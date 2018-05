Toshiba Memory Corporation planeja transferir sua sede

TÓQUIO--(BUSINESS WIRE)--mai 22, 2018--Toshiba Memory Corporation (TMC) anunciou que decidiu transferir sua sede do Hamamatsucho Building (Toshiba Building) para a Tamachi Station Tower S no distrito msb Tamachi em janeiro de 2019.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20180522005896/pt/

Tamachi Station Tower S (Photo: Business Wire)

A TMC irá lançar a atividade corporativa com seus novos acionistas em 1 o de junho de 2018. Durante a mudança da sede, a TMC ampliará as atividades da sua sede conforme necessário para o crescimento dos negócios e aumentará a produtividade e a motivação dos funcionários em um novo ambiente de trabalho. Junto com esta mudança, a TMC conduzirá atividades como oficinas multifuncionais para explorar o estilo de trabalho para o futuro, a fim de criar um novo ambiente de trabalho no qual os funcionários possam ter comunicação livre e aberta uns com os outros.

Descrição do msb Tamachi, Tamachi Station Tower S Endereço: 1-21 Shibaura 3-chome, Minato-ku, Tokyo Acesso: 1 minuto a pé da Estação Tamachi nas Linhas JR / 3 minutos a pé da Estação Mita na Linha Toei Asakusa e Linha Mita

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20180522005896/pt/

CONTACT: Toshiba Memory Corporation

Kota Yamaji, +81-3-3457-3473

Divisão de planejamento empresarial

semicon-NR-mailbox@ml.toshiba.co.jp

KEYWORD: ASIA PACIFIC NORTH AMERICA CANADA JAPAN

INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY HARDWARE SEMICONDUCTOR MOBILE/WIRELESS MANUFACTURING OTHER MANUFACTURING

SOURCE: Toshiba Memory Corporation

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 05/22/2018 10:07 AM/DISC: 05/22/2018 10:07 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180522005896/pt