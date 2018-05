NioCorp oferece contrato para a Rockwell Automation na unidade revolucionária de processamento, mineração e minerais críticos no Nebraska

MILWAUKEE--(BUSINESS WIRE)--mai 21, 2018--A NioCorp Developments Ltd. (TSX: NB, OTCQX: NIOBF), uma desenvolvedora de superligas metálicas, concedeu à Rockwell Automation (NYSE: ROK) um importante contrato para projetar, desenhar e adquirir instrumentação e automação de processo da proposta unidade de minerais críticos, mineração e processamento da NioCorp, em Elk Creek, Nebraska.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20180521006134/pt/

Três superligas metálicas - nióbio, escândio e titânio - devem ser produzidos por essa unidade até 2021. Esses materiais críticos são usados nos setores aeroespacial, de defesa, automotivo, energia limpa, aviação comercial e mega-infraestrutura. Em geral, essas superligas permitem uma força aumentada e menor peso no transporte e em outros sistemas, levando a maior eficiência de combustível e menores emissões de gás de efeito estufa e outras emissões no ar, de acordo com a NioCorp.

"Nós escolhemos a Rockwell Automation e suas parceiras para automatizar nosso equipamento de processo e nossos sistemas de controle de energia com as metas de otimizar o manuseio e processamento do material, aumentar as eficiências e reduzir o tempo de entrada no mercado", disse Mark Smith, presidente executivo e diretor executivo da NioCorp. "A combinação de experiência do setor, metodologias comprovadas e tecnologia de automação avançada deve nos ajudar a desenvolver uma verdadeira mina de categoria internacional, que possa iniciar a primeira área de mineração e processamento de nióbio e escândio nos Estados Unidos."

A Rockwell Automation será a principal empreiteira de automação para esse projeto. A integração do sistema será fornecida através da MAVERICK Technologies, uma empresa Rockwell Automation especializada em soluções de automação de processos. Endress+Hauser, uma parceira de aliança estratégica, vai fornecer a instrumentação de campo, inclusive análise, temperatura, pressão, nível e dispositivos de medição de fluxo, junto com válvulas e dispositivos e serviços de campo correlatos.

"Estamos felizes por ser selecionados para o projeto de unidade de mineração da NioCorp. Juntos, com nosso integrador de sistema MAVERICK Tecnologies e nosso parceiro de aliança estratégica Endress+Hauser, podemos oferecer uma solução colaborativa para padronização, controle e conectividade entre as operações", disse Paul J. Galeski, C.E., CAP, vice-presidente e gerente geral de negócios de sistemas e soluções da Rockwell Automation.

O Elk Creek Project é conhecido como o depósito de nióbio de mais alto grau da América do Norte. Quando atingir a produção em escala total, a unidade da NioCorp deverá produzir mais de 7.000 toneladas de ferronóbio, 103 toneladas de trióxido de escândio e mais de 11.000 toneladas de dióxido de titânio por ano, com uma vida operacional de 32 anos.

Sobre a Rockwell Automation

A Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), a maior empresa dedicada à automação e às informações industriais do mundo, torna seus clientes mais produtivos e o mundo mais sustentável. Com sede em Milwaukee, Wisconsin, a Rockwell Automation emprega cerca de 22 mil pessoas e atende clientes em mais de 80 países.

Sobre a NioCorp

A NioCorp está desenvolvendo um projeto de superligas no sudeste de Nebraska que vai produzir nióbio, escândio e titânio. O nióbio é usado para produzir superligas e aço de liga baixa e de alta resistência, que é um aço mais leve e mais forte, usado em aplicações automotivas, estruturais e em tubulações. O escândio é uma superliga que pode ser combinada com o alumínio para fazer ligas de maior resistência e maior resistência à corrosão. O escândio é também um componente crítico das células combustíveis de óxido sólido avançadas. O titânio é usado em várias superligas e é um componente essencial de pigmentos usados em papel, tinta e plásticos, e é também usado para aplicações aeroespaciais, armaduras e implantes médicos.

LISTEN. THINK. SOLVE. é marca registrada da Rockwell Automation Inc.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20180521006134/pt/

CONTACT: Rockwell Automation

Kristen Crump

414.382.0068

klcrump@ra.rockwell.com

ou

NioCorp Developments Ltd.

Jim Sims

303.503.6203

jim.sims@niocorp.com

KEYWORD: UNITED STATES NORTH AMERICA CANADA NEBRASKA WISCONSIN

INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION HARDWARE MANUFACTURING AUTOMOTIVE MANUFACTURING ENGINEERING STEEL OTHER MANUFACTURING NATURAL RESOURCES MINING/MINERALS OTHER NATURAL RESOURCES

SOURCE: Rockwell Automation, Inc.

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 05/21/2018 08:50 PM/DISC: 05/21/2018 08:50 PM

http://www.businesswire.com/news/home/20180521006134/pt