FLIR lanza productos de radarización y térmicos para patrullas fronterizas y combatientes desplegados

WILSONVILLE, Oregon--(BUSINESS WIRE)--may. 22, 2018--FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) hoy anunció la disponibilidad de tres productos para ser usados por fuerzas militares y agencias gubernamentales de todo el mundo incluido el personal de patrullas fronterizas. Estos productos incluyen dos radares de paneles de mediano alcance FLIR Ranger ®, uno con dron aéreo y detección de objetivos terrestres y el monocular térmico Recon ® V UltraLite. Los productos, revelados en la Special Operations Forces Industry Conference (SOFIC) 2018 en Tampa, Florida, forman parte de la familia de soluciones FLIR para soldados y demuestran el compromiso de la compañía de entregar el equipamiento más avanzado al personal de las fuerzas armadas.

Los radares FLIR Ranger R8SS-3D y R8SS, que conforman parte de la familia de radares FLIR Ranger, ofrecen funcionalidades de detección de mediano alcance tanto para personal de instalaciones permanentes como para el de personal de operaciones de despliegue preventivo. El R8SS-3D detecta tanto objetivos terrestres como aéreos, tales como micro-drones, y distingue pájaros de drones. El Ranger R8SS-3D informa la altitud y la ubicación de pequeños drones a distancias de 2 millas y también es capaz de detectar vehículos y personas caminando o reptando. Tanto el R8SS-3D como el R8SS, el segundo de los cuales ofrece solo detección terrestre, pueden detectar simultáneamente más de 500 amenazas y sus correspondientes ubicaciones exactas, al tiempo que pueden trabajar dentro de una red de datos ya existente. La serie R8SS se monta sobre un vehículo, una torre de vigilancia o un trípode, y permite una vigilancia integral de 360 grados, asegurando la detección de las amenazas dentro de su área de vigilancia.

El FLIR Recon V UltraLite es el monocular térmico más reciente de la serie Recon y en la actualidad es usado por fuerzas militares, gubernamentales y policiales en todo el mundo. Con un peso inferior a tres libras (1,4 kilogramos), 2,5 libras (1,1 kilogramos) más liviano que las versiones anteriores, el Recon V UltraLite se puede usar como un dispositivo portátil o montado sobre un trípode o en otra ubicación fija. El sistema también cuenta con las funcionalidades del Android Tactical Assault Kit (ATAK) las que proporcionan a los combatientes una comprensión en tiempo real de lo que está sucediendo a su alrededor. De calidad durable y fácil de operar, el Recon V UltraLite emplea baterías AA disponibles comercialmente, las que le permiten un uso de hasta 4 horas de uso continuo.

“Con capacidad para detectar tanto drones como objetivos terrestres, nuestro nuevo radar 3D de alcance medio complementa nuestra línea Ranger de productos para radarización, cubriendo una falencia critica de la seguridad en sitios fijos así como una más amplia misión de las fuerzas de seguridad,” señaló James Cannon, Presidente y Gerente General de FLIR. “Todas nuestras innovaciones son el resultado de la estrategia de FLIR de crear tecnología de avanzada en base a nuestra propia investigación y desarrollo. Estos productos demuestran nuestro foco en anticiparnos a futuras necesidades de los combatientes desplegados y de los agentes de patrullas fronterizas, y nos complacemos en contribuir a dar soporte a las misiones de los hombres y de las mujeres que tienen la tarea de preservar nuestra seguridad”.

Estos productos son vendidos directamente por FLIR y en la actualidad están disponibles para clientes militares y de las fuerzas de seguridad al tiempo que hoy se muestran en el stand #726 perteneciente a SOFIC. Para mayor información acerca de los productos, sírvase visitar www.flir.com/surveillance.

Fundado en 1978 y con sede en Wilsonville, Oregon, FLIR Systems es un fabricante líder mundial de sistemas de sensores que mejoran la percepción y aumentan el conocimiento, ayudando a salvar vidas, mejorando la productividad y protegiendo el medio ambiente. A través de sus casi 3500 empleados, la visión de FLIR es ser el "Sexto Sentido del Mundo" al aprovechar imágenes térmicas y tecnologías lindantes para proporcionar soluciones innovadoras e inteligentes de seguridad y vigilancia, control ambiental y de situación, recreación al aire libre, visión artificial, navegación y detección avanzada de amenazas. Para más información, visite www.flir.com y siga a @flir .

