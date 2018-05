Tilray® lance une nouvelle huile de cannabis à forte teneur en CBD pour combler un besoin thérapeutique

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--mai 22, 2018--Tilray Canada Ltd. (Tilray), un chef de file en matière de culture, de distribution et de recherche dans le domaine du cannabis médicinal, lance aujourd’hui son tout dernier produit, Tilray 2:100, une huile de cannabis à forte teneur en CBD. Conçu pour les patients présentant des besoins médicaux importants non comblés, Tilray 2:100 contient la concentration la plus élevée de CBD extrait du cannabis dans un produit de cannabis médicinal offert en vertu du Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales (RACFM).

Tilray 2:100 a une concentration cible de 2 mg/mL de THC et de 100 mg/mL de CBD, soit une quantité totale de cannabinoïdes de 80 mg de THC et de 4 000 mg de CBD dans chaque flacon de 40 mL. Ce produit renferme la même concentration cible de CBD et de THC que le médicament expérimental utilisé dans l’essai récent sur l’épilepsie chez l’enfant mené par des neuropédiatres à l’Hôpital pour enfants malades de Toronto (SickKids). Cet essai, que Tilray est fière de parrainer, vise à évaluer comment des enfants atteints du syndrome de Dravet, une forme rare et invalidante d’épilepsie, répondent au traitement d’appoint par un extrait de cannabis médicinal à forte teneur en CBD. De plus amples renseignements sur l’étude seront diffusés à mesure qu’ils deviendront disponibles.

Tilray 2:100 est extrait de la plante entière et produit à l’usine certifiée cGMP de Tilray, au moyen de CBD et préparé avec une huile support TMC dérivée de la noix de coco. Comme toutes les huiles Tilray, la préparation 2:100 est entièrement décarboxylée et prête à être ingérée.

« Nous sommes heureux d’offrir ce produit de CBD hautement concentré aux patients canadiens. Nous avons mis au point ce produit en se fondant sur des preuves solides à l’effet que le CBD peut être utilisé pour traiter les crises convulsives là où d’autres médicaments antiépileptiques ont échoué » a expliqué Catherine Jacobson, Directrice du programme de recherche clinique de Tilray. Tilray 2:100 sera dans un premier temps offert aux enfants souffrant d’épilepsie réfractaire au traitement seulement. À mesure que la production augmentera, il sera également offert à d’autres patients présentant un besoin pour ce produit.

Afin de soutenir l’accès à ce produit, Tilray est fière d’annoncer un prix de lancement réduit, ainsi qu’un programme de prix compassionnel en fonction des besoins financiers. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Tilray 2:100 et le programme de prix compassionnel, veuillez communiquer avec notre équipe du Service à la clientèle au 1-844-TILRAY1.

À propos de Tilray ®

Tilray, pionnière mondiale en matière de recherche, de culture, de transformation et de distribution de cannabis et de cannabinoïdes médicinaux, offre actuellement ses services à des dizaines de milliers de patients dans dix pays, sur cinq continents.

