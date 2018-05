Start-Up-Unternehmen MANTIS bringt Online-Werbebranche mit fortschrittlicher KI-Technologie zur Überprüfung von Online-Videos durcheinander

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Mai 22, 2018--Mantis-ai.com wird sein Künstliche-Intelligenz(KI)-Tool, das während der #VivaTech-Konferenz in Paris im Mai 2018 am Start-Up-Stand für Werbetreibende zur Verfügung gestellt wird, zum ersten Mal auf den Markt bringen: D17-001, Viva Technology Paris, 24.–26. Mai 2018.

Im Laufe des letzten Jahres gaben SMOs mehrere offizielle Berichte heraus, die von den Entscheidungen der größten globalen Werbetreibenden handeln, den führenden vier Online-Video-Herausgebern aufgrund von Versäumnissen bei der Überprüfung des Inhalts von Online-Videos und einer mangelhaften Kontrolle der Werbetreibenden im Hinblick auf die Platzierung von Werbeanzeigen innerhalb des relevanten Inhalts Werbekampagnen zu entziehen.

Mantis ist ein System zur Moderation von Videos, das hochmoderne KI-Techniken nutzt, um für Werbetreibende relevante Videoinhalte anhand eines hocheffizienten Content-Überprüfungssystems zu identifizieren. Das Mantis-Überprüfungssystem erkennt, klassifiziert und kategorisiert relevante Inhalte basierend auf spezifizierten Markeneigenschaften und Charakteristiken und stellt somit die Markensicherheit und die effiziente Nutzung von Online-Werbebudgets sicher.

Feras Maddah, der Geschäftsführer, sagt: „Werbetreibende haben jetzt die Möglichkeit, Druck auf die Herausgeber auszuüben, damit diese Werbeanzeigen nur in Videos platzieren, die die spezifizierte ‚Sicherheitsliste‘ einer Marke befolgen. Dieses neue Tool wird es Werbetreibenden ermöglichen, Online-Video-Kampagnen effektiver und effizienter zu gestalten und somit die mit dem ausgewählten Inhalt verbundene Markenwahrnehmung sicherzustellen. In den nächsten 3 Monaten werden die laufenden Tests abgeschlossen und die Ergebnisse der Tests werden zusammen mit vollständigen Berichten zur Leistung von Mantis veröffentlicht.“

Dr. (Ph.D.) Bernard Ghanem, der Projektleiter von Mantis, sagt: „Mantis präsentiert ein innovatives Tool für die Welt der Online-Werbung. Das System nutzt ausgeklügelte KI-Techniken, die unternehmensintern entwickelt wurden, um markensichere Eigenschaften (die denen im Auftrag für eine Werbekampagne ähneln) in visuelle Signale zu verwandeln, die sehr schnell in einem Video gefunden und erkannt werden können. Mantis-Technologie kann in erster Linie auf zwei Arten von Werbetreibenden genutzt werden: (1) um schnell Tausende Videos zu markieren, die markenspezifische Eigenschaften für die Platzierung von Werbeanzeigen aufweisen, oder (2) um auszuwerten, ob Videos mit bereits in ihnen platzierten Werbeanzeigen mit diesen Markeneigenschaften übereinstimmen.

Maddah fügt hinzu: „Mantis wird dabei helfen, die Verluste bei den Werbeausgaben aufgrund von Werbeanzeigen mit irrelevantem oder nicht markensicherem Inhalt deutlich zu verringern und dadurch zu einer besseren Budgetvergabe beitragen.“

Dr. Ghanem fasst zwei wesentliche Vorteile von Mantis zusammen: „Erstens kann Mantis feststellen, ob eine Handlung oder ein Hinweis in einem Video als markensicher oder nicht markensicher betrachtet werden kann und den Werbetreibenden anschließend darüber informieren, um ihm mitzuteilen, ob eine Werbeanzeige in diesem spezifischen Video platziert werden sollte oder nicht.

Zweitens ist Mantis mit einer Mehrwert-Funktion ausgestattet, bei der Werbeanzeigen mit spezifischen Zeitintervallen in einem Video platziert werden können, basierend auf der Relevanz und Günstigkeit für die Marke. Mantis kann beispielsweise Werbetreibenden die Möglichkeit bieten, Banner-Werbeanzeigen für Sportbekleidung zu genau der Zeit einzubetten, zu der ein Dunking in einem Video auf der Plattform des Herausgebers stattfindet. Mantis tut das, indem es automatisch erkennt, wann diese spezifische Handlung (Basketball-Dunking) in dem Video zu sehen ist, und markiert es für die Platzierung der Werbeanzeige.“

