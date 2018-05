Expertos del sueño a nivel internacional estiman que cerca de mil millones de personas a nivel mundial padecen de apnea del sueño

SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--may. 22, 2018--Un nuevo análisis de datos que presentó ResMed (NYSE: RMD, ASX: RMD) esta semana en la Conferencia Internacional de la American Thoracic Society (ATS) 2018 indica que la prevalencia de la apnea del sueño afecta a más de 936 millones de personas a nivel mundial, casi 10 veces más que las estimaciones anteriores.

El estudio “ Global Prevalence of Obstructive Sleep Apnea (OSA) ” (Prevalencia Global de la Apnea Obstructiva del Sueño) fue llevado a cabo por un panel internacional de investigadores líderes con el objetivo de proporcionar una perspectiva clara sobre el impacto de los trastornos respiratorios del sueño crónicos. La estimación previa de la prevalencia de la OSA (100 millones) surgió a partir de un estudio de la Organización Mundial de la Salud en 2007 que utilizó métodos y datos disponibles en ese momento. Al analizar las mejoras tecnológicas para detectar la OSA y estadísticas que no se informan en su totalidad de otras áreas del mundo, el estudio más reciente describe una población afectada significativamente mayor a la que se identificó anteriormente.

“La investigación y sus conclusiones son una revelación en la investigación de la apnea del sueño y representan un problema importante de salud pública que, en su mayor parte, no se informa”, declaró Adam Benjafield, vicepresidente de Asuntos Médicos de ResMed e investigador principal del estudio. “Este nuevo estudio demuestra la necesidad de ampliar el conocimiento con respecto al diagnóstico y tratamiento de la OSA a nivel mundial”.

La apnea del sueño es una enfermedad crónica que provoca que la persona deje de respirar mientras duerme. Para evitar la asfixia, el cerebro sacude al cuerpo para que respire, y habitualmente, las personas ni siquiera lo notan. Este ciclo se puede repetir hasta cientos de veces en una noche, lo que interrumpe los patrones de sueño normales. Las afecciones asociadas con la OSA que ponen en peligro la vida van desde fatiga crónica durante el día hasta enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, diabetes de tipo 2 y depresión, entre otras. Estudios anteriores han indicado que la apnea del sueño sin diagnosticar cuesta alrededor de 150 000 millones de USD en Estados Unidos solamente, como resultado de la pérdida de productividad relacionada, accidentes automovilísticos y accidentes en el lugar de trabajo —un impacto económico que es posiblemente mucho mayor si la prevalencia total es más alta—.

“Este estudio debe alentar a los médicos a que hablen con sus pacientes sobre cómo el sueño afecta nuestra salud en general”, expresó el director médico de ResMed, el Dr. Carlos M. Nunez. “Debería provocar que más personas se pregunten, ‘¿A la persona que duerme conmigo o a mí nos pasa esto?’ En ocasiones, las personas que tiene apnea del sueño no se dan cuenta de que la sufren y, por lo tanto, no son conscientes de que pueden hacer algo para mitigar la fatiga crónica que puede generar esta enfermedad o los riesgos para la salud más nocivos a largo plazo. Además, la apnea del sueño no es una enfermedad que sufren únicamente hombres de edad avanzada o con sobrepeso, como antes se pensaba. Afecta a personas de todas las edades, etnias, grupos raciales y todos los estados de salud; y no es específica de un sexo en particular. De hecho, casi la mitad de los pacientes diagnosticados recientemente son mujeres”.

En 2007, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó que la OSA afecta a más de 100 millones de personas, si bien admitía que esta cifra no se basaba en datos sólidos.

El objetivo de este nuevo estudio, “ Global Prevalence of Obstructive Sleep Apnea in Adults: Estimation Using Currently Available Data, ” (Prevalencia global de la apnea obstructiva del sueño en adultos: estimación a partir de datos disponibles actualmente), es estimar la prevalencia global de la OSA en adultos. Los investigadores identificaron 16 países en los que se habían publicado trabajos sobre prevalencia basados en estudios objetivos del sueño que aplicaban las conclusiones a áreas previamente no cuantificadas en su totalidad. Después de la revisión de datos, las estimaciones se extrapolaron sobre la base de la población adulta mundial entre los 30 y 69 años de edad. Las estadísticas de prevalencia se aplicaron a las cifras de población de cada país basándose en el sexo correspondiente y el índice de masa corporal (un factor de riesgo clave para la OSA). La prevalencia de la OSA se estimó sobre la base de la gravedad de la enfermedad, según el cálculo del índice de apnea-hipopnea.

Convocados por ResMed, entre los expertos se incluyeron representantes de Norteamérica, Sudamérica, Europa y Asia-Pacífico.

ResMed (NYSE: RMD, ASX: RMD) es una compañía médica conectada líder en el mundo, con más de 5 millones de dispositivos conectados a la nube para el monitoreo diario de pacientes a distancia, que cambia la vida en cada respiración. Sus galardonados dispositivos y soluciones de software ayudan a tratar y manejar la apnea del sueño, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y otras afecciones respiratorias. Su equipo de 6000 miembros se esfuerza por mejorar la calidad de vida de los pacientes, reducir el impacto de la enfermedad crónica y ahorrar costos de atención médica en más de 120 países. ResMed.com

