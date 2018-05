Startup MANTIS vai tumultuar o setor de publicidade online com tecnologia AI avançada de análise de vídeo online

PARIS--(BUSINESS WIRE)--mai 22, 2018--A Mantis-ai.com vai lançar sua ferramenta de Inteligência Artificial (Artificial Intelligence, AI) pela primeira vez, que estará disponível para anunciantes durante a conferência #vivatech em Paris, em maio de 2018, no estande de startups: D17-001, Viva Technology, Paris, 24 a 26 de maio de 2018.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20180522006467/pt/

Mantis working process (Graphic: AETOSWire)

Ao longo do ano passado, provedores de serviços de otimização de mídia social (social media optimization, SMOs) publicaram diversos relatórios oficiais sobre as decisões dos maiores anunciantes globais de retirar campanhas publicitárias dos quatro principais editores de vídeo online, devido a falhas na análise de conteúdo de vídeo online e à falta de controle do anunciante com relação ao posicionamento do anúncio no conteúdo pertinente.

Mantis é um sistema de moderação de vídeo que usa técnicas avançadas de AI para identificar conteúdo de vídeo que seja pertinente para os anunciantes por meio de um sistema de habilitação de conteúdo altamente eficiente. O sistema de habilitação Mantis detecta, classifica e categoriza o conteúdo pertinente com base em atributos e características específicos de marca, garantindo a segurança da marca e o gasto eficiente dos orçamentos de publicidade online.

Feras Maddah, diretor executivo, disse que "Os anunciantes terão agora a opção de pressionar os editores a colocar apenas anúncios em vídeos que estejam de acordo com a "lista segura" especificada pela marca. Essa nova ferramenta permitirá que os anunciantes veiculem campanhas de vídeo online de modo mais eficaz e eficiente, garantindo a percepção da marca associada ao conteúdo selecionado. Nos próximos 3 meses, os testes em andamento serão concluídos e os resultados serão publicados com relatórios completos sobre o desempenho da ferramenta Mantis."

O Dr. Bernard Ghanem, diretor de projetos da Mantis, disse que "A Mantis é uma ferramenta inovadora para o mundo da publicidade online. O sistema da ferramenta usa técnicas sofisticadas de AI desenvolvidas internamente para converter atributos protegidos de marca (semelhantes aos existentes numa campanha publicitária) em referências visuais que podem ser encontradas e reconhecidas rapidamente num vídeo. A tecnologia da Mantis pode ser usada pelos anunciantes de duas formas principais: (1) marcar rapidamente milhares de vídeos que seguem atributos específicos da marca para posicionamento do anúncio, ou (2) avaliar se os vídeos com anúncios já inseridos são coerentes com esses atributos da marca.

Maddah acrescenta que "A Mantis ajudará a reduzir consideravelmente o desperdício nas despesas com publicidade causado por excedentes de anúncios em conteúdo pouco pertinente ou inseguro e, por sua vez, melhorará a alocação do orçamento".

O Dr. Ghanem descreve dois dos principais benefícios da Mantis: "Primeiro, a ferramenta Mantis pode determinar se uma atividade ou referência em um vídeo pode ser considerada segura ou insegura para a marca e, consequentemente, pode alertar o anunciante se um anúncio deve ou não ser colocado nesse vídeo específico.

Em segundo lugar, a Mantis está equipada com um recurso de valor agregado em que os anúncios podem ser colocados num vídeo em intervalos específicos, com base na sua relevância e favorabilidade para a marca. Por exemplo, a Mantis pode permitir que os anunciantes incorporem anúncios em banner de roupas esportivas no momento exato em que uma bola é enterrada na cesta num jogo de basquete num vídeo disponível em toda a plataforma do editor. A Mantis faz isso detectando automaticamente quando a atividade específica (a enterrada da bola) ocorre no vídeo, e marca o momento para o posicionamento do anúncio."

Para obter informações adicionais, acesse: http://mantis-ai.com/ http://www.mantis-ai.com/news Twitter: @mantis_ai

*Fonte:

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20180522006467/pt/

CONTACT: Mantis

FERAS ALMADDAH, +966560690606

Diretor executivo

f.almaddah@mantis-ai.com

KEYWORD: EUROPE NORTH AMERICA CANADA FRANCE

INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY INTERNET SOFTWARE AUDIO/VIDEO COMMUNICATIONS ADVERTISING MARKETING

SOURCE: Mantis

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 05/22/2018 09:02 PM/DISC: 05/22/2018 09:02 PM

http://www.businesswire.com/news/home/20180522006467/pt