FLIR lança radar e produtos térmicos para patrulhas de fronteira e soldados de infantaria

WILSONVILLE, Oregon--(BUSINESS WIRE)--mai 22, 2018--A FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) anunciou hoje a disponibilidade de três produtos para uso global de militares e agências de governo, inclusive agentes de patrulhas de fronteiras. Estes produtos incluem dois radares de painel de médio alcance FLIR Ranger ®, um com drone aéreo e detecção de alvo em terra, e o monóculo térmico Recon ® V UltraLite. Os produtos, lançados na Special Operations Forces Industry Conference (SOFIC) 2018 em Tampa, Flórida, são parte da família FLIR’s Soldier Solutions e demonstram o compromisso da empresa em entregar os mais avançados equipamentos para o pessoal dos serviços armados.

FLIR Ranger R8SS-3D drone-detecting radar can detect over 500 threats and their exact locations simultaneously (Photo: Business Wire)

Os radares FLIR Ranger R8SS-3D e R8SS, parte da família de radares FLIR Ranger, oferecem capacidade de detecção de médio alcance tanto para instalações com base fixa e pessoal de operações de patrulhamento. O R8SS-3D detecta tanto objetos em terra quanto aéreos, por exemplo, micro drones, e diferencia aves de drones. O Ranger R8SS-3D reporta a altitude e a localização de pequenos drones com um alcance de até 2 milhas e pode também detectar veículos e pessoas andando ou rastejando. Ambos o R8SS-3D e o R8SS, este último que oferece somente detecção em terra, podem detectar mais de 500 ameaças e suas exatas localizações simultaneamente, e trabalham dentro de uma rede de dados existente. A montagem da série R8SS pode ser feita em veículo, torre de vigilância ou tripé, e permite vigilância total de 360 graus, garantindo que ameaças dentro do alcance de vigilância sejam detectadas.

O FLIR Recon V UltraLite é o mais recente monóculo térmico da série Recon, que é atualmente usado por militares, governos e forças policiais em todo o mundo. Pesando menos de três libras (1,4 kg), 2,5 libras (1,1 kg) mais leves que as versões anteriores, o Recon V UltraLite pode ser usado como um aparelho manual, ou montado em um tripé ou em outra localização fixa. O sistema também tem as capacidades de rede do Android Tactical Assault Kit (ATAK) para fornecer aos soldados entendimento em tempo real do que está acontecendo ao seu redor. Durável e fácil de operar, o Recon V UltraLite usa baterias AA disponíveis comercialmente e oferece até 4 horas de uso contínuo.

“Com a capacidade de detectar tanto drones e objetos baseados em terra, nosso novo radar 3D de médio alcance complementa nossa linha de produtos de radares Ranger, preenchendo uma lacuna crítica de segurança de local fixo e missões mais amplas de forças de proteção,” disse James Cannon, presidente e diretor executivo da FLIR. “Todas as nossas inovações são resultado da estratégia da FLIR para criar tecnologia avançada financiada por nossa própria pesquisa e desenvolvimento. Estes produtos demonstram nosso foco em antecipar as necessidades futuras do soldado de infantaria e do agente de patrulha de fronteira e estamos satisfeitos por poder apoiar as missões de homens e mulheres encarregados de manter a nossa segurança."

Estes produtos são vendidos diretamente pela FLIR e estão hoje disponíveis para clientes militares e das forças de proteção e estão sendo exibidos hoje no estande #726 da SOFIC. Para mais informações sobre os produtos, acesse www.flir.com/surveillance.

Fundada em 1978 e sediada em Wilsonville, Oregon, a FLIR Systems é líder mundial na fabricação de sistemas de sensores que ampliam a percepção e a conscientização, ajudando a salvar vidas, aumentar a produtividade e proteger o meio ambiente. Com seus quase 3.500 funcionários, a FLIR tem como visão ser “O sexto sentido do mundo” ao utilizar imagens térmicas e tecnologias adjacentes para fornecer soluções inovadoras e inteligentes de segurança e vigilância, monitoramento ambiental e condicional, recreação ao ar livre, visão de máquina, navegação e detecção avançada de ameaças. Para consultar mais informações, acesse www.flir.com e siga @flir .

As declarações feitas neste comunicado por Jim Cannon e as outras declarações aqui contidas que dizem respeito ao uso e propósito antecipados dos produtos, são declarações prospectivas dentro do significado a elas atribuído na Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Tais declarações são baseadas em expectativas atuais e não são garantias de desempenho futuro, e envolvem riscos e incertezas de difícil previsão. Portanto, os efeitos e resultados atuais podem divergir materialmente do que é expresso ou previsto em tais declarações prospectivas devido a diversos fatores, inclusive: a capacidade de produzir e entregar os sistemas mencionados nesse comunicado, demanda continuada pelo produto mencionado nesse comunicado, limitações nos suprimentos de componentes críticos, excesso ou escassez da capacidade de produção, a capacidade da FLIR de produzir e enviar os produtos oportunamente, a conformidade contínua da FLIR com as leis e normas de controle de exportação dos EUA e a capacidade de vender para o governo dos EUA, e outros riscos discutidos de tempos em tempos nos protocolos e relatórios da FLIR para a Securities and Exchange Commission (SEC). Além disso, essas declarações podem ser afetadas pelo setor em geral, pelas condições de mercado e as taxas de crescimento e por condições econômicas domésticas e internacionais em geral. Essas declarações prospectivas tratam unicamente de dados disponíveis no momento em que são feitas, e a FLIR não assume nenhuma obrigação de atualizá-las para refletir eventos ou circunstâncias posteriores à data deste comunicado, ou por alterações adicionadas a este documento por serviços de comunicação ou provedores de serviços da Internet.

