FLIR lance des produits radar et thermiques pour la patrouille frontalière et le combattant débarqué

WILSONVILLE, Ore.--(BUSINESS WIRE)--mai 22, 2018--FLIR Systems, Inc. (NASDAQ : FLIR) a annoncé aujourd’hui la disponibilité de trois produits destinés aux forces armées et aux agences gouvernementales mondiales, notamment les agents de patrouille frontalière. Il s’agit de deux panneaux radars de portée intermédiaire FLIR Ranger ®, un radar avec détection de cible terrestre et de drone aéroportée, et du monoculaire thermique Recon ® V UltraLite. Ces produits, dévoilés à l’occasion du congrès dédié à l’industrie des forces d’opérations spéciales (Special Operations Forces Industry Conference, SOFIC), édition 2018 à Tampa, en Floride, font partie de la famille Soldier Solutions de FLIR, et démontrent l’engagement de la société à livrer l’équipement le plus avancé au personnel des forces armées.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20180522006406/fr/

FLIR Ranger R8SS-3D drone-detecting radar can detect over 500 threats and their exact locations simultaneously (Photo: Business Wire)

Les radars FLIR Ranger R8SS-3D et R8SS, qui appartiennent la famille de radars FLIR Ranger, offrent une capacité de détection de portée intermédiaire à la fois pour le personnel d’opérations déployé en projection et les installations à base fixe. Le R8SS-3D détecte les objets terrestres et aériens tels que les microdrones, et différencie les oiseaux des drones. Le Ranger R8SS-3D indique l’altitude et l’emplacement des petits drones à 2 miles de portée, et peut également détecter des véhicules et des personnes marchant ou rampant. Le R8SS-3D et le R8SS qui offre uniquement une détection terrestre peuvent détecter simultanément plus de 500 menaces et leurs emplacements exacts, et fonctionner au sein d’un réseau de données existant. La série R8SS peut être montée sur un véhicule, une tour de surveillance, ou un trépied, et permet une surveillance à 360 degrés, assurant la détection des menaces dans la zone de surveillance.

Le FLIR Recon V UltraLite est le tout dernier monoculaire thermique de la série Recon, actuellement utilisé par des forces armées, gouvernements et forces de police à travers le monde. Pesant moins de 3 lb (1,4 kg), soit 2,5 lb (1,1 kg) de moins que les versions précédentes, le Recon V UltraLite peut être tenu à la main ou monté sur un trépied ou un autre emplacement fixe. Le système a également des capacités de réseau Android Tactical Assault Kit (ATAK) pour fournir aux combattants une compréhension en temps réel de ce qui se passe autour d’eux. Durable et facile à utiliser, le Recon V UltraLite utilise des piles AA disponibles sur le marché, et offre jusqu’à 4 heures d’utilisation continue.

« Grâce à sa capacité à détecter à la fois des drones et des objets terrestres, notre nouveau radar 3D de portée intermédiaire complète notre gamme de radars Ranger, comblant une lacune critique pour la sécurité des sites fixes et pour la mission de protection des forces en général », a déclaré James Cannon, président-directeur général de FLIR. « Toutes nos innovations sont le résultat de la stratégie de FLIR, qui consiste à créer une technologie de pointe, financée par notre propre recherche et développement. Ces produits témoignent de l’accent que nous mettons sur l’anticipation des exigences futures du combattant débarqué et de l’agent de patrouille frontalière, et nous nous réjouissons de soutenir les missions des hommes et des femmes chargés d’assurer notre sécurité. »

Ces produits qui sont vendus directement par FLIR et sont disponibles aujourd’hui pour les clients militaires et de protection des forces sont exposés actuellement dans le cadre du SOFIC au stand #726. Pour en savoir plus sur les produits, veuillez consulter le site www.flir.com/surveillance.

À propos de FLIR Systems

Fondée en 1978 et installée à Wilsonville, Oregon, la société FLIR Systems est leader mondial dans la fabrication de systèmes de capteurs qui renforcent la perception et améliorent la sensibilisation, aidant ainsi à sauver des vies, à améliorer la productivité et à protéger l’environnement. Grâce à ses près de 3 500 employés, la vision de FLIR est d’être « Le sixième sens du monde » en utilisant l’imagerie thermique et les technologies adjacentes pour fournir des solutions innovantes et intelligentes pour la sécurité et la surveillance, le contrôle de l’environnement et des conditions, les loisirs en extérieur, la vision machine, la navigation et la détection avancée des menaces. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.flir.com et suivre @flir .

Déclarations prévisionnelles

Les déclarations faites dans ce communiqué par Jim Cannon, et les autres déclarations de ce communiqué concernant l’utilisation et l’objet anticipés des produits sont des déclarations prévisionnelles au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations étant basées sur des attentes actuelles, elles ne constituent pas une garantie de la performance future, et impliquent des risques et incertitudes qui sont difficiles à prédire. Par conséquent, les issues et résultats réels pourront varier sensiblement de ce qui est exprimé ou prévu dans ces déclarations prévisionnelles en réponse à de nombreux facteurs parmi lesquels : la capacité à fabriquer et livrer les systèmes décrits dans ce communiqué, la demande continue pour le produit décrit dans ce communiqué, les contraintes sur les fournitures de composants essentiels, l’excès ou le manque de capacité de production, la capacité de FLIR à fabriquer et expédier ses produits en temps opportun, la conformité continue de FLIR aux lois et règlements de contrôle des exportations des États-Unis et la capacité à vendre au gouvernement des États-Unis, ainsi que d’autres risques discutés de temps à autre dans les rapports et les documents déposés par FLIR auprès de la Securities and Exchange Commission . En outre, ces déclarations peuvent être affectées par la conjoncture générale et les taux de croissance de l’industrie et du marché, ainsi que les conditions économiques nationales et internationales générales. Ces déclarations prévisionnelles ne sont valables qu’à la date où elles sont formulées et FLIR décline toute obligation de mise à jour d’une déclaration prévisionnelle quelconque pour refléter des circonstances ou des événements ultérieurs à la date du présent communiqué, ou pour des modifications apportées à ce document par des services de dépêches ou des prestataires de services Internet.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com :https://www.businesswire.com/news/home/20180522006406/fr/

CONTACT: FLIR Systems, Inc.

Communications

Tim McDowd, 503-498-3146

tim.mcdowd@flir.com

ou

Relations avec les investisseurs

Shane Harrison, 503-498-3547

shane.harrison@flir.com

KEYWORD: UNITED STATES NORTH AMERICA CANADA OREGON

INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY AUDIO/VIDEO MANUFACTURING AEROSPACE OTHER MANUFACTURING DEFENSE OTHER DEFENSE

SOURCE: FLIR Systems, Inc.

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 05/22/2018 05:50 PM/DISC: 05/22/2018 05:50 PM

http://www.businesswire.com/news/home/20180522006406/fr