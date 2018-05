FLIR bringt Radar- und thermische Produkte für Grenzpatrouille und Fußartillerie auf den Markt

WILSONVILLE, Oregon--(BUSINESS WIRE)--Mai 22, 2018--FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) meldet die Verfügbarkeit von drei Produkten für internationale Streitkräfte und Regierungsbehörden, einschließlich Grenzpatrouillen. Zu diesen Produkten gehören zwei FLIR Ranger ® -Radargeräte mit mittlerer Reichweite – eines der Geräte kann Drohnen- und Landobjekte erfassen – sowie das thermische monokulare System Recon ® V UltraLite. Die Produkte, die bei der Special Operations Forces Industry Conference (SOFIC) 2018 in Tampa im US-Bundesstaat Florida vorgestellt werden, gehören zu der Soldier-Solutions-Produktgruppe von FLIR und zeigen das Engagement des Unternehmens, Streitkräfte mit Geräten auszustatten, die auf dem neuesten Stand der Technik sind.

Die Ranger R8SS-3D- und R8SS-Radargeräte von FLIR sind Teil der FLIR-Ranger-Produktgruppe und bieten Erfassungsfunktionen von mittlerer Reichweite für fixes sowie vorwärts eingesetztes Betriebspersonal. Das R8SS-3D-Gerät erfasst sowohl Land- als auch Luftobjekte, wie beispielsweise Mikro-Drohnen, und kann Vögel von Drohnen unterscheiden. Das Ranger R8SS-3D-Gerät meldet die Höhe und den Ort von kleinen Drohnen bis zu einer Reichweite von 2 Meilen. Zudem kann es Fahrzeuge und gehende oder kriechende Menschen erkennen. Sowohl R8SS-3D- als auch R8SS-Geräte, letztere verfügen nur über Landobjekterkennung, können über 500 Bedrohungen mit exakter Ortung gleichzeitig erkennen und sind in einem vorhandenen Datennetzwerk einsetzbar. Die R8SS-Serie kann auf einem Fahrzeug, Überwachungsturm oder Dreibeinstativ montiert werden und bietet 360-Grad-Überwachungsfunktionen, die sicherstellen, dass Bedrohungen innerhalb der Überwachungsreichweite erfasst werden.

FLIR Recon V UltraLite ist das neueste thermische monokulare Gerät in der Recon-Serie, die derzeit von Militär-, Regierungs- und Polizeikräften auf der ganzen Welt eingesetzt wird. Mit einem Gewicht von weniger als drei Pfund (1,4 Kilogramm) – 2,5 Pfund (1,1 Kilogramm) weniger als vorherige Versionen – kann das Recon V UltraLite entweder in der Hand gehalten oder auf ein Dreibeinstativ oder an einem anderen fixen Standort montiert werden. Das System verfügt zudem über Android Tactical Assault Kit(ATAK)-Netzwerkfunktionen, um Streitkräften ein Echtzeitverständnis ihres Umfeldes zu verschaffen. Das robuste und bedienerfreundliche Recon V UltraLite wird mit im Handel erhältlichen AA-Batterien betrieben und bietet bis zu 4 Stunden Betriebszeit.

„Durch ihre Fähigkeit, sowohl Drohnen als auch Landobjekte zu erfassen, ergänzen unsere neuen 3D-Radargeräte mit mittlerer Reichweite unsere Ranger-Radarproduktlinie und schließen eine wichtige Lücke für feste Sicherheitsposten und den weitläufigeren Schutz der Einsatzkräfte“, so James Cannon, Präsident und CEO von FLIR. „Sämtliche Innovationen von FLIR sind das Ergebnis unserer Strategie, fortschrittliche Technologie zu erzeugen, die durch unsere eigene Forschung und Entwicklung finanziert wird. Diese Produkte verdeutlichen, dass wir uns darauf konzentrieren, die zukünftigen Bedürfnisse von Fußartillerie und Grenzpatrouillen vorwegzunehmen. Dabei freuen wir uns, die Einsätze der Männer und Frauen, die für unsere Sicherheit sorgen, unterstützen zu dürfen.“

Diese Produkte, die heute auf der SOFIC am Stand Nr. 726 zu sehen sind, werden direkt von FLIR vertrieben und sind für Kunden im Bereich Militär- und Einsatzkräfteschutz erhältlich. Weitere Informationen zu den Produkten finden Sie im Internet unter www.flir.com/surveillance.

