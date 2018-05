CALGARY, Alberta--(BUSINESS WIRE)--mai 22, 2018--Après le lancement au succès écrasant sur les marchés américains, les robots révolutionnaires distributeurs de yaourts glacés de Reis & Irvy's (OTC:VEND) vont révolutionner le secteur au Canada.

Reis & Irvy’s s'est d'abord implanté au Canada il y a à peine quelques mois, et plus de vingt robots se sont vendus sans pratiquement aucune publicité. À peine plus grand qu'un distributeur automatique moyen et entièrement autonome, le distributeur de Reis & Irvy's s'est avéré être à l'avant-garde de l'innovation et peut s'installer pratiquement partout avec un succès immédiat, assurant ainsi un investissement sécurisé pour les franchisés.

« Lorsque les gens ont intégré le produit et sa technologie, ils comprennent immédiatement combien il est unique et sympa. En les ayant vus en fonctionnement moi-même, je peux garantir qu'ils dépasseront déjà les fortes attentes des gens », a déclaré Brett Beninger, président de Reis & Irvy's Canada.

Alors que des entreprises de services alimentaires telles que McDonald's et Domino's se sont engagées sur la voie de l'automatisation de la commande du client, Reis & Irvy's a automatisé à la fois la commande et le processus de préparation, en éliminant le besoin de main-d'œuvre.

« J'ai entendu parler de Reis & Irvy's pour la première fois aux États-Unis et, dès que j'ai entendu la pub, j'ai essayé de voir comment je pourrais intégrer cette nouvelle technologie tout à fait prometteuse. Lorsque j'ai découvert Reis & Irvy's au Canada, je me suis tout de suite engagé à acheter plusieurs robots et j'envisage d'en acheter beaucoup plus ! » a déclaré Barry Ehlert, entrepreneur à Calgary.

Reis & Irvy’s est l'une des entreprises les plus rentables au monde. Reis & Irvy’s est ravie d'offrir aux consommateurs canadiens ce produit innovant et savoureux.

À propos de Reis & Irvy’s:

Créée par Nick Yates, à San Diego en Californie, la franchise Reis & Irvy’s aura un impact majeur dans le monde de la franchise. Plus de 1 000 franchises ont été vendues aux États-Unis. Reis and Irvy's est une société cotée en bourse (OTC:VEND), et ses actions ont connu récemment une croissance rapide. Les kiosques robotiques révolutionnaires offrent à leurs clients des yaourts glacés, dans des emplacements pratiques, tout en conservant la très haute qualité du produit. Reis & Irvy’s sert d'exemple pour démontrer comment l'innovation peut aider à la fois les exploitants et les clients.

