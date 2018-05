Toshiba Memory Corporation prévoit de transférer son siège social

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--mai 22, 2018--Toshiba Memory Corporation (TMC) annonce sa décision de transférer son siège social du Hamamatsucho Building (Toshiba Building) et d'emménager dans la Tour S station Tamachi dans le quartier msb Tamachi en janvier 2019.

TMC lancera son activité commerciale sous la houlette de ses nouveaux actionnaires le 1 er juin 2018. Le déménagement de son siège social permettra à TMC de développer ses activités au siège afin de répondre à la croissance de l'entreprise, et d'améliorer la productivité et la motivation des employés dans un nouvel environnement professionnel. Avec ce déménagement, TMC conduira des activités et notamment des ateliers interfonctionnels afin d'explorer le style de travail du futur, de créer un nouvel environnement professionnel dans lequel les employés pourront entretenir des échanges libres et ouverts.

Aperçu de la msb Tamachi, Tour S station Tamachi Adresse : 1-21 Shibaura 3-chome, Minato-ku, Tokyo Accès : 1 minute à pied de la station Tamachi sur les lignes JR/ 3 minutes à pied de la station Mita sur la ligne Toei Asakusa et la ligne Mita

