de la web-émission sera disponible pendant au moins 90 jours après l’événement.

Utilisation par la Société des mesures financières hors PCGR

Ce communiqué de presse contient certaines « mesures financières hors PCGR ». Ces mesures financières hors PCGR ne sont pas fondées sur un ensemble complet de règles ou de principes comptables. Ces informations hors PCGR sont complémentaires, et ne sont pas censées représenter une mesure de la performance opérationnelle conformément aux divulgations requises par les principes comptables généralement reconnus, ou PCGR. Les mesures financières hors PCGR doivent être considérées en plus des informations financières déterminées conformément à PCGR, et non pas en tant que substitut ou supérieures à celles-ci. Un rapprochement des résultats PCGR aux résultats hors PCGR est inclus dans les tableaux financiers fournis dans ce communiqué de presse. Une description et une explication des mesures financières hors PCGR sont présentées sous la rubrique « À propos des mesures financières hors PCGR et de certains indicateurs clés ».

À propos de Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq : RMNI) est un fournisseur mondial de services et produits logiciels d’entreprise, et le premier fournisseur de services de support tiers pour les produits logiciels Oracle et SAP. Depuis 2005, la société redéfinit les services de support de logiciels d’entreprise avec un programme innovant et primé permettant aux titulaires de licences IBM, Microsoft, Oracle, SAP et d’autres fournisseurs de logiciels d’entreprise d’économiser jusqu’à 90 % du total de leurs coûts de support. Les clients peuvent continuer à utiliser leur version logicielle actuelle, sans qu’il soit nécessaire d’exécuter de mise à niveau pendant au moins 15 ans. Plus de 1 580 organisations du classement Fortune 500, du marché intermédiaire et du secteur public, ainsi que d’autres organisations de secteurs très divers dépendent actuellement de Rimini Street comme fournisseur de support tiers de confiance. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://www.riministreet.com, suivre @riministreet sur Twitter, et rejoindre Rimini Street sur Facebook et LinkedIn. (C-RMNI)

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué ne constituent pas des faits historiques, mais sont des déclarations prévisionnelles aux fins des dispositions de règle refuge de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prévisionnelles sont généralement accompagnées de mots, tels que « pourrait », « devrait », « aurait », « projette », « envisage de », « prévoit de », « croit », « estime », « prédit », « potentiel », « semble », « cherche à », « continue de », « futur », « s’attend à », « perspectives », l’emploi du futur ou du conditionnel ou d’autres mots, phrases ou expressions similaires. Ces déclarations prévisionnelles incluent, mais sans s’y limiter, des déclarations concernant nos résultats financiers cibles pour le premier trimestre et l’ensemble de l’exercice 2018, l’industrie en général, les événements futurs, les opportunités et initiatives de croissance futures, les estimations du marché potentiel total de Rimini Street, et les projections des économies réalisées par les clients. Ces déclarations sont basées sur diverses hypothèses et sur les attentes actuelles de la direction, et ne constituent ni des prédictions de la performance réelle, ni des faits historiques. Ces déclarations sont assujetties à un certain nombre de risques et d’incertitudes concernant les activités de Rimini Street, et les résultats réels pourront être sensiblement différents. Ces risques et incertitudes comprennent, sans toutefois s’y limiter, les changements de l’environnement commercial dans lequel évolue Rimini Street, notamment l’inflation et les taux d’intérêt, ainsi que les conditions financières, économiques, réglementaires et politiques générales affectant le secteur dans lequel opère Rimini Street ; les évolutions défavorables des litiges ou des enquêtes gouvernementales ; le montant final et le moment de tout remboursement d’Oracle lié à notre litige ; notre capacité à refinancer la dette existante selon des conditions favorables ; tous changements dans les taxes, les lois gouvernementales et les réglementations ; les produits et les politiques en matière de tarifs de la concurrence ; les difficultés de gestion de la rentabilité de la croissance ; la perte d’un ou de plusieurs membres de l’équipe de direction de Rimini Street ; l’incertitude quant à la valeur à long terme des actions ordinaires RMNI ; ainsi que tous risques et incertitudes mentionnés dans le rapport annuel de Rimini Street déposé sur Formulaire 10-K le 15 mars 2018, sous l’intitulé « Facteurs de risque », tels que mis à jour périodiquement dans les rapports trimestriels de Rimini Street sur Formulaire 10-Q, les rapports courants sur Formulaire 8-K et les autres documents de Rimini Street, déposés auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (« Securities and Exchange Commission »). Il se peut qu’il existe des risques supplémentaires que Rimini Street connaît actuellement ou que Rimini Street considère dans l’immédiat comme insignifiants, qui pourraient également faire différer les résultats réels de ceux contenus dans les déclarations prévisionnelles. En outre, ces déclarations prévisionnelles expriment les attentes, projets ou prévisions d’événements et de points de vue, futurs de Rimini Street à la date de ce communiqué. Rimini Street s’attend à ce que ses évaluations changent en réponse à des événements et à des développements ultérieurs. Cependant, même si Rimini Street décide d’actualiser ces déclarations prévisionnelles à l’avenir, Rimini Street décline expressément toute obligation de le faire. Le lecteur est prié de ne pas considérer ces déclarations prévisionnelles comme représentant les évaluations de Rimini Street à une quelconque date postérieure à la date du présent communiqué.

© 2018 Rimini Street, Inc. Tous droits réservés. « Rimini Street » est une marque de commerce déposée de Rimini Street, Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays, et Rimini Street, le logo Rimini Street, et les combinaisons de ces derniers, ainsi que les autres marques identifiées par le symbole TM sont des marques de commerce de Rimini Street, Inc. Toutes les autres marques de commerce demeurent la propriété de leurs propriétaires respectifs et, sauf indication contraire, Rimini Street ne revendique aucune affiliation, aucun cautionnement, ni aucune association avec tout titulaire de marque ou avec toutes autres sociétés, mentionnés dans les présentes.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

